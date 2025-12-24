कंगाल पाकिस्तानने 1,35,00,00,00,000 रुपयांना विकली सरकारी मालकीची विमान कंपनी; खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे गुजरातसोबत खास कनेक्शन

Pakistan International Airlines Sold: कंगाल पाकिस्तानने 1,35,00,00,00,000 रुपयांना विकली सरकारी मालकीची विमान कंपनी विकली आहे. पाकिस्तानची सरकारी मालकीची विमान कंपनी, पीआयए अर्थात पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सचा कंपनीचा एकेकाळी पाकिस्तानमध्ये दबदबा होत. परंतु पाकिस्तान सरकारच्या उदासीनतेमुळे ही विमान कंपनी विकावी लागली आहे. ही कंपनी विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे गुजरातसोबत खास कनेक्शन आहे.
आरिफ हबीब यांनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स कंपनी विकत घेतली आहे. आरिफ हबीब हे पाकिस्तानच्या आर्थिक परिदृश्यात एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व म्हणून उदयास आले आहेत. 23 डिसेंबर 2025 रोजी, हबीबने पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) साठी 135 अब्ज रुपयांची (482 दशलक्ष डॉलर्स) बोली लावून देशातील आघाडीचे डीलमेकर म्हणून आपले स्थान मजबूत केले.
72 वर्षीय आरिफ हबीब यांचा प्रवास 1970 मध्ये कराची स्टॉक एक्सचेंजमध्ये ब्रोकर म्हणून सुरू झाला. 50 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी स्थानिक ब्रोकरेजचे रूपांतर अब्जावधी डॉलर्सच्या समूह, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AHCL) मध्ये केले. आर्थिक संकटाच्या काळात संकटात सापडलेल्या किंवा सरकारी मालमत्ता मिळवण्यात आणि त्या नफ्यात बदलण्यात हबीब पारंगत असल्याचे म्हटले जाते. त्यांनी कराची स्टॉक एक्सचेंजचे अध्यक्ष आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी कंपनी (CDC) चे संस्थापक म्हणून सहा वेळा काम केले. एका अहवालानुसार, आरिफ हबीब यांचे पालक 1948 मध्ये भारतातील गुजरातमधील बंटवा येथून पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पोर्टफोलिओसाठी मुख्य केंद्र म्हणून काम करते. 30 जून 2025 पर्यंत, कॉर्पोरेशनने 13.01 अब्ज रुपयांचा महसूल नोंदवला, ज्यामध्ये निव्वळ उत्पन्न 32.8 टक्के वाढून 10.39 अब्ज रुपये झाले.
अहवालांनुसार, सरकार पीआयएमध्ये 75 टक्के हिस्सा देत होते. परंतु यशस्वी बोली लावणाऱ्याला आता उर्वरित 25 टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी असेल. नियमांनुसार, पीआयएमधील सुरुवातीच्या 75 टक्के हिस्सा विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी 92.5 टक्के रक्कम पुनर्गुंतवणूकीसाठी एअरलाइनला दिली जाईल, तर उर्वरित 7.5 टक्के रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदाराला पुढील पाच वर्षांत 80 अब्ज गुंतवणूक करावी लागेल.