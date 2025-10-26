पाकिस्तानची सटकली! सलमान खानला दहशतवादी घोषित केलं; पण या मागील नेमकं कारण काय?

Salman Khan : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने सौदी अरेबियातील एका कार्यक्रमात बलुचिस्तानला वेगळा देश म्हटल्यानंतर पाकिस्तान संतापला आहे. दंबग सलमान खानला पाकिस्तानने दहशतवादी घोषित केलं आहे. सलमान खानला दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत चौथ्या अनुसूचीत टाकलं आहे.पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर सलमानचे चाहते संतापले आहेत आणि पाकिस्तानविरुद्ध आपला राग व्यक्त करत आहेत.
सौदी अरेबियातील जॉय फोरम 2025 मध्ये बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान गेला होता. या कार्यक्रमातील सलमान खानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. व्हिडीओमध्ये सलमान म्हणताना दिसतोय की, "हे बलुचिस्तानचे लोक आहेत, अफगाणिस्तानचे लोक आहेत, पाकिस्तानचे लोक आहेत, प्रत्येकजण सौदी अरेबियामध्ये कठोर परिश्रम करत आहे." या विधानात त्याने बलुचिस्तानचा पाकिस्तानपासून वेगळा उल्लेख सलमान खानने केला आहे.
सलमानच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट उसळल्या पाहिला मिळत आहे. तर बलुचिस्तानचे फुटीरतावादी नेते आनंदी असून त्यांनी सलमान खानचे आभार मानले आहेत. दरम्यान सलमानने जाणूनबुजून बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून वेगळे केले की अनवधानाने विधान केलं, हे स्पष्ट झालेले नाही.
बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारे नेते मीर यार बलोच यांनी सलमान खानच्या विधाननंतर आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले की, "भारतीय चित्रपट स्टार सलमान खानने सौदी अरेबियामध्ये बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्याने 6 कोटी बलुच नागरिकांना आनंद झाला आहे."
ते पुढे म्हणाले, "सलमानने असे काही केले जे प्रमुख देशही करण्यास कचरतात. सांस्कृतिक ओळखीचे हे संकेत मऊ राजनैतिकतेचे, लोकांना जोडण्याचे आणि जगाला बलुचिस्तानला वेगळे राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे शक्तिशाली साधन आहेत."
बलुचिस्तानमधील बंडखोरीचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानी सरकारकडून तिथल्या लोकसंख्येविरुद्ध भेदभाव करत असल्यामुळे नाराजी आहे. हा प्रांत खनिज संपत्तीने समृद्ध आहे, परंतु आर्थिकदृष्ट्या तो पाकिस्तानचा सर्वात मागासलेला राज्य असल्याचे समोर आले आहे. पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर चीनला सोपवले, पण या प्रकल्पाचा बलुचिस्तानच्या लोकांना काहीही फायदा मिळाला नाही. म्हणूनच येथे चिनी प्रकल्पांविरुद्ध वारंवार निदर्शने होत आहेत. येथे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरू आहे, जिथे वारंवार हल्ले होत असल्याच पाहिला मिळालं आहे. तसंच पाकिस्तानमध्ये बलुच वंशाच्या लोकांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो, प्रामुख्याने पंजाब प्रदेशातील मुस्लिमांकडून, बलुचांना पाकिस्तानी सैन्यातही उच्च पदांवर नियुक्त केले जात नाही, ज्यामुळे असंतोषात अधिक भर पडला आहे.
4 जानेवारी 2025: बीएलएने हल्ला करून 43 पाकिस्तानी सैनिकांना ठार केलं
1 फेब्रुवारी 2025: निमलष्करी दलांवर हल्ला, ज्यामध्ये 18 सैनिक शहीद झाले.
12 मार्च 2025: ट्रेन अपहरण, या हल्ल्यात 200 सैनिक ठार.
16 मार्च 2025: बस हल्ला, 90 सैनिकांचा मृत्यू.
06 मे 2025: हल्ल्यात 6 सैनिक ठार.
07 मे 2025: हल्ल्यात 12 सैनिक ठार झाले.