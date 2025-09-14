ऑपरेशन अर्ध्यावर सोडून डॉक्टर नर्ससोबत करू लागला S*x; , पकडला गेल्यावर सांगितलं विचित्र कारण

Pakistani Doctor Misconduct: डॉक्टर रुग्णांचे जीव वाचवतो. त्यांना आरोग्यविषयक सल्ला देतो. त्यामुळे रुग्णांच्या मनात डॉक्टरांबद्दल आदर असतो. दरम्यान असेही काही डॉक्टर असतात जे आपल्या दुष्कृत्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राला बदनाम करतात. पाकिस्तानी डॉक्टरकडून असाच धक्कादायक प्रकार घडलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ब्रिटनच्या ग्रेटर मँचेस्टरमधील टेमसाइड रुग्णालयात 16 सप्टेंबर 2023 रोजी धक्कादायक प्रकार घडला. 44 वर्षीय पाकिस्तानी मूळचे भूलतज्ज्ञ डॉ. सुहेल अंजुम यांनी पित्ताशय काढण्याच्या लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला भूल दिली. आणि रुग्णाला तसेच सोडून दुसऱ्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये एका नर्ससोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. डॉक्टरांच्या अशा धक्कादायक कृत्यामुळे बेशुद्ध अवस्थेतील रुग्णाला धोका पोहोचू शकला असता. दरम्यान सहकारी नर्स एनटी यांनी दोघांना आक्षेपार्ह स्थितीत पकडले. डॉ. अंजुम सुमारे आठ मिनिटांनी परत आले आणि शस्त्रक्रिया पूर्ण केली.
वैद्यकीय न्यायाधिकरणासमोर (एमपीटीएस) डॉ. अंजुम यांनी हे कृत्य मान्य केले. यामुळे रुग्णाला जोखीम निर्माण झाली असती, पण प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही, असे ते म्हणाले. वैयक्तिक त्रासदायक परिस्थितीमुळे आपल्या हातून हा प्रकार घडल्याचे कारण त्यांनी दिली. जानेवारी 2023 मध्ये मुलीचा अकाली जन्म आणि पत्नीशी वैवाहिक कलह यामुळे असे कृत्य घडल्याचे डॉक्टराने म्हटले. पहिल्यांदाच घडले असून हा अत्यंत चुकीचा निर्णय होता असेही ते म्हणाले.
घटना उघड झाल्यानंतर रुग्णालयाने आंतरिक तपास केला. यानंतर डॉ. अंजुम यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये टेमसाइड हॉस्पिटल सोडले आणि पाकिस्तानला परत गेले. तेथे ते सध्या कार्यरत आहेत. यापूर्वी 2004 मध्ये पाकिस्तानमधून पदवी घेतल्यानंतर 2011 पासून ब्रिटनमध्ये काम करत होते पण आता त्यांनी युकेमध्ये परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
जनरल मेडिकल काऊन्सिल (जीएमसी) कडून डॉ. अंजुम यांच्या व्यावसायिक क्षमतेची तपासणी सुरू आहे. तपासादरम्यान त्यांनी नर्स सी यांच्याशी संबंध असल्याचे कबूल केले आणि ती जवळ असल्याचे माहीत असल्याचे सांगितले. अशी घटना पुन्हा घडणार नाही आणि ही एक चूक होती, असे त्यांनी पॅनलला सांगितले.
ही घटना रुग्णसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे. डॉ. अंजुम यांनी रुग्णाच्या निगराणीसाठी इतर नर्सला सांगितले होते, पण स्वतः दुसऱ्या थिएटरमध्ये गेले. यामुळे वैद्यकीय नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, तपासानंतर त्यांच्या ब्रिटिश वैद्यकीय नोंदीवर निर्णय होणार आहे. अशी कृत्ये वैद्यकीय क्षेत्रात असह्य असल्याचे न्यायाधिकरणाने नोंदवले.
