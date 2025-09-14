English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऑपरेशन अर्ध्यावर सोडून डॉक्टर नर्ससोबत करू लागला S*x; , पकडला गेल्यावर सांगितलं विचित्र कारण

Pakistani Doctor Misconduct: पाकिस्तानी डॉक्टरकडून ऑपरेशन दरम्यान धक्कादायक प्रकार घडलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 14, 2025, 12:10 PM IST
ऑपरेशन अर्ध्यावर सोडून डॉक्टर नर्ससोबत करू लागला S*x; , पकडला गेल्यावर सांगितलं विचित्र कारण
पाकिस्तानी डॉक्टर

Pakistani Doctor Misconduct: डॉक्टर रुग्णांचे जीव वाचवतो. त्यांना आरोग्यविषयक सल्ला देतो. त्यामुळे रुग्णांच्या मनात डॉक्टरांबद्दल आदर असतो. दरम्यान असेही काही डॉक्टर असतात जे आपल्या दुष्कृत्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राला बदनाम करतात. पाकिस्तानी डॉक्टरकडून असाच धक्कादायक प्रकार घडलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रिटनच्या ग्रेटर मँचेस्टरमधील टेमसाइड रुग्णालयात 16 सप्टेंबर 2023 रोजी धक्कादायक प्रकार घडला. 44 वर्षीय पाकिस्तानी मूळचे भूलतज्ज्ञ डॉ. सुहेल अंजुम यांनी पित्ताशय काढण्याच्या लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला भूल दिली. आणि रुग्णाला तसेच सोडून दुसऱ्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये एका नर्ससोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. डॉक्टरांच्या अशा धक्कादायक कृत्यामुळे बेशुद्ध अवस्थेतील रुग्णाला धोका पोहोचू शकला असता. दरम्यान सहकारी नर्स एनटी यांनी दोघांना आक्षेपार्ह स्थितीत पकडले. डॉ. अंजुम सुमारे आठ मिनिटांनी परत आले आणि शस्त्रक्रिया पूर्ण केली. 

डॉक्टराची कबुली 

वैद्यकीय न्यायाधिकरणासमोर (एमपीटीएस) डॉ. अंजुम यांनी हे कृत्य मान्य केले. यामुळे रुग्णाला जोखीम निर्माण झाली असती, पण प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही, असे ते म्हणाले. वैयक्तिक त्रासदायक परिस्थितीमुळे आपल्या हातून हा प्रकार घडल्याचे कारण त्यांनी दिली.  जानेवारी 2023 मध्ये मुलीचा अकाली जन्म आणि पत्नीशी वैवाहिक कलह यामुळे असे कृत्य घडल्याचे डॉक्टराने म्हटले. पहिल्यांदाच घडले असून हा अत्यंत चुकीचा निर्णय होता असेही ते म्हणाले. 

घटनेनंतर कसे दिसले पडसाद?

घटना उघड झाल्यानंतर रुग्णालयाने आंतरिक तपास केला. यानंतर डॉ. अंजुम यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये टेमसाइड हॉस्पिटल सोडले आणि पाकिस्तानला परत गेले. तेथे ते सध्या कार्यरत आहेत. यापूर्वी 2004 मध्ये पाकिस्तानमधून पदवी घेतल्यानंतर 2011 पासून ब्रिटनमध्ये काम करत होते पण आता त्यांनी युकेमध्ये परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. 

काय झाली कारवाई?

जनरल मेडिकल काऊन्सिल (जीएमसी) कडून डॉ. अंजुम यांच्या व्यावसायिक क्षमतेची तपासणी सुरू आहे. तपासादरम्यान त्यांनी नर्स सी यांच्याशी संबंध असल्याचे कबूल केले आणि ती जवळ असल्याचे माहीत असल्याचे सांगितले. अशी घटना पुन्हा घडणार नाही आणि ही एक चूक होती, असे त्यांनी पॅनलला सांगितले.

वैद्यकीय नैतिकतेवर प्रश्न

ही घटना रुग्णसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे. डॉ. अंजुम यांनी रुग्णाच्या निगराणीसाठी इतर नर्सला सांगितले होते, पण स्वतः दुसऱ्या थिएटरमध्ये गेले. यामुळे वैद्यकीय नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, तपासानंतर त्यांच्या ब्रिटिश वैद्यकीय नोंदीवर निर्णय होणार आहे. अशी कृत्ये वैद्यकीय क्षेत्रात असह्य असल्याचे न्यायाधिकरणाने नोंदवले.

FAQ

प्रश्न: ब्रिटनमधील टेमसाइड रुग्णालयात नेमके काय घडले?

उत्तर: १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी ग्रेटर मँचेस्टरमधील टेमसाइड रुग्णालयात ४४ वर्षीय पाकिस्तानी भूलतज्ज्ञ डॉ. सुहेल अंजुम यांनी पित्ताशयाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला भूल देऊन सोडले आणि दुसऱ्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये नर्ससोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. सहकारी नर्स एनटी यांनी त्यांना आक्षेपार्ह स्थितीत पकडले. डॉ. अंजुम आठ मिनिटांनी परत आले आणि शस्त्रक्रिया पूर्ण केली. यामुळे रुग्णाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता.

प्रश्न: डॉ. अंजुम यांनी त्यांच्या कृत्याबद्दल काय स्पष्टीकरण दिले?

उत्तर: वैद्यकीय न्यायाधिकरणासमोर (एमपीटीएस) डॉ. अंजुम यांनी कृत्य मान्य करून ते चुकीचे असल्याचे कबूल केले. त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२३ मध्ये मुलीचा अकाली जन्म आणि वैवाहिक तणाव यांसारख्या वैयक्तिक समस्यांमुळे हे घडले. त्यांनी ही एकमेव चूक असून पुन्हा असे होणार नाही, असे आश्वासन दिले.

प्रश्न: या घटनेनंतर काय कारवाई झाली?

उत्तर: रुग्णालयाने आंतरिक तपास केल्यानंतर डॉ. अंजुम यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये टेमसाइड रुग्णालय सोडले आणि पाकिस्तानला परत गेले. जनरल मेडिकल काऊन्सिल (जीएमसी) त्यांच्या व्यावसायिक क्षमतेची तपासणी करत आहे. यामुळे वैद्यकीय नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, त्यांच्या युकेतील वैद्यकीय नोंदणीबाबत निर्णय होईल. अशी कृत्ये वैद्यकीय क्षेत्रात अस्वीकार्य असल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Pakistani DoctorPakistani doctor misconductUK hospital scandalPatient abandonmentपाकिस्तानी डॉक्टर

इतर बातम्या

Ind-Pak Asia Cup Match: BCCI चा 'हा' एकच अधिकारी...

स्पोर्ट्स