/पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा मृत्यू? एकच खळबळ, माजी पत्रकाराचा दावा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा मृत्यू झाला आहे. पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान यांनी हा खळबळजनक दावा केला आहे. इम्रान खान यांचा अडियाला तुरुंगात मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. पाकिस्तानी सरकार आणि लष्करातील सूत्रांच्या हवाल्याने खान यांनी हा दावा केला असून, इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याचं आणि याच कारणामुळे प्रशासनाकडून लोकांना त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली जात नसल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून इम्रान खान पाकिस्तानमध्ये सार्वजनिकरीत्या दिसलेले नाहीत.
10 ऑगस्ट रोजीच्या आपल्या 'व्लॉग'मध्ये वजाहत खान यांनी सांगितलं की, पाकिस्तानी लष्कराच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना इम्रान खान यांचा कदाचित तुरुंगात मृत्यू झाला असावा अशी माहिती मिळाल्याचं म्हटलं आहे. इम्रान खान यांचे सार्वजनिक ठिकाणी न दिसणं आणि त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकणं, या गोष्टींमुळेच ही शंका निर्माण झाली आहे.
मात्र इम्रान खान यांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत किंवा त्यांच्या मृत्यूच्या दाव्याला दुजोरा देणारं कोणतंही अधिकृत निवेदन पाकिस्तान सरकारकडून आलेलं नाही.
क्रिकेटपटू ते राजकारणी असा प्रवास केलेले 73 वर्षीय इम्रान खान 2023 पासून पाकिस्तानच्या अडियाला तुरुंगात बंदिस्त आहेत आणि त्यांच्यावर अनेक खटले सुरू आहेत. त्यांचा पक्ष, 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ' (PTI) याने वारंवार असा आरोप केला आहे की, प्रशासनाने त्यांना त्यांचे कुटुंबीय आणि पक्षातील सहकाऱ्यांना भेटण्यापासून रोखले आहे, तसेच डोळ्यांच्या आजारासह त्यांच्या इतर आरोग्य समस्यांवर योग्य वैद्यकीय उपचार पुरवण्यातही प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
खान यांच्या प्रकृतीबाबतचे दावे अशा वेळी समोर आले आहेत, जेव्हा त्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या कारावासाबाबत आणि त्यांना भेटण्यावर लादण्यात आलेल्या कथित निर्बंधांबाबत पीटीआय (PTI) पक्षात चिंता वाढत आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि वैयक्तिक डॉक्टरांना त्यांना भेटण्याची व त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी पक्षाने वारंवार केली आहे.
इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबाबतची चिंता आणि त्यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीत होणारा विलंब या कारणांमुळे मंगळवारी पीटीआयच्या (PTI) कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आंदोलन केले. या खटल्यांची सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली जाईल, असे आश्वासन न्यायालयाच्या निबंधकांनी (रजिस्ट्रार) पक्षाच्या नेत्यांना दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
खान यांच्या खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी आणि त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना व खाजगी डॉक्टरांना परवानगी मिळावी, यासाठी पीटीआयच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांची भेटही घेतली.