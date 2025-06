घरात घुसून आईसमोरच छातीत गोळ्या झाडल्या; 17 वर्षीय कंटेट क्रिएटरची हत्या, सापडलं CCTV फुटेज

Sana Yousaf Shot Dead: पाकिस्तानमधील एका 17 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर असलेल्या तरुणीची तिच्या घरात घुसून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार इस्लामाबादमध्ये घडला आहे. सोमवारी संध्याकाळी पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार सना युसूफची एका व्यक्तीने गोळ्या घालून हत्या केली. समोर आलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोराने सना युसूफशी ऑनलाइन फ्रेंडशिप करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तिने त्याला वारंवार नाकारलं होतं. याच रागातून त्याने तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. विशेष म्हणजे गुरुवारी 29 मे रोजी 17 वा वाढदिवस साजरा केल्यानंतर चौथ्या दिवशीच सनाचा मृत्यू झाल्याने तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

सनाच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. सनाच्या तिच्या राहत्या घरी आई आणि काकूसमोर हत्या करण्यात आली. तिच्या हत्येच्या संशयावरून पोलिसांनी फैसलाबाद येथील रहिवासी उमर हयात वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सानावर हल्ला होण्याच्या काही दिवस आधीपासून 22 वर्षीय उमर हयात तासनतास तिच्या घराबाहेर फिरत होता. त्यामुळेच उमर हयातला पोलिसांनी अटक केली आहे. तो सनाच्या घरातून पळून जात असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांच्या हाती लागलं.

CCTV of Sana Yousaf's alleged murderer — seen running away from the crime scene outside her house.

