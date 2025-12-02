English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"तुम्हाला पाकिस्तानी मुले..." पाकिस्तानी व्लॉगरने रशियन मुलींना विचित्र प्रश्न, अन् मुलींनी...; बघा Viral Video

Russian Girls Shock Pakistani Vlogger, Video Viral: एका पाकिस्तानी व्लॉगरने तीन रशियन मुलींना फक्त एक प्रश्न विचारला, पण मुलींनी उत्तर देताच वातावरण पूर्णपणे बदलते. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 2, 2025, 07:57 AM IST
Pakistani Vlogger Shocked by Russian Girls Answer

Russian Girls Shock Pakistani Vlogger: सोशल मीडियावर कधी कधी असे व्हिडीओ समोर येतात की लोक थांबून पुन्हा-पुन्हा ते पाहतात. हसतात, आश्चर्यचकित होतात, तर काहींना अविश्वासही वाटतो. सध्या चर्चेत असलेला हा व्हिडीओही तसाच आहे. एका पाकिस्तानी व्लॉगरने रस्त्यावर सहज-चेष्टेच्या मूडमध्ये तीन रशियन मुलींना एक मजेशीर प्रश्न विचारला. पण त्या मुलींच्या उत्तराने परिस्थिती अशी वळण घेतली की व्लॉगरचं एक्सप्रेशन सेकंदात बदलल्याचं स्पष्ट दिसतं. हसरा चेहरा काही क्षणातच “अरे बापरे, हे काय झालं!” अशा भावात बदलतो. चेहऱ्यावर हसू कायम ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न दिसत असला तरी आतून झालेली निराशा नजरेतून सुटत नाही.

गप्पगोष्टी, हसणे आणि चॅलेंजसारखा प्रश्न

व्हिडीओच्या सुरुवातीला व्लॉगर खूप फ्रेंडली मूडमध्ये त्या तिन्ही रशियन मुलींशी बोलायला लागतो. वातावरण हलकंफुलकं असतं - चौघेही हसत आहेत, कॅमेरामनही हसतोय, आणि रस्त्यावरून जाणारे लोकही उत्सुकतेने बघत आहेत.

कथा इथेच सुरू होते…

व्लॉगर हसत विचारतो, “जर तुम्हाला पाकिस्तान, इंडिया आणि बांग्लादेशमध्येून कोणत्या देशाच्या मुलाशी लग्न करायचं असेल, तर तुम्ही कोणता देश निवडाल?” सुरुवातीला तो प्रश्न हिंदीत विचारतो, नंतर अधिक स्पष्टतेसाठी रशियन भाषेतही सांगतो. म्हणजे मुलींना काही गैरसमज होणार नाही. वातावरण अगदी चिल आहे. मुलीही गंमतीने हसत ऐकत आहेत. पण पुढची काही क्षणं संपूर्ण दृश्य बदलून टाकतात. मुलींनी क्षणात दिलेला उत्तर दिलं  INDIA! INDIA! INDIA! (भारत, भारत, भारत ) जसा प्रश्न पूर्ण होतो, तिन्ही रशियन मुली एकदम एकसुरात उत्तर देतात, “India.” कसलाच ताण नाही. कसलीही शंका नाही. ना गोंधळ, ना विचार एकदम स्ट्रेट उत्तर देतात. जणू त्यांच्या मनात आधीपासूनच उत्तर तयार होतं.

हा एकाच वेळी दिलेला आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर पाहून व्लॉगरचा चेहरा अक्षरशः पाडल्यासारखा दिसतो. त्याच्या डोळ्यांमध्ये क्षणभर “हे तर खूप अनपेक्षित झालं” हे भाव स्पष्ट होतात. तो थोडा शांतपणे कॅमेऱ्याकडे पाहतो… जणू विचार करतो की, “यार, हे तर प्लॅनमध्ये नव्हतं.” मग तो परिस्थिती हलकी करण्यासाठी हसत म्हणतो की,“चलो भाई, इंडिया वालों को बधाई! पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भाई, नाराज़ मत होना.” त्याचा हसरा चेहरा आता थोडा जबरदस्तीचा वाटतो, पण परिस्थिती नीट हाताळण्याचा तो पूर्ण प्रयत्न करतो.

रशियन मुलींच्या पसंतीचा मुद्दा

विशेष म्हणजे, त्या तीनही मुली उत्तर देताना खूप सहज दिसतात. त्यांचा टोन, त्यांचा हसरा चेहरा आणि बॉडी लँग्वेज स्पष्ट दाखवत होते की त्या काही दडपणाखाली बोलत नव्हत्या. त्यांच सरळ उत्तर होतं की, भारतीय मुलं त्यांना अधिक आवडतात. काहींनी यातून विनोद काढला तर काहींनी हे भारतीय संस्कृती, सौजन्य, किंवा सिनेमांच्या प्रभावाशी जोडले. सोशल मीडियावर यावरही बरीच चर्चा झाली की भारताचा जागतिक पातळीवरील 'इमेज' दिवसेंदिवस अधिक आकर्षक होत चालला आहे.

 

सोशल मीडियावर धुमाकूळ 

व्हिडीओ व्हायरल होताच भारतीय युजर्सनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला, 

  1. “रशियन मुलींनो, तुमचं उत्तर जबरदस्त!”
  2. “आज भारतीय मुलांचा सेल्फ-रिस्पेक्ट लेव्हल UP!”
  3. “व्लॉगरचा चेहरा slow-motion मध्ये पाहण्यासारखा!”
  4. “भाई पाकिस्तानी व्लॉगरची आत्मा हळूच रडली असेल.”

मीम्सचा तर अक्षरशः स्फोट 

सोशल मीडियावर मीम्सचा तर अक्षरशः स्फोट झाल्याचे दिसून आले. काहींनी बॉलिवूडचे डायलॉग लावले, काहींनी पाकिस्तानी व्लॉगरचे एक्सप्रेशन झूम करून मीम्स बनवले. व्हिडीओ काही तासांतच लाखो लोकांनी पाहिला, हजारोंनी शेअर केला आणि इंटरनेटवर मोठी ट्रेंडिंग स्टोरी बनली.

FAQ 

1. हा व्हिडिओ कुठला आहे?

हा व्हिडिओ रस्त्यावर घेतलेला आहे, जिथे एक पाकिस्तानी व्लॉगर तीन रशियन मुलींना एक साधा मजेशीर प्रश्न विचारतो.

2. व्लॉगरने काय विचारले?

त्याने विचारले की पाकिस्तान, इंडिया आणि बांग्लादेशमधील मुलांपैकी तुम्हाला कोणता मुलगा पसंत आहे, जर लग्न करायचं असेल तर?

3. मुलींनी काय उत्तर दिलं?

तीनही मुली एकाच वेळी उत्तर देतात: “India”, आत्मविश्वासाने आणि कोणताही विलंब न लावता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

