पाकिस्तानी लोक जगातील या सर्वात पावरफुल मुस्लिम देशात प्रवेश करू शकत नाहीत; पासपोर्टवरच लिहिलेला असतो कडक इशारा

Pakistani Citizens Not Allowed To Travel To Israel : जगातील बहुतेक देशांमध्ये प्रवासासाठी साध्या व्हिसा आणि पासपोर्ट बंधनकार असतो. काही देशांमध्ये राजकीय आणि ऐतिहासिक मतभेद इतके ताणलेले आहेत की नागरिकांना एकमेकांच्या भूमीवर पाऊल ठेवणे दिला जात नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना जगातील सर्वात पावरफुल मुस्लिम देशात प्रवेश मिळत नाही. त्यांच्या पासपोर्टवरच कडक इशारा लिहिलेला असतो.
पाकिस्तानी नागरिकांना इस्रायल देशात प्रवेश दिला जात नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना कायदेशीररित्या इस्रायलमध्ये प्रवास करू शकत नाहीत. हे केवळ सरकारी धोरण नाही तर देशाच्या पासपोर्टवरच एक इशारा लिहिलेला आहे: "हा पासपोर्ट इस्रायल वगळता जगातील सर्व देशांसाठी वैध आहे." आजपर्यंत, पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्ये कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत. पाकिस्तानने कधीही इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. हे प्रामुख्याने पाकिस्तानने पॅलेस्टाईनला दिलेला पाठिंबा आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणात संतुलन राखण्याच्या धोरणामुळे आहे.
पाकिस्तानने पॅलेस्टिनी संघर्षाला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. इस्रायलला मान्यता देणे हे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आणि धार्मिक विचारांच्या विरुद्ध मानले जाते. पाकिस्तान सरकारचा असा विश्वास आहे की इस्रायलला मान्यता देणे हे पॅलेस्टिनी हितसंबंधांशी विश्वासघात असेल. म्हणूनच, पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्ये कोणतेही राजनैतिक दूतावास किंवा राजनैतिक प्रतिनिधित्व नाही.
जर तुम्ही पाकिस्तानी नागरिकाच्या पासपोर्टकडे पाहिले तर त्यावर स्पष्टपणे लिहिले आहे की "इस्रायलच्या प्रवासासाठी वैध नाही." ही केवळ औपचारिक चेतावणी नाही तर कायदेशीर मनाई आहे. याचा अर्थ असा की कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला इस्रायलला प्रवास करण्यासाठी व्हिसा मिळू शकत नाही. जर कोणी तिसऱ्या देशातून इस्रायलला प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना प्रवेशद्वारावर रोखले जाऊ शकते किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
काही पाकिस्तानी नागरिक कधीकधी तिसऱ्या देशांमधून इस्रायलमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात परंतु हे देखील अधिकृतपणे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये, जर त्या व्यक्तीची ओळख पटली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. तथापि, काही अहवालांनुसार, मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा पत्रकारांसाठी विशेष परवानग्या अंतर्गत मर्यादित प्रवास करण्याची परवानगी आहे, परंतु ही अपवादात्मक प्रकरणे आहेत.
पाकिस्तान आणि इस्रायलमधील ही बंदी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक अंतर आणि धार्मिक मतभेद दर्शवते. अलिकडच्या काळात जगभरातील अनेक मुस्लिम देशांनी इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यास सुरुवात केली आहे. युएई, बहरीन आणि मोरोक्को, पाकिस्तान आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. हा निर्णय केवळ देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर पॅलेस्टिनी लोकांसोबतची त्यांची धार्मिक आणि राजकीय एकता देखील प्रतिबिंबित करतो. एकंदरीत, इस्रायल पाकिस्तानी नागरिकांसाठी "नो-एंट्री झोन" राहिला आहे. हा पासपोर्ट इशारा पाकिस्तानच्या चिरस्थायी परराष्ट्र धोरणाचे आणि ऐतिहासिक स्थानाचे प्रतीक आहे, जो आजही मध्य पूर्वेच्या राजकारणात त्याचे स्थान स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो.
FAQ
1 पाकिस्तानी नागरिकांना इस्रायलमध्ये प्रवास करण्यास का मनाई आहे?
पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्ये कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. पाकिस्तानने इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. हे पॅलेस्टाईनला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणात संतुलन राखण्याच्या धोरणामुळे आहे. पाकिस्तान सरकारला इस्रायलला मान्यता देणे हे पॅलेस्टिनी हितसंबंधांशी विश्वासघात वाटते.
2 पाकिस्तानी पासपोर्टवर इस्रायलबद्दल काय इशारा लिहिला आहे?
पाकिस्तानी पासपोर्टवर स्पष्टपणे लिहिले आहे: "हा पासपोर्ट इस्रायल वगळता जगातील सर्व देशांसाठी वैध आहे." ही केवळ चेतावणी नाही, तर कायदेशीर मनाई आहे. यामुळे पाकिस्तानी नागरिकांना इस्रायलसाठी व्हिसा मिळू शकत नाही.
3 तिसऱ्या देशातून इस्रायलला जाण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होऊ शकते?
तिसऱ्या देशातून इस्रायलला प्रवास करण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रवेशद्वारावर रोखले जाऊ शकते किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अशी ओळख पटल्यास पाकिस्तान सरकारकडूनही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, कारण हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.