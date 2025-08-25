पाकिस्तानचे एक दोन नाही तर तब्बल 12 तुकडे होणार? जगातील सर्वात मोठी फाळणी

Pakistans Division Into 12 Provinces : बलोचिस्तानने पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य जाहीर केल्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी केली होती. यावेळी पाकिस्तान दोन प्रांतात विभागणार अशी चर्चा रंगली होती. आता मात्र, एक पाकिस्ताच्या प्रांत विभाजनाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानचे एक दोन नाही तर तब्बल 12 तुकडे होणार असल्याचे बोलले जात आहे. या चर्चेमुळे बलोचिस्तान प्रातांत उत्साहाचे वातावरण पहायला मिळत आहे.
पाकिस्तानच्या थिंक टँक असलेल्या पिलदाटचे अध्यक्ष आणि लेखक अहमद बिलाल मेहबूब यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य केले आहे. दहशतवादाशी, कमकुवत अर्थव्यवस्थेशी आणि स्फोटक भू-राजकीय परिस्थितीशी झुंजत आहोत, तेव्हा प्रश्न उद्भवतो की नवीन प्रांतांची निर्मिती खरोखरच आपल्या अजेंड्यावर असावी का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पाकिस्तानचे 12 प्रांतांमध्ये विभाजन करणे हे त्याच्या प्रशासन आणि विकासाच्या आव्हानांना सोडवण्याची गुरुकिल्ली आहे का? असा प्रश्न बलुचिस्तान पल्स नावाच्या वेबसाइटवर उपस्थित करण्यात आला आहे. पाकिस्तानमध्ये नवीन प्रांतांच्या निर्मितीवरील वाढत्या वादावर चर्चा केली आहे. बलुचिस्तानमध्ये उत्सवाचे वातावरण आहे. पंजाबचे चार प्रदेशांमध्ये आणि बलुचिस्तानचे चार प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रस्तावामुळे, अनेकांचा असा युक्तिवाद आहे की या पुनर्रचनेमुळे संसाधनांचे वितरण, प्रशासन आणि राष्ट्रीय एकता सुधारू शकते. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी दीर्घकाळापासून पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानवर निर्बंध लादले आहेत.
सध्या पाकिस्तानमध्ये एकूण चार प्रांत आहेत - पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान. इस्लामाबाद हा संघराज्यीय राजधानी प्रदेश मानला जातो. पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान हे देखील प्रशासकीय प्रदेश आहेत, जे प्रांतांपेक्षा वेगळे मानले जातात. नवीन प्रांतांच्या निर्मितीची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे.
खरंच, अलिकडेच पाकिस्तानमध्ये प्रांतांची संख्या वाढवण्याच्या कल्पनेवर चर्चासत्रे, माध्यमांवर चर्चा आणि सोशल मीडियावर टीकात्मक टिप्पण्यांचा पूर आला आहे. काही संघटनांनी विद्यमान 32 प्रशासकीय विभागांचे प्रांतांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, तर दुसऱ्या संघटनांनी स्वातंत्र्याच्या वेळी तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानमध्ये अस्तित्वात असलेल्या मूळ १२ प्रशासकीय विभागांकडे परत जाण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावांचा व्यापक निष्कर्ष असा आहे की एकदा आपण अधिक प्रांत निर्माण केले की, व्यावहारिकदृष्ट्या आपल्या सर्व प्रशासकीय समस्या सोडवल्या जातील. जरी विविध राजकीय पक्षांनी भूतकाळात विविध कारणांसाठी नवीन प्रांतांच्या निर्मितीचा पुरस्कार केला असला तरी, सध्याच्या प्रस्तावांमध्ये स्पष्टपणे सत्ता हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रांतांची आवश्यकता आहे.