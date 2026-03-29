इराणने 20 पाकिस्तानी जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे.  पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी याबाबत माहिती दिली.  दररोज दोन जहाजांना जाण्याची परवानगी मिळणार आहे.  युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केली. यानंतर इराणसोबत मोठा करार केला आहे.    

वनिता कांबळे | Updated: Mar 29, 2026, 05:47 PM IST
युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने असं काही केले की संपूर्ण जग पाहत राहिले, इराणसोबत मोठा करार, पाकिस्तानला डबल फायदा

Hormuz Strait Pakistan Iran Deal : अमेरिका - इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने एक मोठे राजनैतिक यश मिळवले आहे. पाकिस्तानने इराणसोबत एक मोठा करार केला असून, त्यानुसार 20 जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पाकिस्तानने या निर्णयाला ऊर्जा संकटाच्या काळात दिलासा असल्याचे म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी या कराराची घोषणा केली. दररोज दोन पाकिस्तानी जहाजांना ये-जा करता येणार आहे. "शांततेचे प्रतीक" आणि "एक विधायक पाऊल" म्हटले, ज्यामुळे या प्रदेशात स्थिरता येऊ शकते. इशाक दार यांनी आपल्या निवेदनात अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघझी यांना थेट टॅग केले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तान या कराराला केवळ एक जहाजवाहतुकीची व्यवस्था न मानता, एका मोठ्या राजनैतिक खेळीचा भाग म्हणून पाहतो.

28  फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतरहोर्मुझची सामुद्रधुनीते जवळजवळ थांबले आहे. याचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला असून तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत, इराणचे इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)होर्मुझला तपासणी नाका म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.आता, जहाजांना तिथून जाण्यापूर्वी त्यांच्या मालाविषयी, कर्मचाऱ्यांविषयी आणि गंतव्यस्थानाविषयी संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. मंजुरी कोड मिळाल्यानंतरच त्यांना इराणी देखरेखीखाली प्रवासाची परवानगी दिली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सुविधेसाठी काही जहाजांकडून 20 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारले जाते.

एका महिन्यात 150 जहाजांची वाहतूक

एका वृत्तानुसार एका महिन्यात  या मार्गावरून केवळ सुमारे 150 जहाजे गेली आहेत.  जी सामान्य काळाच्या तुलनेत एक लक्षणीय घट आहे. एकूण सागरी वाहतूक अंदाजे 90 टक्क्यांनी घटली असून, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये उलथापालथ झाली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानच्या सक्रिय राजनैतिक धोरणामुळे या संकटात त्याला एक महत्त्वाची भूमिका मिळाली आहे. लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली, तर इशाक दार यांनी इराण आणि तुर्कीच्या नेत्यांशी संपर्क साधला. पाकिस्तान आणि इराण यांची सीमा सुमारे 900 किलोमीटर लांब असून, इस्लामाबाद या संपूर्ण घडामोडीत मध्यस्थ म्हणून पुढे येत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी असेही म्हटले आहे की, दोन्ही पक्षांची इच्छा असल्यास पाकिस्तान चर्चेचे आयोजन करण्यास तयार आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी फोनवर दीर्घकाळ संवाद साधला. त्यांना शांतता प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. तज्ञांच्या मते, हा करार केवळ ऊर्जा पुरवठा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न नसून पाकिस्तानसाठी एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की, मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या पाकिस्तानला इराणकडून 'बक्षीस' म्हणून हा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे त्याला तेल आणि वायू पुरवठा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

