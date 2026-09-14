पाकिस्तानचं नवं नाटक! मसूद अझहरला ७० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करून 'फरारी' घोषित केले, काय आहे ही चाल जाणून घ्या?

भारतातील अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार असलेल्या मसूद अझहरबाबत पाकिस्तानचा दुतोंडीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. हा दहशतवादी अफगाणिस्तानला पळून गेला असल्याचा दावा पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून करत होता; तरीही, आता त्यांनी त्याच मसूद अझहरचा समावेश आपल्या 'फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी'च्या (FIA) सर्वाधिक वॉन्टेड (हवे असलेल्या) दहशतवाद्यांच्या 'रेड बुक'मध्ये केला आहे आणि त्याच्यावर ७० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. २०२१ पासून पाकिस्तानचा असा दावा होता की अझहरने देश सोडून अफगाणिस्तान गाठले आहे.
पाकिस्तानच्या तपास यंत्रणेने (FIA) मसूद अझहरचा समावेश त्यांच्या 'रेड बुक'मध्ये—म्हणजेच सर्वात धोकादायक दहशतवाद्यांच्या यादीत—केला आहे. अझहरला 'फरारी' म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. FIA आपल्या दहशतवाद-विरोधी विभागामार्फत सर्वाधिक वॉन्टेड दहशतवाद्यांचे हे 'रेड बुक' तयार करते.
मसूद अझहरवरील बक्षीसाची रक्कम ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांवरून वाढवून ७० लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारतातील अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांशी आणि कटांशी संबंधित गंभीर आरोप असलेल्या या दहशतवादी म्होरक्याच्या अटकेसाठी पाकिस्तानने बक्षीसाची रक्कम २० लाख रुपयांनी वाढवली आहे. हा तोच मसूद अझहर आहे ज्याला १९९९ मध्ये 'इंडियन एअरलाईन्स'च्या IC-814 या विमानाचे अपहरण झाले असताना ओलीस ठेवलेल्या प्रवाशांच्या बदल्यात भारतीय तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते.
भारताच्या दृष्टिकोनातून, या घडामोडीमुळे पाकिस्तानचा दुतोंडी स्वभाव स्पष्टपणे अधोरेखित होतो आणि त्यांचे दावे व प्रत्यक्ष वास्तव यांमधील मोठी तफावत समोर येते. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या तांत्रिक माहितीनुसार, मसूद अझहर गेल्या सहा महिन्यांपासून पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील नवाबशाह येथे लपून बसला आहे; असे असतानाही, हा दहशतवादी आपल्या आवाक्याबाहेर आणि माहितीच्या कक्षेबाहेर असल्याचा उघड खोटेपणा पाकिस्तान करत आहे.
ही घडामोड ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या FATF च्या पूर्ण सभेच्या (प्लेनरी मीटिंग) आधी घडली आहे. जरी पाकिस्तान सध्या FATF च्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये (करड्या यादीत) नसला—कारण ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्याला 'विशेष देखरेख' यादीतून (enhanced monitoring list) काढून टाकण्यात आले होते आणि जून २०२६ पर्यंत वैध असलेल्या सध्याच्या यादीतही त्याचा समावेश नाही—तरीही मसूद अझरवरील बक्षीसाची रक्कम वाढवण्यामागे FATF च्या संभाव्य कारवाईचा थेट संबंध जोडणे घाईचे ठरेल. मात्र, पाकिस्तान केवळ दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न या निर्णयामुळे नक्कीच उपस्थित होतो.
FATF ही जागतिक स्तरावर दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंग (काळा पैसा पांढरा करणे) रोखण्यासाठी काम करणारी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे; ती विविध देशांच्या नियमावलींची तपासणी करते आणि त्रुटी आढळल्यास संबंधित देशाला कडक देखरेखीखाली—म्हणजेच 'ग्रे लिस्ट'मध्ये—टाकते. पाकिस्तानला २०१८ मध्ये या यादीत टाकण्यात आले होते आणि सुधारणांनंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यातून वगळण्यात आले होते; FATF ची पुढील महत्त्वाची बैठक ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणार आहे.
Pakistan puts Pak Rs 70 lakh bounty on UN listed terrorist Masood Azhar pic.twitter.com/66I0zxhBRH— Sidhant Sibal (@sidhant) September 14, 2026
पाकिस्तानचा हा दिखावा काही नवीन नाही. गेल्या वर्षी, जेव्हा भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) दहशतवाद्यांचे नऊ तळ नष्ट केले, तेव्हा मसूद अझरने स्वतः एक निवेदन जारी करून कबूल केले होते की त्याचे कुटुंबातील नऊ सदस्य मारले गेले आहेत; तरीही, तो आपल्या भूमीवर उपस्थितच नाही, असा खोटा दावा पाकिस्तान करत आहे. आता त्याच्यावर ७० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केल्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की: पाकिस्तानला खरोखरच त्याला पकडायचे आहे, की आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली केवळ कारवाईचा दिखावा केला जात आहे?
मसूद अझरव्यतिरिक्त, पाकिस्तानच्या FIA ने जारी केलेल्या नवीन 'रेड बुक'मध्ये २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित १९ दहशतवाद्यांची नावे समाविष्ट आहेत. या दहशतवाद्यांवर मुंबई हल्ल्याचा कट रचणाऱ्यांना मदत करणे, वित्तपुरवठा करणे आणि हल्लेखोरांसाठी बोटींची व्यवस्था करणे असे आरोप आहेत. यापैकी १७ दहशतवाद्यांची नावे, छायाचित्रे आणि २६/११ च्या हल्ल्यातील त्यांच्या भूमिकांचा उल्लेख केला गेला असला, तरी पाकिस्तानने त्यातील दोघांबाबतची महत्त्वाची माहिती वगळली आहे.
तुर्बत येथील रहिवासी असलेल्या मोहम्मद खानचे नाव नवीन यादीत कायम आहे. एफआयएच्या (FIA) मते, त्याने हल्लेखोरांना मुंबईला नेण्यासाठी 'अल-हुसैनी' ही बोट उपलब्ध करून दिली होती; मात्र, नवीन यादीतून त्याचा फोटो, लष्कर-ए-तैयबाशी असलेले त्याचे संबंध आणि त्याची प्रत्यक्ष भूमिका यांबाबतची माहिती काढून टाकण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, बहावलनगर येथील अब्दुल रहमानचा फोटो आणि लष्कर-ए-तैयबाशी असलेल्या त्याच्या संबंधांचा तपशीलही नोंदींमधून काढून टाकण्यात आला आहे; याउलट, २०२१ च्या एफआयए यादीत त्यांच्या फोटोंसह त्यांच्या भूमिकांचा सविस्तर उल्लेख होता.
नवीन 'रेड बुक'मध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या अशा ११ दहशतवाद्यांची नावेही समाविष्ट आहेत, ज्यांनी हल्लेखोरांच्या सागरी प्रवासासाठी वापरल्या गेलेल्या 'अल-हुसैनी' आणि 'अल-फौज' या बोटींची व्यवस्था केली होती किंवा त्यासाठी मदत केली होती. यामध्ये मोहम्मद अमजद खान, शाहिद गफूर, मोहम्मद उस्मान, अतीक-उर-रहमान, रियाझ अहमद, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद नईम, अब्दुल शकूर, मोहम्मद साबिर साल्फी, मोहम्मद उस्मान आणि शकील अहमद यांचा समावेश आहे. व्यतिरिक्त, एफआयएच्या यादीत अशा सहा दहशतवाद्यांची नावेही आहेत ज्यांनी २६/११ च्या हल्ल्यांसाठी आर्थिक मदत पुरवली होती.
एफआयएच्या म्हणण्यानुसार, २६/११ च्या हल्ल्यात सहभागी असलेले हे १७ दहशतवादी गेल्या १८ वर्षांपासून फरार आहेत. मात्र, भारतीय गुप्तचर सूत्रांचा दावा आहे की हे सर्व १७ जण अजूनही पाकिस्तानातच आहेत. भारतीय गुप्तचर सूत्रांच्या मते, या दहशतवाद्यांचा 'मोस्ट वॉन्टेड' (सर्वाधिक वाँटेड) यादीत समावेश करणे हा केवळ आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि तपासणीपासून लक्ष विचलित करण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.