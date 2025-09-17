आपल्यासारखे मानव दुसऱ्या पृथ्वीवर राहतात का? शास्त्रज्ञांच्या बहुविश्व सिद्धांताबद्दलचे भयानक सत्य

Parallel Universe: एकतर आपण या संपूर्ण विश्वात एकटे आहोत किंवा आपण नाही आहोत दोन्हीही खूप भयानक आहेत. शास्त्रज्ञ आणि लेखकांचा असा विश्वास आहे की आपल्यासारखे दुसरे मानव असू शकतात. त्यांना समांतर विश्व किंवा बहुविश्व म्हणतात. ही विश्वे आपल्यापासून खूप दूर आहेत आणि आपल्यासारखे लोक तिथे राहू शकतात, परंतु तेथील नियम वेगळे आहेत. काही धार्मिक ग्रंथांमध्ये अशा अनेक विश्वांचा उल्लेख देखील केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक विश्वाचा स्वतःचा निर्माता, भगवान ब्रह्मा असतो आणि प्रत्येक विश्वाचे स्वतःचे नियम असतात.
शास्त्रज्ञ आता असे मानतात की समांतर विश्वे किंवा बहुविश्वे अस्तित्वात असू शकतात. एकेकाळी चित्रपटांमध्ये हा चर्चेचा विषय होता, परंतु आता शास्त्रज्ञ त्यावर संशोधन देखील करत आहेत. काही धार्मिक ग्रंथांमध्ये अशा बहुविश्वांबद्दल देखील सांगितले आहे. असे म्हटले जाते की प्रत्येक विश्वाचे स्वतःचे नियम असतात आणि ते कसे तरी एकमेकांशी जोडलेले असतात. बहुविश्व सिद्धांत असे मानतो की आपले विश्व हे अनेक विश्वांपैकी एक आहे, प्रत्येकाचे स्वतःचे वेगळे नियम आहेत.
आपल्या विश्वाभोवती अब्जावधी आकाशगंगा फिरत आहेत. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की विश्व 7 अब्ज प्रकाशवर्षांपर्यंत पसरलेले असू शकते. याचे कारण 13 अब्ज वर्षांपूर्वी महास्फोटादरम्यान सोडण्यात आलेले पदार्थ इतके पसरले होते की अनेक विश्वे असू शकतात. 2011 च्या एका संशोधन पत्रानुसार, वैश्विक फुगवटाची ही प्रक्रिया एकाच वेळी सर्वत्र संपली नाही.
1957 मध्ये शास्त्रज्ञ ह्यू एव्हरेट यांनी अनेक-जगांचा अर्थ लावण्याचा सिद्धांत मांडला. त्यांचा असा विश्वास होता की प्रत्येक घटनेचा फक्त एकच परिणाम असतो. या सिद्धांतानुसार, प्रत्येक निर्णय किंवा घटनेसाठी अनेक नवीन जग निर्माण होतात. हा सिद्धांत सांगतो की प्रत्येक परिस्थितीत अनेक पर्याय असतात, जसे झाडाला अनेक फांद्या असतात. शिवाय, हा सिद्धांत असेही सांगतो की तुमच्याकडे स्वतःच्या अनेक वेगवेगळ्या आवृत्त्या असू शकतात. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर आपले विश्व कायमचे अस्तित्वात असेल तर त्यातील प्रत्येक गोष्ट पुन्हा निर्माण केली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की विश्वात दुसरीकडे कुठेतरी, तुम्ही सध्या ज्या जगात राहता त्यासारखेच जीवन असू शकते. परंतु, जर सर्व विश्वे वेगवेगळ्या वेळी सुरू झाली असती, तर तुम्ही जिथे राहता ते जग कदाचित अस्तित्वात आले नसते.
FAQ
1. समांतर विश्व किंवा बहुविश्व म्हणजे काय?
समांतर विश्व किंवा बहुविश्व म्हणजे अशी विश्वे ज्यामध्ये आपल्यासारखे लोक राहू शकतात, परंतु प्रत्येक विश्वाचे स्वतःचे नियम आणि कायदे असतात. ही विश्वे आपल्या विश्वापासून खूप दूर असू शकतात आणि एकमेकांशी काही प्रकारे जोडलेली असू शकतात.
2. समांतर विश्वांचा उल्लेख धार्मिक ग्रंथांमध्ये आहे का?
होय, काही धार्मिक ग्रंथांमध्ये अनेक विश्वांचा उल्लेख आहे. उदाहरणार्थ, हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक विश्वाचा स्वतःचा निर्माता, भगवान ब्रह्मा, असतो आणि प्रत्येक विश्वाचे स्वतःचे नियम असतात.
3. शास्त्रज्ञ समांतर विश्वांबद्दल काय म्हणतात?
शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे की समांतर विश्वे किंवा बहुविश्वे अस्तित्वात असू शकतात. 1957 मध्ये ह्यू एव्हरेट यांनी मांडलेल्या अनेक-जगांचा अर्थ लावण्याच्या सिद्धांतानुसार, प्रत्येक घटना किंवा निर्णयामुळे नवीन विश्व निर्माण होऊ शकते, ज्यामध्ये वेगवेगळे परिणाम असतात.