/पाकिस्तान नव्या देशाची स्थापना; 11 ऑगस्टला साजरा होणार पहिला स्वातंत्र्य दिन; नव्या देशाचे नाव जाणून धक्का बसेल!

बलुचिस्तान स्वातंत्र्य दिन: भारतावर कुरघोडी करणाऱ्या पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले आहेत. पाकिस्तानात नव्या देशाची स्थापना झाली आहे. पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य घोषित केल्यानंतर बलुचिस्तानने 11 ऑगस्ट हा आपला स्वातंत्र्य दिन म्हणून जाहीर केला आहे. बलुचिस्तानच्या नेत्यांनी जगाला मान्यतेचे आवाहन केले आहे.
बलुचिस्ताननेही आपल्या स्वातंत्र्य दिनाची तारीख निश्चित केली आहे. बलुचिस्तान 11 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. बलुच नेते जगभरातील देशांकडून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत बलुचिस्तानला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देईल की नाही याकडे देखील सर्वांचे लक्ष आहे. बलुचिस्तान प्रजासत्ताकाने लोकांना बलुच ऐक्य दाखवून 11 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.
बलुच मुक्ती चळवळीचे नेते मीर यार बलुच यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या तारखेची घोषणा केली. 11 ऑगस्ट रोजी लोकांनी आपापल्या घरांवर स्वतंत्र बलुचिस्तानचा ध्वज फडकवावा. , वस्त्यांमध्ये, बाजारपेठांमध्ये, दुकानांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी बलुचिस्तान प्रजासत्ताकाचा ध्वज फडकवा आणि राष्ट्रीय एक्य दाखवावे असे आवाहन केले. बलुचिस्तान प्रजासत्ताकाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानसोबत राहून बलुचिस्तान कधीही समृद्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे, या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी संपूर्ण जगाने त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे.
बलुचिस्तानला सर्वप्रथम 11 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र घोषित करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही या घोषणेला प्रसिद्धी दिली होती. त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली नव्हती. ऑल इंडिया रेडिओ आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनेही याबद्दल वृत्त दिले होते असा दावा बलुचिस्तान प्रजासत्ताकने केला आहे. याच आधारावर बलुचिस्तानने 11 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर, 14 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानचत स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो.