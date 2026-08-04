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पाकिस्तान नव्या देशाची स्थापना; 11 ऑगस्टला साजरा होणार पहिला स्वातंत्र्य दिन; नव्या देशाचे नाव जाणून धक्का बसेल!

पाकिस्तानला जबरदस्त झटका बसला आहे. पाकिस्तान नव्या देशाची स्थापना झाली. हा नवा देश 11 ऑगस्टला पहिला स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:53 PM IST
पाकिस्तान नव्या देशाची स्थापना; 11 ऑगस्टला साजरा होणार पहिला स्वातंत्र्य दिन; नव्या देशाचे नाव जाणून धक्का बसेल!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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