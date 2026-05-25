/Amazon मध्ये नोकरी, महिना ₹1100000 पगार, तरी भागत नाही; पैसा जातो कुठे? मासिक खर्चाचं थक्क करणारं गणित

Personal Finance News: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम म्हणजे नेमकं काय? यासाठी महिना नेमके किती पैसे कमवले पाहिजेत? असा प्रश्न तुम्हाला ही बातमी वाचल्यानंतर पडल्याशिवाय राहणार नाही
Personal Finance News: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणं फार महत्त्वाचं आहे, असं म्हटलं जातं. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असू तर आयुष्यातील बऱ्याच गोष्टी सहज मार्गी लागतात असं म्हणतात. मात्र 'आर्थिकदृष्ट्या सक्षम' म्हणजे नेमकं काय? आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी नेमका किती पैसा कमवावा लागतो? असा प्रश्न सध्या चर्चेत असण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेमध्ये ॲमेझॉन कंपनीत काम आणि सहा आकडी पगार असलेल्या व्यक्तीने मांडलेली व्यथा. या व्यक्तीने त्याचा पगार किती आहे हे सांगताना नेमका खर्च किती होतो आणि आपल्याला एवढा पगार मिळूनही 'आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटत नाही' याबद्दल भाष्य केलं आहे.
भारतीय वंशाच्या या कर्मचाऱ्याचं नाव इशान जैन असं आहे. इशानने 'बिझनेस इनसायडर'ला खास मुलाखत दिली आहे. सिएटलमध्ये राहताना इशान किती पैसे कमवतो आणि किती खर्च करतो. याबद्दल सांगितले आहे. ॲमेझॉनमध्ये सिनीअर प्रोडक्शन मॅनेजर असलेल्या इशानने, अमेरिकेत त्याला 3 लाख डॉलर्स इतका पगार असल्याचं सांगितलं. तसेच इशानला ॲमेझॉनकडून हेल्थ इन्श्योरन्स देण्यात आला आहे. “माझी सध्याची एकूण कमाई 2 लाख 85 हजार अमेरिकी डॉलर्स आहे. मी जेव्हा फ्रेशर म्हणून नोकरीला लागलो असून माझे उत्पन्न जवळपास 3 लाख डॉलर्स असूनही, मला अजूनही आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटत नाही,” असे इशानने म्हटलं आहे. इशानच्या पगाराचा आकडा भारतीय चलनामध्ये सांगायचा झाला तर 2 कोटी 80 लाख रुपये इतका होतो.
अमेरिकेमधील कर आणि 401 (के) अंतर्गत कापला जाणारा पगार वगळता इशानला हातात 12 हजार डॉलर्स मिळतात. भारतीय चलनानुसार हा पगार 11 लाख रुपये महिना इतका होतो. महिना 11 लाख रुपये कमवूनही इशानला आपल्या वाढत्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पगार अपुरा पडतोय. विशेष म्हणजे इशान हा त्याच्या कुटुंबात एकमेव कमवता व्यक्ती आहे.
इशान पत्नी आणि मुलासह सिएटलमधील फोर बेडरूमच्या घरात राहतो. इशानची पत्नी गरोदर असून नोव्हेंबरमध्ये त्यांना दुसरं बाळ होणार आहे. “पत्नी, मूल आणि लवकरच येणारे दुसरे बाळ असताना, आरोग्यसेवा, बाळांवर होणारा खर्च आणि कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढत असल्याने, एकाच व्यक्ती कमवती असताना घर चालवणं फार कठीण होतं,” असे इशानने म्हटलं आहे.
इशानच्या पगारामधून दर महिना 5 हजार डॉलर्स म्हणजेच 4.7 लाख रुपये गृहकर्जाचा हफ्ता म्हणून कापून जातात. "मी 2023 मध्ये घर विकत घेतले. कर आणि विम्यासहीत माझ्या पगारातून दर महिना 5 हजार डॉलर्स कापून जातात," असं इशानने सांगितलं. विशेष म्हणजे इशानने घेतलेलं हे एकमेव घर नाही. इशानला वयाच्या 50 व्या वर्षी निवृत्त व्हायचं असून यासाठी तो मोठ्या प्रमाणात पैसा बाजूला काढून ठेवतोय. म्हणूनच इशानने भारतातही तीन ते चार मालमत्ता खरेदी केल्यात. भारतात अनेक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यामागील उद्देश त्यामधून मिळणारं भाडं असल्याचं इशानने सांगितलं.
“मी माझ्या 401(के) मध्ये दरमहा सुमारे 2 हजार अमेरिकी डॉलर्स आणि रोख स्वरूपात आणखी सुमारे दोन हजार डॉलर्स जमा करतो. एकूण, मी वर्षाला अंदाजे 50 हजार डॉलर्स वाचवतो,” असे इशानने सांगितले. इशानची बहुतेक गुंतवणूक स्टॉक्स आणि सोन्या चांदीत आहे.
मात्र एवढं सगळं करताना कधी आपत्कालीन पैसे लागले तर इशानकडे कोणताही बॅकअप नसल्याने त्याचे सांगितलं आहे. “मी माझ्या बचतीचा बहुतेक भाग माझ्या सध्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये मी पुन्हा गुंतवतो. रोख राखीव निधी ठेवण्याऐवजी, मी आपत्कालीन परिस्थितीत क्रेडिट कार्डवर आणि मित्र व कुटुंबाच्या मदतीवर अवलंबून असतो,” असे इशानने सांगितलं. गेल्या वर्षी केलेला प्रवास आणि इतर खर्चांमुळे इशानवर सुमारे 20 हजार डॉलर्सचे वैयक्तिक कर्जही आहे.
इशानने दिलेल्या माहितीनुसार, घरखर्चाव्यतिरिक्त, सिएटलमध्ये एकाच व्यक्तीच्या उत्पन्नावर चालणाऱ्या कुटुंबासाठी दैनंदिन खर्च झपाट्याने वाढतोय. युटिलिटीजसाठी दरमहा सुमारे 800 अमेरिकी डॉलर्स खर्च होतात, तर कुटुंबासाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या आरोग्य विम्याचा खर्च दरमहा जवळपास 750 अमेरिकी डॉलर इतका येतो. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी इशान आता दर महिना किमान 500 अमेरिकी डॉलर्स बाजूला काढतोय.
वाहतूक, किराणा सामान आणि मुलावरील खर्चावरही बजेटचा मोठा हिस्सा खर्च होतो. जैन यांनी कर्ज घेऊन खरेदी केलेल्या टेस्ला कारसाठी दरमहिना 630 अमेरीकी डॉलर्स भरतात. त्यांच्याकडे रेंज रोव्हरही आहे. जी त्यांनी कर्जावरच घेतलेली. या कारचे सर्व हप्ते पूर्ण भरले आहेत. मात्र इंधनावर बराच खर्च होतो असं इशान सांगतो.
इशानची पत्नी सध्या काम करत नसल्यामुळे, मुलाच्या देखभालीचा खर्चही या जोडप्याला जास्त वाटतोय. ज्यासाठी आवश्यकतेनुसार आयांना दररोज 100 ते 250 अमेरिकी डॉलर्स खर्च येतो. बाहेर खाणं-पिणं, पत्नीच्या बाळांतपणासाठी भारतात येण्याचा प्रवास खर्च आणि दुसऱ्या मुलाच्या तयारीमुळे खर्चामुळे खिशाला अजून खड्डा पडल्याचं इशान सांगतो.