/Petrol-Diesel Price: पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सलग पाचव्यांदा कपात; भारतापेक्षा स्वस्त?

Pakistan Petrol: आर्थिक अडचणी आणि महागाईच्या दबावाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमधील नागरिकांना इंधन दरांबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाकिस्तान सरकारने सलग पाचव्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरातील बदल आणि सरकारी धोरणांमुळे ही दरकपात शक्य झाल्याचे सांगितले जात आहे.
पाकिस्तानमध्ये इंधनाच्या किमतींमध्ये सलग पाचव्या वेळेस कपात करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी जागतिक तणावामुळे इंधन दरांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती काहीशी स्थिर झाल्याने सरकारला दर कमी करण्याची संधी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे वाहनधारक आणि व्यावसायिकांना थेट फायदा होणार आहे.
पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांत महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. अन्नधान्य, वीज, गॅस आणि इंधन यांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले होते. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाल्याने वाहतूक खर्चात काही प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याचा परिणाम मालवाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावरील खर्चावरही दिसू शकतो.
दरकपातीनंतर पाकिस्तानमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर भारताच्या तुलनेत किती आहेत, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांतील कररचना, आयात खर्च, चलनमूल्य आणि सरकारी अनुदान यामध्ये मोठा फरक असल्याने इंधन दरांची थेट तुलना करणे सोपे नाही. मात्र दरकपातीनंतर पाकिस्तानमध्ये इंधनाच्या किमतींबाबत पुन्हा चर्चा रंगली आहे.
पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या तेलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये होणारा बदल थेट देशांतर्गत इंधन किमतींवर परिणाम करतो. मध्य पूर्वेतील तणाव, तेल उत्पादनातील बदल आणि जागतिक मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण यामुळे दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असतात.
तज्ज्ञांच्या मते, इंधन दरांमध्ये सातत्याने होत असलेली कपात पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत मानली जाऊ शकते. वाहतूक खर्च कमी झाल्यास उद्योग, व्यापार आणि किरकोळ बाजाराला काही प्रमाणात चालना मिळू शकते. मात्र जागतिक परिस्थिती बदलल्यास दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
13 जून 2026 रोजीच्या दरकपातीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर साधारण 381.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर आणि 380.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर इतके झाले आहेत. ही सलग पाचवी दरकपात आहे.भारतात सध्या (दिल्लीतील दर) पेट्रोल सुमारे ₹102.12 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹89.62 ते ₹90.67 प्रति लिटर दरम्यान उपलब्ध आहे.
फक्त आकड्यांवर नजर टाकली तर भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी वाटतात. मात्र ही तुलना थेट करता येत नाही, कारण दोन्ही देशांची चलने वेगळी आहेत.सध्याच्या विनिमय दरानुसार 1 पाकिस्तानी रुपया हा भारतीय रुपयापेक्षा कमी मूल्याचा आहे. त्यामुळे 381.78 पाकिस्तानी रुपये हे साधारण ₹115 ते ₹116 भारतीय रुपयांच्या आसपास बसतात. रुपयांत रूपांतर करून पाहिल्यास सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही पाकिस्तानपेक्षा स्वस्त आहेत.पाकिस्तानने सलग पाचव्यांदा दरकपात केली असली तरी तेथील इंधन दर अजूनही भारतातील अनेक शहरांपेक्षा जास्त आहेत. मात्र जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती, कररचना, चलन विनिमय दर आणि सरकारी धोरणांमुळे ही परिस्थिती भविष्यात बदलू शकते.