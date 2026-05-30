/कर्जात बुडालेल्या पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेल तब्बल 22 रुपयांनी स्वस्त, महागाईत जनतेला मोठा दिलासा; 1 लिटरचा दर फक्त...

Petrol Diesel Price: आर्थिक संकट आणि वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमधील नागरिकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतीत प्रत्येकी 22 पाकिस्तानी रुपयांची कपात जाहीर केली आहे. ईद-उल-अजहाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. नव्या दरांनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये मोठी घट झाली असून वाहतूक खर्चावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान जनतेला दिसाला देण्यासाठी कसं निर्णय घेतंय? जाणून घेऊया.
पाकिस्तान सरकारने मे महिन्यात सलग तिसऱ्यांदा इंधन दर कमी केले आहेत. 15 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सुमारे 5 रुपये प्रति लिटर कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर 22 मे रोजी पुन्हा 6 ते 6.80 रुपयांपर्यंत घट करण्यात आली. आता 29 मे रोजी सर्वात मोठी 22 रुपयांची कपात जाहीर झाली आहे. परिणामी मे महिन्यात पेट्रोलची किंमत एकूण 33 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत सुमारे 33.80 रुपये प्रति लिटरने कमी झाली आहे. ही सलग कपात पाकिस्तानसाठी महत्त्वाची आर्थिक घडामोड मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होणे हे या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण आहे. ब्रेंट क्रूड आणि इतर तेल निर्देशांकांमध्ये घसरण झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकारला दरकपातीसाठी आर्थिक मोकळीक मिळाली. याशिवाय पाकिस्तानी रुपयामध्ये काही प्रमाणात स्थिरता आल्याने आयात खर्चावरचा ताणही कमी झाला. त्यामुळे सरकारने कर आणि लेव्हीमधील काही भार कमी करून त्याचा फायदा थेट ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला.
गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या. काही काळ पेट्रोलचे दर 400 रुपयांहून अधिक झाले होते. त्यामुळे वाहतूक, मालवाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या. महागाईमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली होती आणि अनेक ठिकाणी निषेधही करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत सरकारवर जनतेला दिलासा देण्यासाठी दबाव वाढला होता. त्यामुळे इंधनदर कपात हा आर्थिक निर्णयाबरोबरच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
इंधनदर कमी झाल्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम अन्नधान्य, बाजारभाव आणि इतर वस्तूंच्या किंमतींवरही दिसू शकतो. मात्र पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अजूनही आयएमएफच्या अटी, परकीय कर्ज, महागाई आणि ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व अशा अनेक आव्हानांना सामोरी जात आहे. त्यामुळे इंधनदरातील ही कपात तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारला आणखी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.