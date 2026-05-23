/Explained : पेट्रोल-डिझेल थेट 6 रुपयांनी स्वस्त! शेजारील देशांतील किंमती ऐकून डोळे पांढरे होतील!

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहे. मात्र पाकिस्ताना पेट्रोल डिझेलच्या दरात 6 रुपयांनी कपात पाहायला मिळत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा जनतेच्या खिशाला अजूनही फटका बसत आहे. पाकिस्तानात किती आहे पेट्रोल डिझेलचे दर आहेत?
पाकिस्तानात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. सरकारने पेट्रोलच्या किमती ₹6 आणि डिझेलच्या किमती ₹6.80 ने कमी केल्या आहेत. पेट्रोलियम विभागाने सांगितले की, नवीन इंधन दर 23 मे पासून लागू होतील. तथापि, असे असूनही, या किमती सर्वसामान्यांच्या कंबरडे मोडत आहेत. खर्चाचा बोजा इतका मोठा आहे की बचत खर्च करण्याचा दबाव येत आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत, परंतु त्या पाकिस्तानापेक्षा खूप जास्त दरात उपलब्ध आहेत.
पाकिस्तानात दरकपातीनंतर पेट्रोलची किंमत ₹403.78 प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ₹402.78 वर पोहोचली आहे. रॉकेलच्या दरात ₹1.71 प्रति लिटरने वाढ झाली आहे. दरवाढीनंतर, रॉकेलचा नवीन दर ३१३.४४ रुपये प्रति लिटर निश्चित करण्यात आला आहे. दिल्लीत पेट्रोल ९९.५१ रुपये आणि डिझेल ९२.४९ रुपयांना उपलब्ध आहे. या दरांमध्ये तीन वेळा वाढ झाली आहे, म्हणजेच प्रत्येक दरात ५ रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, पाकिस्तानमधील परिस्थिती बिघडत आहे. गेल्या आठवड्याच्या आढाव्यात, शहबाज सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांची कपात केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल संघर्षानंतर पाकिस्तानी सरकार पेट्रोलियमच्या दरांचा साप्ताहिक आढावा घेत आहे.
वाढत्या तेलाच्या किमतींचा दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरही परिणाम होत आहे. पाकिस्तानमधील इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींचा मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटवर लक्षणीय परिणाम होतो. दरम्यान, वाहतूक क्षेत्राचा मोठा भाग हाय-स्पीड डिझेलवर अवलंबून आहे. त्याची किंमत महागाई वाढवणारी मानली जाते, कारण त्याचा वापर बहुतेक अवजड वाहने, ट्रक, बस, रेल्वे आणि ट्रॅक्टर, ट्यूबवेल व थ्रेशर यांसारख्या कृषी यंत्रसामग्रीमध्ये केला जातो. विशेषतः हाय-स्पीड डिझेलच्या वापरामुळे भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतात.
पाकिस्तानात इंधन (पेट्रोल, डिझेल) आणि वीज यांसारख्या अनेक वस्तू भारताच्या तुलनेत महाग मिळतात. हे अधिक स्पष्टपणे समजण्यासाठी, खाली दिलेल्या बातमीच्या प्रतिमेचा वापर करा, ज्यामध्ये भारतात ६ रुपयांची कपात झाल्यानंतर पाकिस्तानातील इंधनाच्या दरांची तुलना करून दाखवली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल: पाकिस्तानात कच्च्या तेलाची आयात आणि करांचे प्रमाण जास्त असल्याने तिथे पेट्रोल-डिझेलचे दर भारतापेक्षा खूप जास्त आहेत.
वीज बिल (Electricity): पाकिस्तानात सध्या विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत. तिथल्या नागरिकांना प्रति युनिट मागे ५० ते ६० रुपयांपेक्षा (PKR) जास्त दर मोजावा लागत आहे, जो भारताच्या सरासरी वीज दरापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे.
एलपीजी गॅस (LPG Cylinder): घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर पाकिस्तानात भारतीय रुपयाच्या तुलनेत खूप महाग आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि मोबाईल (Electronics & Smartphones)
स्मार्टफोन्स (उदा. iPhone, Samsung): पाकिस्तानात आयात केलेल्या (Imported) मोबाईल फोनवर प्रचंड प्रमाणात ' must-pay' टॅक्स (PTA Tax) लावला जातो. त्यामुळे जो आयफोन भारतात १ लाखाला मिळतो, तो पाकिस्तानात करांमुळे ३ ते ४ लाख रुपयांच्या (PKR) घरात पोहोचतो.
लॅपटॉप आणि इतर गॅजेट्स: स्थानिक पातळीवर उत्पादन नसल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे हे साहित्य खूप महाग आहे.
वाहने (Automobiles & Cars)
कार आणि बाईक्स: पाकिस्तानात गाड्यांवर प्रचंड आयात शुल्क (Import Duty) आहे. तिथे सुझुकी अल्टो किंवा साधी ७०cc ची बाईक खरेदी करायची तरी सामान्यांचे बजेट कोलमडते. भारतात ज्या किंमतीत मध्यम दर्जाची SUV येते, तितक्या किंमतीत पाकिस्तानात साधी हॅचबॅक कार मिळते.
आयात केलेले खाद्यपदार्थ (Imported Food Items)
चहापत्ती आणि दुग्धजन्य पदार्थ: पाकिस्तान हा जगातील सर्वात मोठ्या चहा आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. परकीय चलना तुटवड्यामुळे चहापत्ती, पॅकबंद दूध, आणि चीज यांसारख्या गोष्टी तिथे खूप महाग झाल्या आहेत.
गहू आणि साखर (टंचाईच्या काळात): काही महिन्यांपूर्वी तिथल्या अंतर्गत संकटामुळे गहू आणि पिठाचे दर (Flour Prices) गगनाला भिडले होते, जे भारताच्या तुलनेत खूप जास्त होते.
औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे (Medicines)
अनेक जीवरक्षक औषधांचा कच्चा माल (API) पाकिस्तान बाहेरून आयात करतो. भारतात औषध निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने औषधे स्वस्त आहेत, तर पाकिस्तानात तीच औषधे मिळवणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.