English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
Petrol Shortage News : संशोधन क्षेत्रात सक्रीय असणाऱ्या मंडळींचं डोकं आणि त्यांचे विचार नेमके कोणत्या दिशेनं धावतील याचा फार कमीजणांना अंदाज असतो. मात्र त्यांची संशोधनं कायमच भारावणारी असतात यात दुमत नाही.   

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 09:46 AM IST
संशोधकांना मानलं बुवा! पेट्रोल- डिझेल तुटवड्यांची चिंता कायमची मिटली, अब्जावधींची बचत करणारा पर्यायच शोधला
petrol shortage wont bother anymore japan scientits Made Hydrogen From Iron And UV Light

Petrol Shortage News : इराण आणि अमेरिका- इस्रायलमधील संघर्षामुळं जगभरात इंधनतुटवड्याचा सामना अनेक देशांना करावा लागता. याचदरम्यान, किंबहुना युद्धाआधीपासूनच उर्जेचा एक पर्यावरणपूरक स्त्रोत विकसित करण्याच्या दिशेनं कामं सुरू होती, संशोधनं सुरू होती. त्यातच आता एक यशस्वी वळण आल्याचं स्पष्ट होत आहे. भविष्यात हायड्रोजनला 'क्लीन फ्यूअल' म्हणून गणलं जाईल, किंबहुना आताही त्याला याच विशेषणानं संबोधलं जातं. मात्र हायड्रोजननिर्मितीची प्रक्रिया आतापर्यंत तशी खर्चिक, तसंच क्लिष्ट समजली जात होती. मात्र त्यावरही सोपी वाट शोधण्याची किमया जपानच्या संशोधकांनी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोह आणि अल्ट्रावायलेट (UV) म्हणजेच अतिनील किरणांच्या मदतीनं संशोधकांनी हायड्रोजननिर्मिती शक्य केली आहे. क्यूशू यूनिवर्सिटीतील 'फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरिंग'च्या सहाय्यक प्राध्यापक ताकाहिरो मात्सुमोतो आणि क्यांच्या टीमनं एका संशोधनपर उपक्रमात ही माहिती मिळवली. किमान दरात उपलब्ध असणाऱ्या घटकांपासून कॅटालिस्ट म्हणजेच उत्प्रेरकांची निर्मिती करणं हा त्यांचा मूळ प्रयोग होता. याचदरम्यान नियंत्रित प्रयोगाअंतर्गत त्यांनी मिथेनॉल, आयर्न आयन आणि सोडियम हायड्रॉक्साईडला एकत्र केलं. ज्यावेळी हे मिश्रण अतिनील किरणांवर टाकण्यात आलं, तेव्हा पुढं जे काही घडलं त्या निष्कर्षांनी सर्वांना हैराण केलं. कारण, या मिश्रणातून मोठ्या प्रमाणात हायड्रोजनचं उत्सर्जन सुरू झालं होतं. 

मात्सुमोतो यांनी या प्रयोगाबाबत दिलेल्या माहितीनुसार 'सुरुवातीला या निष्कर्षांवर विश्वास ठेवणं कठीणच होतं', त्यांनी हा एक सुखद योगायोग असून, त्यामुळं विज्ञानाची एक नवी वाट खुली झाल्याचंही म्हटलं. 

कशी होते हायड्रोजन निर्मिती? 

सध्याच्या घडीला बहुतांश ठिकाणी जीवाश्व इंधनापासूनच हायड्रोजननिर्मिती करण्यात येते. यामुळं पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होतात. मात्र हायड्रोजन मिथेनॉलसारख्या अल्कोहोलयुक्त घटकांपासूनही मिळवता येतो. असं असलं तरीही त्यासाठी प्रचंड महाग आणि दुर्मिळ धातूंमधी उत्प्रेरकांची आवश्यकता भासते. लोह हे पृथ्वीवर सापडणारं सर्वात कमी दरातं कॅटालिस्ट/ धातू असून या नव्या प्रयोगात लोखंडाचाच वापर करत त्याच वेगानं हायड्रोजन निर्मिती करण्यात आली, ज्या वेगानं महागड्या धातूंपासून केली जाते. संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार या हायड्रोजन निर्मितीचा वेग 921 मिलीमोल प्रतितास प्रति कॅटालिस्ट इतका असून आतापर्यंतच्या यंत्रणेनुसार तो अतिशय योग्य आहे. 

हायड्रोजनचा वापर इंधन म्हणून होऊ शकतो? 

जेव्हा हायड्रोजनचा वापर इंधन म्हणून केला जातो तेव्हा त्यातून कार्बनडायऑक्साईडचं उत्सर्जन होत नाही. त्यातून फक्त पाण्याचीच वाफ बाहेर पडते. ही स्वस्त आणि नवी प्रणाली मोठ्या स्तरावर  लागू केल्यास हायड्रोजन कार आणि पॉवर प्लांटसाठी हे वरदान ठरु शकतं. लोखंडासारखा स्वस्त धातू आणि प्रकाशकिरणांचा वार करत शाश्वत उर्जास्त्रोतांच्या दिशेनं हे टाकलेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आणि हा टप्पा एक मैलाचा दगड ठरत आहे. येत्या काळात या तंत्रावर आणखी काम केलं जाणार असून, त्यामुळं जीवाश्म इंधनावरील निर्भरता कमी होऊन जागतिक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे, अशी संशोधकांना अपेक्षा आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol shortagewar impact on fuelhydrogen production methodshydrogen production processhydrogen fuel kya hota hai

