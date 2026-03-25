Energy Emergency: इराण-इस्रायल युद्धामुळे 'एनर्जी एमर्जन्सी' जाहीर; 'या' देशाने केली घोषणा, भारतात नेमकी काय स्थिती?

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Philippines Declares Energy Emergency: इराण-इस्रायल युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसली असताना, फिलिपिन्सने देशात 'एनर्जी एमर्जन्सी' (state of national energy emergency) जाहीर केली आहे. इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, 'राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर' करणारा फिलिपिन्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 12:54 PM IST
Philippines Declares Energy Emergency: इराण-इस्रायल युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसत असून आता त्याचे पडसादही उमटताना दिसत आहेत. फिलिपिन्सने देशात 'एनर्जी एमर्जन्सी' (state of national energy emergency) जाहीर केली आहे. इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, 'राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर' करणारा फिलिपिन्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणे तेल, इंधनाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा सागरी मार्ग असणारी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद केली आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून, त्यामुळे तुटवडा आणि भाववाढ झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलिपिन्स आपल्या तेलापैकी 98 टक्के तेल आखाती देशांतून आयात करतं. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण-इस्रायल यांच्यात संघर्ष सुरु झाल्यापासून देशात डिझेल व पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. येथे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमीत दुपटीहून अधिक वाढल्या आहेत. यामुळे फिलिपिन्सने 'राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी' जाहीर केली असून, असं करणारा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्याचं सांगितलं जात आहे. देशाच्या ऊर्जा पुरवठ्याची उपलब्धता आणि स्थिरतेला निर्माण झालेल्या तात्काळ धोक्याचा हवाला देत ही स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारला ऊर्जेची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

या आदेशानुसार इंधन, अन्न, औषधं आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचं योग्य प्रकारे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसंच, पुरवठा विस्कळीत होऊ नये यासाठी इंधन आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची थेट खरेदी करण्याचे अधिकारही सरकारला देण्यात आले आहेत. 

एक वर्षांसाठी ही आणीबाणी लागू असणार आहे. राष्ट्राध्यक्षांना ही आणीबाणी उठवण्याचा अधिका असेल. तेलाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे फिलिपिन्समधील कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या आणीबाणी-सदृश संकटाची दखल घेण्याचा आग्रह काही सिनेटरकडून करण्यात आला होता. त्यानंतरच हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. 

मंगळवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली. फेब्रुवारीमध्ये युद्धापूर्वी असलेल्या किमतीच्या तुलनेत या किमती आता दुप्पटीहून अधिक झाल्या आहेत. देशातील प्रमुख कामगार संघटना असणाऱ्या 'किलुसांग मायो उनो' (KMU) ने या आणीबाणीच्या घोषणेवर तीव्र टीका केली आहे. तेलाच्या संकटावर तोडगा काढण्यात सरकारला अपयश आल्याची ही कबुली असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान प्रशासनाने यापूर्वी परिस्थिती सामान्य असल्याचा केलेला दावा दिशाभूल कऱणारा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसंच केएमयूने हा आदेश कामगारविरोधी असल्याचंही सांगितलं आहे, ज्यामध्ये संपासारख्या आर्थिक घडामोडींमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या कृतींवर निर्बंध येऊ शकतात.

इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पन्नावर आधीच परिणाम होत असताना, यामुळे कामगारांच्या आंदोलन करण्याच्या क्षमतेवर प्रभावीपणे मर्यादा येऊ शकते असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान प्रमुख वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष असलेले उद्योगपती मॅन्युएल व्ही. पंगिलिनन यांनी या आणीबाणीच्या अधिकारांना पाठिंबा दिला आहे.

भारतात काय स्थिती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्धामुळे भारतावर चिंताजनक इंधन व ऊर्जा संकट ओढावल्याचं सांगितलं आहे. या संघर्षामुळे भारताचे व्यापारी मार्ग विस्कळीत होत असून पेट्रोल, डिझेल, गॅस यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या नियमित पुरवठ्यावरही परिणाम होत असल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान मोदींनी युद्धाचे दुष्पपरिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागू शकतात असा इशाराही दिला आहे. या संघर्षामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था हादरल्या असून पश्चिम आशियातील नुकसानातून सावरण्यासठी बराच कालावधी लागले असं त्यांनी सांगितलं. भारतावही तीव्र परिणाम होत असल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. 

कोविड-19 महामारीच्या काळात ज्याप्रमाणे देश एकजुटीने उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे आताही सज्ज आणि एकजूट राहण्याचे आवाहन नरेंद्र मोदींनी देशाला केलं आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

