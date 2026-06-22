/समुद्र मागे हटला? एका भूकंपानं जगाचा नकाशाच बदलला... कसा? पाहा

मुंबई | एक भूकंप नेमकं काय करु शकतो, किती हानी करु शकतो, या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आजवर घडलेल्या असंख्य घटनांमधून मिळाली आहेत. अशाच एका भूकंपानं नुकतंच असं रुप दाखवलं आहे, ज्यामुळं चक्क जगाच्या नकाशातच काही बदल झाले आहेत. 8 जून 2026 ला फिलिपिन्सच्या मिंडानावो इथं सारंगानी बेटाच्या दक्षिणेकडे समुद्रात आलेल्या 7.8 तीव्रतेच्या भूकंपानं पृथ्वीलाही मोठा हादरा दिला. हा भूकंप इतका अधिक तीव्रकेचा होता की, त्यानंतर सारंगानी आणि नजीकच्या भागांमधून अतिशय हादरवणारं चित्र समोर आलं, जिथं चक्क अथांग समुद्र मागे हटल्याचं पाहायला मिळालं. समुद्राच्या पाण्यानं कैक वर्षे दडवून ठेवलेला भूभाह या भूकंपामुळं कोरड्याठाक जमिनीच्या रुपानं समोर आला.
शास्त्रीय भाषेत समजून घ्यायचं झाल्यास या प्रक्रियेला कोस्टल अपलिफ्ट असं म्हणतात. या सरकारच्या अख्तयारित असणाऱ्या संशोधकांनी या बदलामागचं मुख्य कारण शोधण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करत असतानाच सोशल मीडियावर मात्र बरीच भ्रामक माहितीसुद्धा व्हायरल होत असल्यामुळं नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
सदर प्रक्रियेमध्ये समुद्रकिनारा आणखी मागे गेल्यानं या घटनेचा थेट परिणाम तिथं राहणाऱ्या स्थानिकांपुढं अनेक प्रश्न उपस्थित करून गेला आहे. समुद्राचंपाणी इतकं मागे जाण्याचं मुख्य कारण म्हणजे ते त्सुनामीच्या रुपात परत येईल का? अशी भीतीसुद्धा नागरिकांना सतावत आहे. सहसा त्सुनामीच्या लाटा उसळण्याआधीसुद्धा समुद्राचं पाणी असंच आतमध्ये जातं. याच कारणामुळं या क्षेत्रात नागरिकांच्या मनात प्रचंड भीती बसल्याचं पाहायला मिळत आहे. संशोधकांनी मात्र याबाबत कोणत्याही वृत्ताला दुजोरा दिला नसून, पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेटमध्ये होणाऱ्या हालचालींचाच हा परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे.
पृथ्वीचं सर्वात वरील आवरण किंवा सर्वोच्च थर हा एकसंध तुकडा नसून, अनेक लहानमोठ्या तुकडे एकत्र येऊन हा थर तयार झाला आहे. ज्याला टेक्टोनिट प्लेट असं म्हणतात. शास्त्रीय सिद्धांतांनुसार या थरामध्ये अनेक भेगा असतात, ज्यांना 'फॉल्ट' असंही म्हटलं जातं. ज्यावेळी हे खंड एकमेकांविरुद्ध दिशेला सरकतात तेव्हा तीन फॉल्ट तयार होतात. यामध्ये पहिला प्रकार असतो 'स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट'. जिथं हॉरिझॉन्टल स्वरुपात अर्थात एखाद्या आडव्या रेषेप्रमाणं त्या एकमेकांमधील घर्षणातून वेगळ्या होतात. दुसरा प्रकार असतो 'नॉर्मल फॉल्ट', ज्यामध्ये एखाद्या तिरप्या भेगेवरील उंचवट्याचा भाग खाली सरकतो.
सारंगनीमध्ये आलेला भूकंप मात्र तिसऱ्या आणि सर्वात घातक प्रकारामध्ये मोडतो. ज्याला थ्रस्ट फॉल्ट किंवा रिवर्स फॉल्ट म्हणता. यामध्ये प्रचंड उर्जा आणि घर्षणाची क्रिया घडते. जेव्हा दोन टेक्टॉनिक प्लेट एकमेकांवर आदळतात तेव्हा एक प्लेट दुसऱ्या प्लेटच्या वर जाऊन थ्रस्ट अर्थात वर येते ज्यामुळं वरच्या भागात असणारी जमीन किंवा समुद्रतळ अचानक वर उठतो.
फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजीच्या अहवालानुसार 8 जून 2026 रोजी सारंगानी इथं आलेला भूकंपसुद्धा अशाच सबडक्शन सिस्टीमच्या हालचालीमुळं निर्माण झाला होता. मिंडावानो बेट हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील क्षेत्र असून, त्याच्या चारही बाजूंना खोल दऱ्या आहेत. यामध्ये जाम्बोआंगा बेटाच्या पश्चिमी किनारपट्टीवर सुलू ट्रेंच, मिंडानावोच्या पूर्वेला सिआर्गाओ बेटापासून मतिपर्यंत असणाऱ्या फिलीपिन ट्रेंच आणि मध्य मिंडानावेच्या पश्चिमी किनाऱ्यावर कोटाबाटो ट्रेंचचाही समावेश आहे.
शास्त्रीय कारणं किंवा नावं काहीही असली तरीही समुद्र मागे हटल्यामुळं या भागातील स्थानिकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. स्थआनिकांच्या माहितीनुसार समुद्राचं पाणी साधारण 200 मीटरपर्यंत आत गेलं, ज्यामुळं इथं त्सुनामीची भीती बळावली.
लक्षात घ्या समुद्रात जेव्हा एखाद्या थ्रस्ट फॉल्टमुळं अचानक सागरी पृष्ठावर हालचाली होतात तेव्हा पृष्ठावरील पाणी पूर्ण क्षेत्रालाच वर उचलतं ज्यामुळं समुद्रात प्रचंड लाटा तयार होतात. या लाटा किनाऱ्यावर पोहोचेपर्यंत अक्राळविक्राळ रुप धारण करतात, ज्यांना त्सुनामी संबोधलं जातं. त्सुनामी येण्याआधी समुद्राचं पाणी काहीसं मागे जातं. मात्र ही प्रक्रिया काही तास किंवा मिनिटांपुरता मर्यादित असते.
सारंगानी इथं घडलेली ही घटना म्हणजे त्सुनामीचे संकेत नसून, एक कोस्टल अपलिफ्टची घडना आहे. जिथं प्रत्यक्षात समुद्र मागे हटला नसून, भूकंपामुळं जमिनीचा काही भाग वर उचलला गेला आहे.