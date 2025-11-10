144 किमी प्रती तास वेगाने धावणाऱ्या कारमध्ये करत होते S*x... अचानक कारने लेन सोडली अन्...

Physical Relationship In Moving Car: जर्मनीमध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना समोर आली आहे. येथे 3 नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत जोडप्याला त्यांच्याच धावत्या कारमध्ये शररीसंबंध ठेवताना रंगेहाथ पकडलं. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या वेळी हे दोघे कारमध्ये सेक्स करत होते तेव्हा कार 144 किलोमीटर प्रतीतास वेगाने रस्त्यावर धावत होती. हा सारा प्रकार ए वन महामार्गावर घडला. हे दोघे प्रवास करत असलेली फोर्ड कार अचानक रस्त्यावर लेन सोडून वाकडी तिकडी धावू लागल्याचं लक्षात आल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. रस्त्यावरुन जाणाऱ्या इतर कारमधील प्रवाशांनी कार अगदीच वेडीवाकडी आणि इतरांचा जीव धोक्यात टाकून धावत असल्याचं पाहून पोलिसांना कळवलं. हे दोघे एवढे बेभान झाले होते की त्यांना कारच्या वेगाचा आणि आजूबाजूला वाहने असल्याचं भान राहिलं नाही. त्यामुळे ही कार काही वाहनांना आणि ट्रकला धडक देण्यापासून थोडक्यात बचावली. ते सुद्धा समोरच्या वाहनांमधील लोकांनी प्रसंगावधान दाखवल्याने ही कार कुठे धडकली नाही.
युरोपमधील सर्वाधिक वर्दळीचा मार्ग असलेल्या ए वन महामार्गावर हा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून या प्रकारामुळे काही काळ वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला. या दोघांच्या वेडेपणामुळे रस्त्यावरील इतरांचा जीवही धोक्यात आला होता. समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही कार अनेक लेनमधून वेडीवाकडी धावत होती. 37 वर्षीय पुरूष आणि 33 वर्षीय महिला धावत्या कारमध्ये लोकांना 'संभोग करताना' दिसल्याचं स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
एका प्रत्यक्षदर्शीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, भरधाव वेगातील ही कार अचानक उजवीकडे वळली. या कारला वाचवण्याच्या नादात एक ट्रक रस्त्याच्या बाजूला जाऊन धडकला. कारच्या धोकादायक वळणांमुळे अनेक वाहनांचा गंभीर अपघात होऊ शकला असता. माहिती मिळताच पोलिसांनी मुन्स्टरजवळील एका सर्व्हिस स्टेशनवर जोडप्याला रोखले. अधिकाऱ्यांनी पुरुष चालकाला ताब्यात घेतले आणि रस्त्यावरील वाहतुकीत धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने वाहन चालवल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे की, पुरुष चालकावर आता जर्मन दंड संहितेच्या कलम 315 बी अंतर्गत ठपका ठेवण्यात आला आहे. रस्त्यावरील वाहतुकला धोकादायकरित्या व्यत्यय निर्माण केल्याप्रकरणी कारवाई या कायद्याअंतर्गत केली जाते. दोषी आढळल्यास, अशा व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की असे वर्तन वाहतूक सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन करणारे असते. सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या चालकाला चौकशीचा भाग म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित महिलेची चौकशी करण्यात आली आहे. कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याने दोन्ही व्यक्तींना नंतर जामीनावर सोडून देण्यात आलं.
जर्मनीमधील ऑटोबान नेटवर्कमध्ये अमर्याद वेगाने वाहने चालवण्याची परवानगी असते. या भागात काही ठिकाणी विशिष्ट विभागांमध्ये हाय-स्पीड ड्रायव्हिंगला परवानगी आहे. मात्र, सुमारे 30 टक्के मार्गांवर वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विशेषतः जास्त रहदारी किंवा जास्त जोखीम असलेल्या भागात रस्ते सुरक्षा राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मोटारवे नेटवर्कच्या 9 टक्के भागांवर स्वयंचलित प्रणाली कार्यान्वयित केली आहे.