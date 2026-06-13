/तब्बल 17 वर्ष 900 विमानं उडवली; अटक झाल्यानंतर पायलटबाबत धक्कादायक खुलासा, सत्य जाणून पोलिसही शॉक

Air Canada Pilot Case: कॅनडाच्या ओंटारियो प्रांतातील पील प्रादेशिक पोलिसांनी एका पायलटला अटक केली. या पायलटने 17 वर्षात 900 विमानं उडवली. अटक झाल्यानंतर पायलटबाबत धक्कादायक खुलासा समोर आले आहे. या पालयटची सर्व कागदपत्र पाहिल्यावर तसेच पायलटचे सत्य समजल्यावर पोलिसही शॉक झाले. जाणून घेऊया हे सर्व प्रकरण काय आहे.
जेफ्री वॉल (वय 59) असे या पालयटचे नाव आहे. जेफ्री वॉल एअर कॅनडाचे माजी कॅप्टन आहे. विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी आवश्यक असलेला एअरलाइन ट्रान्सपोर्ट पायलट लायसन्स (ATPL) नसतानाही जेफ्री वॉल याने तब्बल 17 वर्षे मोठी प्रवासी विमाने उडवली. 'प्रोजेक्ट इकारस' नावाच्या तपासानंतर पील प्रादेशिक पोलिसांनी 1 जून रोजी जेफ्री वॉलला अटक केली.
जेफ्री वॉल याने 1998 मध्ये आपल्या विमानचालन कारकिर्दीला सुरुवात केली. 2009 मध्ये तो कॅप्टन बनला. त्या पदावर नियुक्तीसाठी एटीपीएल (ATPL) आवश्यक होते, परंतु त्याने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ATPL असल्याचे लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वॉलने बनावट परवाना सादर करून एअर कॅनडा आणि ट्रान्सपोर्ट कॅनडा यांची दिशाभूल केली. तसेच, तपासादरम्यान त्याने पोलिसांना दिशाभूल करणारी माहिती देण्याचा प्रयत्नही केल्याचाही आरोप केला जात आहे.
2009 ते 2025 या काळात जेफ्री वॉल याने बोईंग 767,777 आणि 787 विमानांमधून हजारो प्रवाशांना घेऊन 900 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये कॅप्टन म्हणून सेवा बजावली. पोलिसांच्या मते, या काळात त्याने अंदाजे 30 लाख कॅनेडियन डॉलर्स पगार मिळवला. विशेष म्हणजे जेफ्री वॉल याने फक्त पायलट काम केले नाही तर आपल्या 27 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी एअर कॅनडा पायलट्स असोसिएशनमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. इतकचं नाही तर संस्थेच्या सर्वोच्च नियामक परिषदेचे अध्यक्षपद देखील भूषवले आहे.
2025 मध्ये वर्षी टोरोंटोच्या पिअर्सन विमानतळावर नियमित तपासणीदरम्यान ट्रान्सपोर्ट कॅनडाला त्याच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले . जानेवारी 2026 मध्ये त्याची चौकशी सुरू झाली. जेफ्री वॉल याच्याकडे परवाना नसला तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका पोहोचला नाही असा एअर कॅनडाचा दावा आहे. एअरलाइनच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या सर्व वैमानिकांची दर सहा महिन्यांनी प्राविण्य चाचणी आणि दरवर्षी उड्डाण मूल्यांकन केले जाते. कंपनीचा दावा आहे की वॉल यांच्याकडे वैध व्यावसायिक वैमानिक परवाना होता आणि त्यांनी सर्व तांत्रिक प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले होते. तरीही, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते परवाना देण्याचे नियम काही कारणास्तवच बनवलेले आहेत. खोटी पात्रता सादर करून ते नियम टाळणे ही एक गंभीर सुरक्षा चूक असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. जेफ्री वॉल याच्यावर आता फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर, खोटे प्रमाणपत्र बाळगणे आणि सार्वजनिक उपद्रव यांसारखे अनेक फौजदारी आरोप आहेत. दोषी ठरल्यास, कॅनेडियन विमान वाहतूक इतिहासातील हे सर्वात धक्कादायक फसवणुकीच्या प्रकरणांपैकी एक मानले जाईल.