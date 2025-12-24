English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • चिंधड्या..! युद्धग्रस्त देशात भीषण विमान दुर्घटना; लष्करप्रमुखांसह 5 जणांचा मृत्यू

चिंधड्या..! युद्धग्रस्त देशात भीषण विमान दुर्घटना; लष्करप्रमुखांसह 5 जणांचा मृत्यू

Turkiye News: ही दुर्घटना नसून पूर्वनियोजित कट असल्याचा अनेकांचाच संशय. नेमकं कुठं आणि काय घडलं ज्याची जगभरात होतेय चर्चा? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 07:17 AM IST
चिंधड्या..! युद्धग्रस्त देशात भीषण विमान दुर्घटना; लष्करप्रमुखांसह 5 जणांचा मृत्यू
plane crash news Libya army chief dies latest world news in marathi

Turkiye News: परकीयांकडून होणारे हल्ले, देशातील अस्थिरता या आणि अशा अनेक संकटांचा सामना करणाऱ्या एका युद्धजन्य देशांमध्ये आता एक नवं संकट ओढावलं असून देशाच्या सैन्यदलप्रमुखांनी त्यात जीव गमावल्याचं वृत्त आहे. ही अतिशय भीषण घटना लिबीयामध्ये घडली असून, तुर्कियेच्या राजधानी अंकारा येथून उड्डाण झाल्यानंतर काही क्षणांतच तिथं एक भीषण विमान दुर्घचना घडली. हा विमान अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाता होता, की यामध्ये लिबीयाचे लष्करप्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद यांच्यासह चौघांचा मृत्यू ओढावला. 

Add Zee News as a Preferred Source

भयंकर अशा या दुर्घटनेनंर लिबीयामध्ये हाहाकार माजला असून देशाचे पंतप्रधान अब्दुल हामिद दबीबा यांनी त्याबाबत दु:ख व्यक्त करत हे देशावरील एक मोठं संकट असल्याचं म्हटलं. अल जजिराच्या माहितीनुसार पंतप्रधान दबीबा यांनी ही एक अतिशय मोठी घटना असून, मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास जेव्हा तुर्कीच्या दौऱ्याहून हे अधिकारी परतत होते त्यावेळीच त्यांचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. हे संकट देशासमवेत लष्कर आणि सर्व नागरिकांच्या दृष्टीनं मोठं नुकसान करणारं असल्याचंही पंतप्रधान दबीबा म्हणाले. ज्या व्यक्ती अतिशय प्रमाणिकपणे देशाच्या सेवेसाठी योगदान देत होते त्यांना आपण गमावल्याचं म्हणत त्यांनी शोक व्यक्त केला. 

विमान दुर्घटनेत कोणाचा मृत्यू? 

पंतप्रधानांच्या माहितीनुसार या विमान दुर्घटनेमध्ये ग्राऊंड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ, अल-फितौरी गरीबिल, मिलिट्री मॅन्युफॅक्चरिंग अथॉरिटी चे संचालक महमूद अल-कतावी, अल-हद्दादचे सल्लागार मुहम्मद अल-असावी दियाब आणि मिलिट्री फोटोग्राफर मुहम्मद उमर अहमद महजूब यांचा मृत्यू ओढावला. दरम्यान ही दुर्घटना नसून हा एक कट असल्याचाही सूर काहींनी आळवला आहे. 

नेमकं सत्य काय? 

सदर विमान दुर्घटनेसंदर्भात एका वरिष्ठ लष्कर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये काहींचा मृत्यू ओढावला असून, तत्पूर्वी विमानातच तांत्रिक बिघाड असल्याची माहिती समोर आली होती. इतकंच नव्हे तर विमानाच्या आपात्कालीन लँडिंगसाठीसुद्धा मागणी करण्यात आली होती. तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार या Plane Crash मध्ये कोणच्याही प्रकारती तोडफोड किंवा तत्सम प्रकार नाकारला आहे. काहींच्या मते हा कटाही असू शकतो. त्यामुळं आया या दुर्टनेच्या तपासाकडून कोणती माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. 

सदर दुर्घटनेमध्ये तुर्कीयेचे मंत्री अली येरलिकाया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंकाराच्या एसेनबोगा एयरपोर्टहून त्रिपोलीच्या दिशेनं निघालेल्या बिझनेस जेटचे दुर्घटनाग्रस्त अवशेष तुर्तीच्या जेंडमेरी को हेमाना जिल्ह्यातील केसिक्कावाक नावाच्या गावापासून साधारण दोन किलोमीटर दक्षिणेस आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दुर्घटनेची चर्चा सुरू असून त्याबाबतची अधिक माहिती प्रतीक्षेत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
plane crash newsTurkiye NewsTürkiye NewsTürkiye plane crashLibya plane crash

इतर बातम्या

संजय दत्त यांच्या दुसऱ्या पत्नीला प्रसिद्धीपेक्षा न्याय अधि...

मनोरंजन