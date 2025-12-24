चिंधड्या..! युद्धग्रस्त देशात भीषण विमान दुर्घटना; लष्करप्रमुखांसह 5 जणांचा मृत्यू

Turkiye News: परकीयांकडून होणारे हल्ले, देशातील अस्थिरता या आणि अशा अनेक संकटांचा सामना करणाऱ्या एका युद्धजन्य देशांमध्ये आता एक नवं संकट ओढावलं असून देशाच्या सैन्यदलप्रमुखांनी त्यात जीव गमावल्याचं वृत्त आहे. ही अतिशय भीषण घटना लिबीयामध्ये घडली असून, तुर्कियेच्या राजधानी अंकारा येथून उड्डाण झाल्यानंतर काही क्षणांतच तिथं एक भीषण विमान दुर्घचना घडली. हा विमान अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाता होता, की यामध्ये लिबीयाचे लष्करप्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद यांच्यासह चौघांचा मृत्यू ओढावला.
भयंकर अशा या दुर्घटनेनंर लिबीयामध्ये हाहाकार माजला असून देशाचे पंतप्रधान अब्दुल हामिद दबीबा यांनी त्याबाबत दु:ख व्यक्त करत हे देशावरील एक मोठं संकट असल्याचं म्हटलं. अल जजिराच्या माहितीनुसार पंतप्रधान दबीबा यांनी ही एक अतिशय मोठी घटना असून, मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास जेव्हा तुर्कीच्या दौऱ्याहून हे अधिकारी परतत होते त्यावेळीच त्यांचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. हे संकट देशासमवेत लष्कर आणि सर्व नागरिकांच्या दृष्टीनं मोठं नुकसान करणारं असल्याचंही पंतप्रधान दबीबा म्हणाले. ज्या व्यक्ती अतिशय प्रमाणिकपणे देशाच्या सेवेसाठी योगदान देत होते त्यांना आपण गमावल्याचं म्हणत त्यांनी शोक व्यक्त केला.
पंतप्रधानांच्या माहितीनुसार या विमान दुर्घटनेमध्ये ग्राऊंड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ, अल-फितौरी गरीबिल, मिलिट्री मॅन्युफॅक्चरिंग अथॉरिटी चे संचालक महमूद अल-कतावी, अल-हद्दादचे सल्लागार मुहम्मद अल-असावी दियाब आणि मिलिट्री फोटोग्राफर मुहम्मद उमर अहमद महजूब यांचा मृत्यू ओढावला. दरम्यान ही दुर्घटना नसून हा एक कट असल्याचाही सूर काहींनी आळवला आहे.
सदर विमान दुर्घटनेसंदर्भात एका वरिष्ठ लष्कर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये काहींचा मृत्यू ओढावला असून, तत्पूर्वी विमानातच तांत्रिक बिघाड असल्याची माहिती समोर आली होती. इतकंच नव्हे तर विमानाच्या आपात्कालीन लँडिंगसाठीसुद्धा मागणी करण्यात आली होती. तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार या Plane Crash मध्ये कोणच्याही प्रकारती तोडफोड किंवा तत्सम प्रकार नाकारला आहे. काहींच्या मते हा कटाही असू शकतो. त्यामुळं आया या दुर्टनेच्या तपासाकडून कोणती माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
Libya’s communications minister tells Al Jazeera that “all indications point to a technical failure” as the cause of the plane crash near Ankara.
• Jet lost contact after emergency landing request
• Departed from Ankara Esenboğa Airport
सदर दुर्घटनेमध्ये तुर्कीयेचे मंत्री अली येरलिकाया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंकाराच्या एसेनबोगा एयरपोर्टहून त्रिपोलीच्या दिशेनं निघालेल्या बिझनेस जेटचे दुर्घटनाग्रस्त अवशेष तुर्तीच्या जेंडमेरी को हेमाना जिल्ह्यातील केसिक्कावाक नावाच्या गावापासून साधारण दोन किलोमीटर दक्षिणेस आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दुर्घटनेची चर्चा सुरू असून त्याबाबतची अधिक माहिती प्रतीक्षेत आहे.