/2 मिनिटांत विमान 13,000 फूट खाली कोसळले; बर्म्युडा येथील भयानक अपघातापूर्वीचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज

बर्म्युडा : एका विचित्र आणि भयानक विमान अपघातमुळे जगात खळबळ माजली आहे. 2 मिनिटांत विमान 13,000 फूट खाली कोसळले आहे. बर्म्युडा येथून अमेरिकेतील बोस्टनकडे जाणारे एक एअर अॅम्ब्युलन्स विमान अटलांटिक महासागरात कोसळले आहे. बर्म्युडा येथील भयानक अपघातापूर्वीचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज समोर आले आहे. कोसळलेल्या विमानाचे अवशेष सापडले आहेत. मात्र, विमानातील सहा जण बेपत्ता आहेत.
विमानाचा संपर्क तुटण्यापूर्वीच हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाने विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती दिली. अमेरिकेच्या तटरक्षक दलाने नॅन्टकेट बेटाच्या दक्षिणेकडील महासागरातून बेपत्ता विमानाचा ढिगारा बाहेर काढला आहे. विमानात असलेल्या सहा जणांबाबत अद्याप काहीच माहिती मिळालेली नाही. या 6 जणांचा शोध घेण्यासाठी एक मोठी शोधमोहीम सुरू आहे.
रॉयटर्सने या अपघाचे वृत्त दिले आहे. लॅटिट्यूड एअर अॅम्ब्युलन्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गल्फस्ट्रीम जी100 या खाजगी विमानाने शनिवारी सकाळी स्थानिक वेळेनुसार अंदाजे 12:41 वाजता बर्मुडाच्या एल.एफ. वेड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केले. हे विमान बोस्टनच्या लोगन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जात होते.
विमान वाहतूक वेबसाइट LiveATC.net ने अंतिम ऑडिओ क्लिप शेअर केली आह. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि पायलट यांच्यातील संभाषण रेकॉर्ड झाले आहे. कंट्रोलर 'आणीबाणी आहे का?' असा प्रश्न विचारतो. यानंतर विमानाचा संपर्क पूर्णपणे तुटला. पायलट कंट्रोलरला सांगतो की आम्हाला आम्हाला काहीच दिसत नाही, विमानाचे ब्लाईंड ऑपरेशन सुरु आहे. कंट्रोलर पायलटला विचारतो खरंच तुम्हाला काही दिसत नाही का? पायलटचे उत्तर ऐकू आले नाही. त्यानंतर पायलटने इमर्जन्सी जाहीर करत असल्याचे सांगितले.
असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, नॅन्टकेटच्या दक्षिणेला जमिनीवर लँड करत असताना विमानात गंभीर तांत्रिक बिघाड झाला. 24,000 फूट उंचीवर उडणारे हे विमान फक्त 2 मिनिटांत अंदाजे 13,000 फूट खाली कोसळले. अखेरीस 10,000 फूट उंचीवर असताना या विमानाचा रडार आणि रेडिओ संपर्क तुटला अशी माहिती डेटामधून समोर आली आहे.
दुपारी अंदाजे 1:20 वाजता सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकी तटरक्षक दलाने बोटी आणि विमानांच्या साहाय्याने शोधमोहीम सुरू केली. नॅन्टकेटच्या दक्षिणेकडील अंदाजे 1,644 चौरस मैल क्षेत्राचा सखोल शोध घेतल्यानंतर, तटरक्षक दलाला कोसळलेल्या विमानाशी संबंधित अवशेष सापडले.
विमानात एकूण सहा जण प्रवास करत होते. दोन वैमानिक, दोन वैद्यकीय कर्मचारी, एक रुग्ण आणि रुग्णाचा एक नातेवाईक. विमानातील हे चारही कर्मचारी कॅनेडियन नागरिक होते. रुग्ण आणि त्याचा नातेवाईक बर्म्युडाचे रहिवासी होते. 6 बेपत्ता लोकांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी हवाई वाहतूक अधिकारी विमानाचा मलबा आणि इतर पुराव्यांचे विश्लेषण करत आहेत.