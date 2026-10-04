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2 मिनिटांत विमान 13,000 फूट खाली कोसळले; बर्म्युडा येथील भयानक अपघातापूर्वीचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज

बर्म्युडाहून अमेरिकेतील बोस्टनला जाणारे एक कॅनेडियन एअर अॅम्ब्युलन्स विमान अटलांटिक महासागरात रहस्यमयरीत्या कोसळले आहे. 2 मिनिटांत हे विमान 13,000 फूट खाली कोसळले. अपघातापूर्वीचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज समोर आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:58 PM IST
2 मिनिटांत विमान 13,000 फूट खाली कोसळले; बर्म्युडा येथील भयानक अपघातापूर्वीचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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