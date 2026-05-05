...अन् विमान थेट इमारतीला जाऊन धडकलं, अपघाताचा थरारक Video व्हायरल

Viral Video : 12 जून 2025 ला झालेल्या अहमदाबादमधील एअर इंडिया फ्लाइट अपघात आठवल्यावर अंगावर काटा येतो. या अपघातात 241 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. अशातच सोशल मीडियावर एक विमान अपघाताचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे. ज्यात एक विमान थेट बिल्डिंगला जाऊन धडकला. हा घटना ब्राझीलमधील बेलो होरिजोंटे या शहरातील आहे. तुम्ही पाहू शकता इमारतीने वेढलेल्या शहरात एक छोटं विमान निवासी इमारतीला येऊन अचानक धडकलं.
Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte. O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/0J2ylj1eaR
— Lucas Franco (@LucasFranco_l) May 4, 2026
या अपघातानंतर परिसरात धूर, आग आणि किंचाळ्यांनी हादरून गेला. धक्कादायक या विमान अपघातात तीन जणांचा नाहक बळी गेला आहे, तर काही जण जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार या विमान अपघाताची तीव्रता अधिक असती जर तो इतर कुठल्या इमारतीला धडकला असता, तर ही भीषण घटना घडली असती.