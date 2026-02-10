English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Plane crashes : प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान हिंदी महासागरात कोसळले; टेकऑफ केल्यावर 15 मिनिटांतच इंजिन बंद पडले आणि...

Plane crashes : प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान हिंदी महासागरात कोसळले; टेकऑफ केल्यावर 15 मिनिटांतच इंजिन बंद पडले आणि...

सोमालियाची राजधानी मोगादिशू येथे उड्डाण घेतल्यानंतर 15 मिनिटांनी तांत्रिक बिघाडामुळे एक प्रवासी विमान कोसळले. हे विमान गुरिएलकडे जात असताना समुद्रकिनाऱ्याजवळ कोसळले. विमानात 50  प्रवासी आणि 5 क्रू मेंबर्ससह एकूण 55 जण होते.  

वनिता कांबळे | Updated: Feb 10, 2026, 11:33 PM IST
Plane crashes : प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान हिंदी महासागरात कोसळले; टेकऑफ केल्यावर 15 मिनिटांतच इंजिन बंद पडले आणि...

Plane crashes in Somalia : जगभरात विमान दुर्घटनांची मालिका सुरुच आहे.  सोमालियाची राजधानी मोगादिशू येथील एडेन अडे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. 50 प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान कोसळले आहे. स्टार स्काय एअरलाइन्सच्या विमानाने विमानतळावरून उड्डाण करताच अचानक तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. इंजिन आणि एअर इनटेक दोन्ही निकामी झाले आणि विमान कोसळले. विमान हिंद महासागरात कोसळले. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैमानिकाने शौर्य दाखवले आणि मोठी जोखीम पत्करली. त्याच्या उपस्थितीच्या बुद्धिमत्तेमुळे असा चमत्कार घडला की लोकांना विश्वास बसत नाही. विमान समुद्रात कोसळले या मुळे विमातील सर्व प्रवाशी आश्चर्याकारकरित्या बचावले आहेत. 

हवेतच इंजिन बिघडले

10 फेब्रुवारीला दुपारी स्टार स्काय एअरलाइन्सच्या विमानाने एडेन अडे विमानतळावरून विमानाने उड्डाण केले. हे विमान गुरिएल प्रदेशात जाणार होते.  उड्डाण केले तेव्हा हा अपघात झाला. इंजिनमध्ये बिघाड झाला तेव्हा विमान पूर्ण उंचीवरही पोहोचले नव्हते. विमानाचे नियंत्रण सुटल्याचे पायलटच्या लक्षात आले. पायलटने ताबडतोब विमानतळावर परतण्याचा निर्णय घेतला, परंतु धावपट्टीवर पोहोचण्यापूर्वीच विमान उलटले. जेव्हा पायलटला लक्षात आले की धावपट्टीवर पोहोचणे अशक्य आहे, तेव्हा त्याने विमान विमानतळाजवळील हिंदी महासागर किनाऱ्याकडे वळवले. लँडिंग इतके तीव्र होते की पंख तुटले. विमान धावपट्टीवरून पूर्णपणे वळले आणि किनाऱ्यावर कोसळले.

विमान कोसळले आणि चमत्कार घडला

हिंदी महासागराच्या लाटांजवळ विमान क्रॅश झाल्याने क्षणार्धात सर्वांचे श्वास रोखले, कारण विमानाचे पंख  खराब झाले आणि इंजिन निकामी झाले. तथापि, निसर्गाच्या चमत्कारामुळे आणि वैमानिकाच्या शौर्यामुळे, या अपघातात कोणीही मृत्युमुखी पडले नाही. विमानातील सर्व 50 प्रवासी आणि 5 क्रू मेंबर सुरक्षित आहेत. 
अपघाताची माहिती मिळताच विमानतळ अधिकारी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. सोमाली नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाचे संचालक अहमद मुअल्लीम हसन यांनी विमानातील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आल्याची पुष्टी केली. कोणत्याही दुखापतीचे वृत्त नाही, जे चमत्कारिकतेपेक्षा कमी नाही.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Plane crashes in SomaliaPlane crashes into sea with 55 passengers in SomaliaThe incident occurred during take-off from Aden Adde airportसोमालियासोमालिया विमान दुर्घटना

इतर बातम्या

Ladaki Bahin: एकीकडे लाडक्या बहिणींचे हफ्ते बंद तर दुसरीकडे...

महाराष्ट्र बातम्या