Plane crashes : प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान हिंदी महासागरात कोसळले; टेकऑफ केल्यावर 15 मिनिटांतच इंजिन बंद पडले आणि...

Plane crashes in Somalia : जगभरात विमान दुर्घटनांची मालिका सुरुच आहे. सोमालियाची राजधानी मोगादिशू येथील एडेन अडे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. 50 प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान कोसळले आहे. स्टार स्काय एअरलाइन्सच्या विमानाने विमानतळावरून उड्डाण करताच अचानक तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. इंजिन आणि एअर इनटेक दोन्ही निकामी झाले आणि विमान कोसळले. विमान हिंद महासागरात कोसळले.
वैमानिकाने शौर्य दाखवले आणि मोठी जोखीम पत्करली. त्याच्या उपस्थितीच्या बुद्धिमत्तेमुळे असा चमत्कार घडला की लोकांना विश्वास बसत नाही. विमान समुद्रात कोसळले या मुळे विमातील सर्व प्रवाशी आश्चर्याकारकरित्या बचावले आहेत.
10 फेब्रुवारीला दुपारी स्टार स्काय एअरलाइन्सच्या विमानाने एडेन अडे विमानतळावरून विमानाने उड्डाण केले. हे विमान गुरिएल प्रदेशात जाणार होते. उड्डाण केले तेव्हा हा अपघात झाला. इंजिनमध्ये बिघाड झाला तेव्हा विमान पूर्ण उंचीवरही पोहोचले नव्हते. विमानाचे नियंत्रण सुटल्याचे पायलटच्या लक्षात आले. पायलटने ताबडतोब विमानतळावर परतण्याचा निर्णय घेतला, परंतु धावपट्टीवर पोहोचण्यापूर्वीच विमान उलटले. जेव्हा पायलटला लक्षात आले की धावपट्टीवर पोहोचणे अशक्य आहे, तेव्हा त्याने विमान विमानतळाजवळील हिंदी महासागर किनाऱ्याकडे वळवले. लँडिंग इतके तीव्र होते की पंख तुटले. विमान धावपट्टीवरून पूर्णपणे वळले आणि किनाऱ्यावर कोसळले.
हिंदी महासागराच्या लाटांजवळ विमान क्रॅश झाल्याने क्षणार्धात सर्वांचे श्वास रोखले, कारण विमानाचे पंख खराब झाले आणि इंजिन निकामी झाले. तथापि, निसर्गाच्या चमत्कारामुळे आणि वैमानिकाच्या शौर्यामुळे, या अपघातात कोणीही मृत्युमुखी पडले नाही. विमानातील सर्व 50 प्रवासी आणि 5 क्रू मेंबर सुरक्षित आहेत.
अपघाताची माहिती मिळताच विमानतळ अधिकारी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. सोमाली नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाचे संचालक अहमद मुअल्लीम हसन यांनी विमानातील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आल्याची पुष्टी केली. कोणत्याही दुखापतीचे वृत्त नाही, जे चमत्कारिकतेपेक्षा कमी नाही.