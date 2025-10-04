Planet Y - शास्त्रज्ञांना सापडला सूर्यमालेतील नववा ग्रह; ब्रम्हांडातील गूढ जगाचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडणार

Planet Y Scientists Found Mysterious Hidden World In Our Solar System : सूर्यमाला अनेक रहस्यांनी भरलेली आहे. सूर्यमालेतील नव नविन संशोधन गहे खगोलशास्त्रज्ञांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा विषय राहिला आहे. नवीन अभ्यासात, शास्त्रज्ञांना एका नवीन ग्रहाचे संकेत सापडले आहेत, ज्याचे नाव Y ठेवण्यात आले आहे. तथापि, हा ग्रह अद्याप सापडलेला नाही, परंतु कुइपर बेल्टमधील काही दूरच्या वस्तूंच्या कलत्या कक्षेवरून त्याचा अंदाज लावला गेला आहे. संशोधकांना नेपच्यूनच्या कक्षेच्या पलीकडे बर्फाळ पिंडांचा एक मोठा वलय सापडला आहे. ज्याबद्दल त्यांचे म्हणणे आहे की काहीतरी या कक्षांना त्रास देत आहे आणि कदाचित त्यांना झुकवत आहे.
पृथ्वीपेक्षा लहान आणि बुधापेक्षा मोठा असा एक अदृश्य ग्रह सूर्यमालेच्या बाहेरील भागात फिरत असण्याची शक्यता आहे असे प्रिन्स्टन विद्यापीठातील खगोल भौतिकशास्त्र विभागातील डॉक्टरेट उमेदवार आणि खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ आणि अभ्यासाचे प्रमुख लेखक अमीर सिराज म्हणाले. हा शोधनिबंध एखाद्या ग्रहाचा शोध नसला तरी, तो निश्चितच एका कोड्याचे निराकरण करतो ज्याचे संभाव्य निराकरण होऊ शकते.
अलिकडच्या वर्षांत शास्त्रज्ञांनी सूर्यमालेत अनेक ग्रह शोधले आहेत. प्लॅनेट Y हा त्यापैकी सर्वात नवीन ग्रह आहे. या सर्व ग्रहांची वैशिष्ट्ये थोडी वेगळी आहेत, परंतु एकत्रितपणे ते कुइपर बेल्टमध्ये लपलेले असल्याचे मानले जाते, तेच बेल्ट जिथे प्लूटो आहे, एकेकाळी नववा ग्रह मानला जात होता. परंतु 2026 मध्ये त्याला पदावनत करून बटू ग्रह म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यात आले.
कुइपर बेल्ट हा सूर्यमालेतील एक दुर्गम, अंधारमय प्रदेश आहे ज्याचा अभ्यास करणे कठीण आहे. परंतु आता अशा ठिकाणी संशोधन करम्यासाठी संशोधकांनी व्हेरा सी. रुबिन वेधशाळा निर्माण केली आहे. ही एक नवीन दुर्बिणी रात्रीच्या आकाशाचे 10 वर्षांचे सर्वेक्षण सुरू करण्याची तयारी करत आहे. "मला वाटते की पहिल्या दोन ते तीन वर्षांत याची पुष्टी होईल," असे अभ्यास लेखक सिराज म्हणाले. "जर प्लॅनेट वाय दुर्बिणीच्या दृश्य क्षेत्रात असेल तर ते ते थेट शोधू शकेल."
FAQ
1 सूर्यमालेतील प्लॅनेट वाय म्हणजे काय?
प्लॅनेट वाय हा एक अदृश्य ग्रह आहे, ज्याचे संकेत नवीन अभ्यासात सापडले आहेत. हा ग्रह अद्याप शोधला गेलेला नाही, परंतु कुइपर बेल्टमधील दूरच्या वस्तूंच्या कलत्या कक्षेवरून त्याचा अंदाज लावण्यात आला आहे. नेपच्यूनच्या कक्षेच्या पलीकडे बर्फाळ पिंडांचा एक मोठा वलय सापडला असून, त्यांना त्रास देणाऱ्या एखाद्या वस्तूचे हे संकेत आहेत
2 प्लॅनेट वायचे वैशिष्ट्ये काय आहेत?
हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा लहान आणि बुधापेक्षा मोठा आहे. तो सूर्यमालेच्या बाहेरील भागात फिरत असण्याची शक्यता आहे. कुइपर बेल्टमध्ये लपलेल्या इतर ग्रहांप्रमाणे, हा देखील बर्फाळ प्रदेशात आहे, जिथे प्लूटो सारख्या वस्तू आहेत.
3 हा शोध कोणत्या संशोधकाने केला आहे?
प्रिन्स्टन विद्यापीठातील खगोल भौतिकशास्त्र विभागातील डॉक्टरेट उमेदवार आणि अभ्यासाचे प्रमुख लेखक अमीर सिराज यांनी हा शोध सांगितला आहे. हा शोधनिबंध एखाद्या ग्रहाचा प्रत्यक्ष शोध नसला तरी, कुइपर बेल्टमधील एका कोड्याचे निराकरण करतो.