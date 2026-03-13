युद्धाच्या 13 व्या दिवशी पंतप्रधान मोदींकडून इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना फोन, इंधनावर चर्चा; भारताची भूमिका काय?

PM Modi: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईरानचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांच्याशी फोनवर बोलणी केली. मध्य पूर्व भागातील गंभीर परिस्थितीवर चर्चा झाली. मोदी यांनी एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करून याबद्दल माहिती दिली. क्षेत्रातील तणाव वाढणे, नागरिकांच्या जीवितहानी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना झालेल्या नुकसानीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध मजबूत होण्यास मदत होईल. मोदी यांनी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि ऊर्जा पुरवठ्याच्या निर्बाध वाहतुकीला प्राधान्य असल्याचे सांगितले. हे संवाद क्षेत्रीय शांततेसाठी महत्त्वाचे आहे.
मोदी यांनी क्षेत्रातील वाढत्या तणावावर खोल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, भारत शांतता आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले. मध्य पूर्वातील युद्धाचा जागतिक तेल बाजारावर परिणाम होत असून, भारतात एलपीजी गॅसच्या कमतरतेची शक्यता आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, होर्मुज सामुद्रधुनीतून 20% वाहतूक प्रभावित झाली आहे, पण देशात पुरेशी गॅस आहे आणि घाबरून जाण्याची गरज नाही.
Had a conversation with Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region.
Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.
The safety and security of…
भारतातील अनेक राज्यांत एलपीजी सिलिंडरसाठी लोक लांब रांगा लावत आहेत. मोदी यांनी सांगितले की, 140 कोटी भारतीयांवर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि कोविड काळाप्रमाणे हे संकटही पार करू. ते म्हणाले की, काही लोक एलपीजीबाबत घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे ते स्वतः उघडे पडत आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे उद्भवलेल्या संकटात प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे, मग ते राजकीय पक्ष, माध्यमे, युवक किंवा शहर-गाव असो.
न्यूज एजेंसी पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, भारत होर्मुज सामुद्रधुनीच्या रणनीतिक मार्गावर भारतीय ध्वज असलेल्या 28 व्यापारी जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी इराणशी संपर्कात आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांत ईरानने भारतीय ध्वज असलेल्या कोणत्याही कमर्शिअल टँकरला होर्मुज मार्गावरून जाण्याची परवानगी दिलेली नाही. शिपिंग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, होर्मुजच्या पश्चिम भागात ६७७ भारतीय नाविकांसह 24 जहाजे आहेत, तर पूर्व भागात 101 नाविकांसह चार जहाजे आहेत.
अलीकडील दिवसांत विदेश मंत्री एस. जयशंकर आणि इराणचे विदेश मंत्री अब्बास अराघची यांच्यात तीन वेळा बोलणी झाली. शेवटच्या चर्चेत शिपिंग सुरक्षा आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत मुद्दे हाताळले गेले. यापुढे काही सांगणे घाईचे ठरेल. हे दर्शवते की, भारत क्षेत्रीय स्थिरतेसाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल यांनी याबद्दल माहिती दिली.
मध्य पूर्वातील युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम होत आहे, विशेषतः ऊर्जा पुरवठ्यावर. मोदींच्या नेतृत्वात भारत संवादाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करत असून, भारतासारख्या देशांना ऊर्जा सुरक्षेची चिंता आहे. स्थिरता येईल अशा चर्चा भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे.