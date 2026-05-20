/मोदींनी मेलोनींसाठी भारतातून नेलेलं खास गिफ्ट पाहिलं का? पाहताच खुदकन् हसल्या; स्वत: शेअर केला Video

PM Modi Special Gift For Italy PM Giorgia Meloni Video: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आपल्या युरोप दौऱ्यादरम्यान इटलीमध्ये आहेत. मोदींनी इटलीमध्ये पोहोचताच इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांच्यासोबतचा सेल्फी पोस्ट केला. विशेष म्हणजे यानंतर नऊ तासांनी मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्यासाठी आणलेल्या खास गिफ्टचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. मोदी मेलोनींसाठी नेमकं काय घेऊन गेलेले जे पाहून त्यांना हसू अनावर झालं ते जाणून घेऊयात...
मेलोनी यांनी भारतीय वेळेनुसार रात्री 2 वाजून 51 मिनिटांनी केलेल्या पोस्टमध्ये मोदींसोबतचा खास सेल्फी पोस्ट केलेला. हा फोटो रोममधील 'कोलोजियम'मध्ये क्लिक केलेला आहे. मेलोनी यांनी या फोटोला एक छान कॅप्शन दिली. 'वेलकम टू रोम माय फ्रेंड' असं मेलोनी यांनी या फोटोला कॅप्शन देत म्हटलं असून त्यामध्ये इटली आणि भारतीय झेंड्याचा इमोजी वापरला आहे.
Welcome to Rome, my friend! pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
मोदींनीही या भेटीदरम्यानचे फोटो आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन शेअर केले आहेत. मोदींनीही आपल्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये भेटीदरम्यान काय झालं याची माहिती दिली. रोममध्ये आगमन होताच, पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासोबत भोजनाच्या वेळी भेटण्याची संधी मिळाली, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. भोजनानंतर आम्ही ऐतिहासिक 'कोलोजियम'ला भेट दिली. विविध विषयांवर आमच्यात विचारांचे आदानप्रदान झाले, असंही मोदींनी नमूद केलंय. आज होणाऱ्या आमच्या चर्चेची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे; या चर्चेत भारत-इटली मैत्री अधिक दृढ कशी करता येईल, याविषयीची आमची चर्चा आम्ही पुढे नेऊ, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. मोदी आणि मेलोनी यांचे हे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असतानाच आता मेलोनी यांनी मोदींनी आणलेल्या खास गिफ्टचा व्हिडीओ आपल्या अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे.
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
मेलोनी यांनी मोदींनी आणलेल्या गिफ्टचा व्हिडीओ शेअर करताना, "गिफ्टसाठी धन्यवाद" अशी कॅप्शन दिली आहे. या व्हिडीओमध्ये मेलोनी यांनी, "पंतप्रधान मोदींनी आपल्यासाठी एक खास गिफ्ट आणलं आहे. हे खूप छान असं हे चॉकलेट," असं म्हटलं आणि त्यांनी चॉकलेटचं नाव घेण्यासाठी मोदींनी 'मेलोडी' चॉकलेटचं पाकिट दाखवलं आणि मोदी हसले. मोदींनी दाखवलेलं चॉकलेटचं पाकिट पाहून मेलोनीही खुदकन् हसल्या. या दोघांचा हा व्हिडीओ मेलोनींच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन पोस्ट करण्यात आला असून तो तुफान व्हायरल झाला आहे.
मोदी आणि मेलोनी यांच्या नावातील अद्याक्षरांपासून अनेकदा प्रसारमाध्यमे मोलोडी अशा कॅप्शनखाली त्यांच्या सेल्फीच्या बातम्या आणि भेटीबद्दल मजकूर प्रसारित करत असतात. त्याचाच धागा धरत मोदींनी हे खास गिफ्ट दिलं आहे. यापूर्वीही मोदी आणि मेलोनी यांनी अशाच प्रकारे जी-20 परिषदेच्या वेळी भारत भेटीदरम्यान मोदींसोबतचा सेल्फी पोस्ट केलेला.