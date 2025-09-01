Modi Putin Meet: 'प्रिय मित्रा' पासून ‘शांती’पर्यंत; मोदी–पुतिन भेटीत मैत्रीचा नवा अध्याय!

उर्वशी खोना, नवी दिल्ली
तियानजिन (चीन) येथे सुरु असलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची द्विपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी केवळ सामरिक भागीदारीवर भर न देता जागतिक शांततेसाठीही महत्वाचा संदेश दिला.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारत–रशिया मैत्रीचं अनोखं चित्र तियानजिनमध्ये पाहायला मिळालं. परिषदेनंतर पुतिन जवळपास दहा मिनिटे मोदींची वाट पाहत राहिले. त्यानंतर दोन्ही नेते एका कारमधून Ritz Carlton हॉटेलकडे रवाना झाले. या प्रवासादरम्यान त्यांनी अनौपचारिक चर्चा केली. त्यानंतर हॉटेलात जवळपास 45 मिनिटे संवाद साधून एक तास चालणाऱ्या औपचारिक बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
अध्यक्ष पुतिन यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच मोदींना “प्रिय मित्र” असे संबोधले. त्यांनी सांगितले, “प्रिय मित्र नरेंद्र, तुमची भेट घेऊन मला आनंद झाला आहे. आपल्या देशांमधील संबंध वेगाने आणि गतिमानतेने विकसित होत आहेत. ही बैठक आपल्या बहुआयामी नात्याला अधिक बळकटी देईल.”
पुतिन यांनी SCO मंच हा दक्षिण आणि पूर्वेच्या देशांना एकत्र आणणारा महत्त्वाचा मंच असल्याचेही स्पष्ट केले. पुढच्या वर्षी भारत–रशिया विशेष आणि सवलतीच्या धोरणात्मक भागीदारीला 15 वर्षे पूर्ण होत असल्याची नोंद त्यांनी घेतली.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धाबाबत स्पष्ट संदेश दिला. त्यांनी म्हटलं, “यूक्रेनमधील संघर्षाबाबत आम्ही सतत चर्चा करत आलो आहोत. नुकतेच झालेले शांतीचे प्रयत्न आम्ही स्वागतार्ह मानतो. सर्वांनी रचनात्मकतेने पुढे जायला हवे. संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे आवश्यक आहे.”
दोन दिवसांच्या या शिखर परिषदेतील प्रमुख अजेंडा म्हणजे सुरक्षा आव्हानांचा मुकाबला, वित्तीय चौकटी अधिक मजबूत करणे आणि ग्लोबल साउथ देशांचा आवाज अधिक बुलंद करणे हा आहे. या परिषदेतील २० हून अधिक देशांचे नेते आणि 10 आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
मोदी–पुतिन बैठकीतून दोन्ही देशांतील सामरिक नातेसंबंध आणखी दृढ झाले असून, युक्रेन संघर्षावर शांततेचा नवा संदेश देण्यात आला आहे.
FAQ
1) या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट काय होते?
उत्तर: या भेटीचा उद्देश भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी (Special and Privileged Strategic Partnership) मजबूत करणे, युक्रेन संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करणे आणि डिसेंबर 2025 मध्ये पुतिन यांच्या प्रस्तावित भारत भेटीची तयारी करणे हा होता.
2) या भेटी दरम्यान कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली?
उत्तर: दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्य, युक्रेनमधील संघर्षाचा शांततापूर्ण तोडगा, आणि रशियन तेल आयात आणि संरक्षण सहकार्यासह व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्य यावर चर्चा केली. याशिवाय, अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50% शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
3) SCO परिषदेच्या संदर्भात या भेटीचे महत्त्व काय आहे?
उत्तर: SCO परिषदेत भारत, रशिया आणि चीन या तीन महासत्तांनी एकत्र येऊन प्रादेशिक स्थैर्य आणि सहकार्यावर चर्चा केली. मोदी आणि पुतिन यांनी एकाच गाडीतून प्रवास करताना अनौपचारिक संवाद साधला, ज्यामुळे त्यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा संदेश जगाला मिळाला