फिरता फिरता सापडला 1500 वर्ष जुना खजिना! 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याची 631 नाणी आणि...

Poland Gold Treasure: अनेक जण खजिन्याच्या शोधात फिरतात. पोलंडमध्ये मात्र, एका ग्रुपला फिरता फिरता 1500 वर्ष जुना खजिना सापडला आहे. एका कबरीजवळ मातीच्या मडक्यात 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याची 631 नाणी आणि अनेक दुर्मिळ दागिने सापडले आहेत. हा खजिना 11 व्या शतकातील असल्याचे समजते. या खजिन्यात दुर्मिळ हत्यारे देखील सापडली आहत.
पोलंडमधील कॅलिझ शहराजवळील ग्रोड्झिक जंगलात हा 1500 वर्ष जुना खजिना सापडला आहे. डेनार कॅलिझ नावाचा व्यक्ती आपल्या काही मित्रांसह जंगलात फिरण्यासाठी गेला होता. या जंगलात खजिना दडला आहे तो आपण शोधूया असं म्हणत एकमेकांची गंमत करत या ग्रुपने गमंत म्हणूनच खजिना शोधायला सुरुवात केली. मात्र, गमती गमतीमध्ये यांच्या हाती अत्यंत दुर्मिळ खजिना लागला आहे.
डेनार कॅलिझ यांच्या ग्रुपला जंगलात अनेक प्राचीन वस्तू सापडल्या. त्यापैकी सर्वात खास म्हणजे पाचव्या शतकातील सोन्याचा हार, जो खूप सुंदर आणि मौल्यवान आहे. सर्वप्रथम, त्यांना एक जुनी कबर सापडली. ही कबर रोमन काळातील असल्याचे सांगितले जाते. त्यात एका योद्ध्याचे अवशेष, त्याचा भाला आणि ढालीचा काही भाग होता. या गोष्टी त्या काळातील युद्धाच्या पद्धती दर्शवितात. काही दिवसांनी डेनार कॅलिझ यांचा ग्रुप पुन्हा एकदा येथे खजिना शोधण्यासाठी गेला. यावेळी त्यांना 11 व्या शतकातील एक नाणे आणि एक लहान मातीचे भांडे सापडले. कॅलिझ विद्यापीठात जेव्हा हे भांडे उघडण्यात आले तेव्हा त्यात 631 नाणी सापडली. एका नाण्याने इतक्या मोठ्या खजिन्याकडे इशारा केला होता हे पाहून सर्वजण थक्क झाले. आणखी एक मातीचे भांडे सापडले, ज्यामध्ये बरीच नाणी होती.
डेनार कॅलिझ यांच्या ग्रुपमधील मॅट्यूस यांना सोन्याचा तुकडा सापडला. सुरुवातीला तो ब्रेसलेट असल्याचे मानले जात होते, परंतु तपासादरम्यान ते पाचव्या शतकातील सोन्याचे हार असल्याचे निष्पन्न झाले. 222 ग्रॅम वजनाचा हा हार शुद्ध सोन्यापासून बनवलेला आहे आणि तो दुमडून एका भांड्यात ठेवण्यात आला होता. त्यावर हुक आणि लूप डिझाइन आहे आणि तो खूप चांगल्या स्थितीत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा हार गॉथिक लोकांचा आहे, जे त्यावेळी पोलंडच्या काही भागात राहत होते.
पोलंडमध्ये अशा प्रकारचा हार सापडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, जरी स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये यापूर्वी अशाच प्रकारचे हार सापडले आहेत. गॉथिक लोक जर्मनिक समुदायाचे होते आणि स्लाव्ह लोकांसोबत राहत होते. हा सोन्याचा हार आता कॅलिझमधील एका संग्रहालयात ठेवला जाईल, जिथे लोक तो पाहू शकतील. योद्ध्याच्या कबरीपासून ते सोन्याच्या हारापर्यंत, या जंगलाने इतिहासाच्या अनेक कथा समोर आणल्या आहेत, ज्या आपल्याला प्राचीन काळाच्या प्रवासात घेऊन जातात.