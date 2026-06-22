/ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ; पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांचा राजीनामा, अँडी बर्नहॅम आघाडीवर

नवी दिल्ली : ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून पंतप्रधान आणि लेबर पक्षाचे नेते कीअर स्टार्मर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा जाहीर केला आहे. पक्षांतर्गत वाढता असंतोष, घसरलेली लोकप्रियता आणि सलग निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर स्टार्मर यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला.
१० डाउनिंग स्ट्रीटबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना स्टार्मर म्हणाले, “मी पक्षातील खासदारांशी चर्चा केली. देशाच्या हितालाच मी नेहमी प्राधान्य दिले आहे. मात्र आता पुढील निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी मी योग्य व्यक्ती नसल्याचा संदेश मला मिळाला आहे. त्यामुळे लेबर पक्षाच्या नेतृत्वाचा राजीनामा देत आहे.”
नवीन नेता निवडला जाईपर्यंत स्टार्मर हे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
जुलै २०२४ मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवत स्टार्मर सत्तेवर आले होते. मात्र अवघ्या दोन वर्षांत त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
* स्थानिक निवडणुकांतील निराशाजनक कामगिरी
* मेकरफिल्ड पोटनिवडणुकीत अँडी बर्नहॅम यांचा प्रभावी विजय
* विक्रमी स्थलांतराचा मुद्दा
* वाढती महागाई आणि ऊर्जा संकट
* हिवाळी इंधन अनुदान कपात
* शेतकऱ्यांवरील वारसा करासंदर्भातील नाराजी
* पक्षातील शंभरहून अधिक खासदारांचा वाढता दबाव
या सर्व मुद्द्यांमुळे स्टार्मर यांच्याविरोधात पक्षात असंतोष वाढत गेला.
स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यानंतर ग्रेटर मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम हे लेबर पक्षाच्या नेतृत्वासाठी सर्वात मजबूत दावेदार मानले जात आहेत.
उत्तर इंग्लंडमधील लोकप्रिय चेहरा, स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा समर्थक आणि पक्षातील प्रभावी नेता अशी त्यांची ओळख आहे. नेतृत्वाच्या शर्यतीत त्यांना स्पष्ट आघाडी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यामुळे ब्रिटनमधील राजकीय अस्थिरतेची मालिका आणखी ठळक झाली आहे.
* डेव्हिड कॅमेरून — सुमारे ६ वर्षे
* थेरेसा मे — ३ वर्षे
* बोरिस जॉन्सन — ३ वर्षे
* लिझ ट्रस — अवघे ४९ दिवस
* ऋषी सुनक — १ वर्ष ९ महिने
* कीअर स्टार्मर — १ वर्ष ११ महिने
म्हणजेच गेल्या १६ वर्षांत ब्रिटनला सहा पंतप्रधान मिळाले असून २०१६ नंतरचा काळ विशेषतः राजकीय अस्थिरतेचा ठरला आहे.
याआधी मात्र टोनी ब्लेअर यांनी सलग १० वर्षे, तर मार्गारेट थॅचर यांनी ११ वर्षांहून अधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवले होते.
ब्रिटनच्या संसदीय व्यवस्थेनुसार सत्ताधारी पक्षाने केवळ नेता बदलल्यास सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक नसते. त्यामुळे लेबर पक्षाचा नवा नेता निवडला गेल्यानंतर तोच पंतप्रधानपदाची शपथ घेईल आणि विद्यमान संसद कायम राहील. पुढील सार्वत्रिक निवडणूक नियोजित वेळेनुसारच होण्याची शक्यता आहे.
स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यामुळे ब्रिटनच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून आता सर्वांचे लक्ष लेबर पक्षाच्या नव्या नेतृत्वाकडे लागले आहे.