Pope Francis Death: पोप फ्रान्सिस यांचं निधन, वयाच्या 88 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Pope Francis Death: पोप फ्रान्सिस यांचं निधन झालं आहे. व्हॅटिकनने सोमवारी व्हिडीओ निवेदन जारी करत रोमन कॅथलिक चर्चचे पहिले लॅटिन अमेरिकी पोप फ्रान्सिस यांचं निधन झाल्याची माहिती दिली आहे. वयाच्या 88 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मागील अनेक काळापासून ते आजारी होते.

व्हॅटिकनने सोमवारी एक निवेदन जारी करून सांगितलं आहे की, ते रोमन कॅथोलिक चर्चचे पहिले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू होते. त्यांच्या दोन्ही फुफ्फुसांमध्ये न्यूमोनिया होता, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक राहिली. ते बराच काळ रुग्णालयात होते. ते तब्बल 38 दिवस रुग्णालयात होते आणि अलीकडेच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. त्यांचं निधन त्यांच्या कासा सांता मार्टा येथील निवासस्थानी झाले.

पोप फ्रान्सिस यांनी ईस्टरच्या दिवशी अचानक सार्वजनिक उपस्थिती लावली. त्यांनी सेंट पीटर्स स्क्वेअरमधील 35 हजारांच्या गर्दीला हात दाखवत अभिवादन स्वीकारलं. व्हॅटिकन कार्डिनल केविन फॅरेल म्हणाले की पोप फ्रान्सिस यांचे संपूर्ण आयुष्य देवाच्या सेवेसाठी समर्पित होते.

At 9:45 AM on Easter Monday, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, spoke these words at the Casa Santa Marta:

"Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome,…

