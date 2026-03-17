जग महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर, 4 आघाड्यांवर युद्ध सुरू असताना आता चीन पाचवा मोर्चा उघडणार?

China-Taiwan Conflict: जगातल्या वेगवेगळ्या भागात युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढत चाललीये. एकीकडे गेल्या तिन वर्षाहून अधिक काळापासून रशिया युक्रेन युद्ध सुरू आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान अफगाणिस्तान युद्धाची तिव्रता वाढत चाललीय आहे. त्यातच आखाती देशांमध्ये अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढलीय आहे. हे सगळं सुरू असताना आता चीन सुद्धा तैवान विरुद्ध युद्ध छेडण्याच्या मुडमध्ये आहे. यामुळे एक प्रकारे जग महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. पण हे महायुद्ध वेगवेगळ्या आघाड्यांवर केलं जात आहे. एकीकडे 4 आघाड्यांवर युद्ध सुरू असताना आता चीन तैवान तणावामुळे 5 व्या मोर्च्यावरही युद्धाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
तैवान आणि चीनमधला तणाव नवा नाहीये. पण अमेरिका सध्या इराणसोबतच्या संघर्षात व्यस्त आहे. ट्रम्प यांनी आपलं संपूर्ण लक्ष या युद्धावर केंद्रीत केलंय. आखाती देशांमध्ये इराणच्या आक्रमक हल्ल्यांचा सामना अमेरिका करतोय. युद्धनौका सुद्धा आखाती देशांच्या आसपास तैनात आहे. याचाच फायदा घेण्याच्या विचारात चीन आहे.
इतकच नाही तर अमेरिका इराण युद्धात व्यस्त असतानाच चीनने एक अशी चाल खेळलीये ज्यामुळे अख्ख्या जगाला आश्चर्याचा धक्का बसलाय. ज्या तैवानवर चीन आपला दावा करायचा, ज्याच्या आसपास चीनचे युद्धपोत फिरायचे, फायटर जेट घिरट्या घालायचे, मॉक ड्रिल व्हायच्या. या सगळ्या हालचाली आता अचानक थांबल्या आहेत. चीन सध्या तरी कुठल्याही युद्धात प्रत्यक्षपणे सहभागी नाही. त्यामुळे चीनने या हालचाली अचानक का थांबवल्या हा प्रश्न उपस्थित होतोय. ही युद्धापुर्वीची शांतता तर नाहीये ना अशीही भीती जगाला सतावतेय. पण हे युद्ध झालं तर जगावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.
पण चीनने जर युद्ध पुकारलं तर ही अशी पहिली वेळ नसेल. कारण 1950 च्या दशकातही अमेरिका आखाती दैशांमध्ये व्यस्त असताना चीनने अशीच पावलं उचलली होती. पण यावेळेस स्थिती थोडी वेगळी पण आहे. कारण ट्रम्प लवकरच चीन दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तैवान जवळच्या हालचाली थांबवणं हा अमेरिकेसाठीचा एक कुटनितीक संकेतही असू शकतो. ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यात तैवानसह अनेक मुद्द्यांवर सहमतीचं वातावरण तयार व्हावं यासाठीचाही हा प्रयत्न असू शकतो. पण यामागे हेच कारण आहे असं मानणं घाईच होईल कारण आत्ताच्या जागतिक स्थितीचा फायदा घेत चीन तैवानवर हल्ला करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात असं घडलं तर जगातल्या पाचव्या आघाडीवर युद्धामुळे तणाव निर्माण होईल. ज्याचे परिणाम फक्त चीन आणि तैवानवरच नाही तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणावर आणि आर्थिक स्थितीवर पडेल.