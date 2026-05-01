पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा भडका, इराण संकाटनंतर पेट्रोलचा दर भारतापेक्षा 'चौपट'

Will petrol and diesel prices cross Rs 400 in Pakistan? : पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था तर सध्या खड्यात आहेच आता पाकिस्तानच्या नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलचे दर पाहून डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. दिवसेंदिवस पाकिस्तानमधील नागरिकांच्या डोक्यावर महागाईचे ओझे वाढत चालले आहे. त्यामुळे देशांतील काही अशा महत्वाच्या गोष्टींचे दर हे चारपट वाढवण्यात आले आहेत. महिन्याच्या शेवटी आता शहबाज सरकारने पाकिस्तानच्या नागरिकांचा ताण आणखीनच वाढवला आहे. गुरुवारी 30 एप्रिल रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीची घोषणा केली आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार बाजारामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. बाजारांमध्ये तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये ही किंमत 400 रुपयांपर्यत पोहोचली आहे.
सरकारने 30 एप्रिल रोजी किंमतींची घोषणा केली आहे, यामध्ये सरकारने दिलेल्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये प्रति लिटर 6.51 रुपये आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किंमतीत देखील वाढ झाली आहे आणि ही वाढ 19.39 रुपयांची करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या नव्या किंमती वर नजर टाकली तर पेट्रोलची नवीन किंमत 399.86 रुपये प्रति लिटर इतकी आहे तर हाय-स्पीड डिझेलची किंमत 399.58 रुपये प्रति लिटर एवढी झाली आहे. हे नवे दर आजपासून म्हणजेच 1 मे पासून लागू करण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यातच सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ केली होती.
हेही वाचा
मागील शुक्रवारी 24 एप्रिल रोजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 26.77 रुपयांची वाढ केली होती. आता याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान गरजेसाठी देशामध्ये इंधनाचा मोठा साठा हा आयात करतो. त्यामुळे मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर किंमती वाढल्या तर त्याचा परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळतो. सातत्याने किंमतींमध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे महागाई, वाहतुकीचा खर्च आणि देशातील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे.
वाढत्या महागाईमुळे आता पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. यासाठी पंतप्रधानांनी मंजुरी देखील दिली आहे. मोटारसायकलस्वारांना प्रति लिटर 100 रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे, तर मालवाहू ट्रक चालकांना दर महिन्याला 70000 रुपये अनुदान मिळणार आहे. मोठी वाहतूक वाहने चालकांना 80000 रुपये पगार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर सार्वजानिक बसेस चालकांना दरमहा 100000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.