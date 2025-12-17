महिला पोलिस अधिकारी आणि भयानक गुन्हेगार... जेलमध्येच दोघांमध्ये असं काही घडलं की देशात खळबळ उडाली

Prisoner illicit relationship : ब्रिटनमधील सर्वात सुरक्षित आणि कुप्रसिद्ध तुरुंगांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या एचएमपी बेलमार्शमधून एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. या तरुंगात काम करणाऱ्या एका तरुण महिला प्रोबेशन ऑफिसरने एका कैद्यासोबत अवैध संबंध असल्याची कबुली देऊन खळबळ उडवून दिली आहे (प्रिझन ऑफिसर स्कँडल). तिने म्हटले आहे की, "हो! तुरुंगात माझे एका धोकादायक कैद्यासोबत अवैध संबंध होते." तिच्या खुलाशामुळे तुरुंग प्रशासन आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
वृत्तानुसार, 27 वर्षीय बेथानी डेंट-रेनोल्ड्स ही आग्नेय लंडनच्या फॉरेस्ट हिल परिसरातील रहिवासी आहे. ती वूलविचमधील एचएमपी बेलमार्श तुरुंगात प्रोबेशन ऑफिसर म्हणून तैनात होती. हे तुरुंग ब्रिटनमधील सर्वात सुरक्षित तुरुंग मानले जाते, जिथे देशातील सर्वात धोकादायक गुन्हेगार राहतात. यामध्ये साउथपोर्ट हत्येचा आरोपी अॅक्सेल रुडाकुबाना आणि मँचेस्टर अरेना बॉम्बस्फोटाचा कट रचणारा हाशेम अबेदी अशी कुप्रसिद्ध नावे आहेत.
बेथानीने तिच्या न्यायालयात हजेरी दरम्यान सार्वजनिक पदावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप कबूल केला. फेब्रुवारी 2024 ते मे 2024 दरम्यान, तिने तुरुंगातील कैदी किरन रॉबिन्सनसोबत बेकायदेशीर संबंध प्रस्थापित केले , ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वास भंग झाला आणि तिच्या पदाचा गैरवापर झाला, असा आरोप तिच्यावर होता. याव्यतिरिक्त, त्याच्यावर अधिक गंभीर आरोप होता. तुरुंगातील संगणक सॉफ्टवेअर "एंडेलियस रेकॉर्ड्स" वापरून परवानगीशिवाय संवेदनशील डेटामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणे. हा संगणक गैरवापर कायदा १९९० अंतर्गत गुन्हा आहे. तथापि, न्यायालयाने हा आरोप नोंदविण्याचा आदेश दिला, म्हणजेच पुढील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
बेथानीने दुसरा आरोप फेटाळला, ज्यामध्ये मार्च 2024 ते एप्रिल 2024 दरम्यान तिचे किरन रॉबिन्सनसोबत प्रेमसंबंध आणि अवैध संबंध असल्याचा आरोप होता. दुसऱ्या सुनावणीच्या तारखेभोवती असलेल्या विसंगती आणि गोंधळामुळे न्यायालयाने हा आरोप फेटाळून लावला. वूलविच क्राउन कोर्टात सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी तिला बिनशर्त जामीन मंजूर केला. तिची पुढील शिक्षेची सुनावणी 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी होईल. ब्रिटनमध्ये तुरुंग अधिकारी आणि कैद्यांमधील संबंधांची प्रकरणे यापूर्वीही नोंदवली गेली आहेत, परंतु उच्च सुरक्षा असलेल्या तुरुंगात अशा घटना दुर्मिळ आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अशा घटनांमुळे तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. या घटनेमुळे तुरुंग प्रशासन अधिक कठोर कारवाई करण्यास प्रवृत्त होऊ शकते. बेथानीचे प्रकरण आता संपूर्ण ब्रिटनमध्ये चर्चेचा विषय आहे. तथापि, हा खुलासा सार्वजनिक पदावर असताना आपल्या जबाबदाऱ्या विसरणाऱ्यांसाठी धडा आहे. बेथानीचे प्रकरण आता संपूर्ण ब्रिटनमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे आणि येत्या काळात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.