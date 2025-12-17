English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिला पोलिस अधिकारी आणि भयानक गुन्हेगार... जेलमध्येच दोघांमध्ये असं काही घडलं की देशात खळबळ उडाली

ब्रिटनमधील सर्वात सुरक्षित आणि कुप्रसिद्ध तुरुंगांत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. महिला पोलिस अधिकारी आणि भयानक गुन्हेगार यांच्यात शरीर संबध झाले.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 17, 2025, 08:26 PM IST
महिला पोलिस अधिकारी आणि भयानक गुन्हेगार... जेलमध्येच दोघांमध्ये असं काही घडलं की देशात खळबळ उडाली

Prisoner illicit relationship : ब्रिटनमधील सर्वात सुरक्षित आणि कुप्रसिद्ध तुरुंगांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या एचएमपी बेलमार्शमधून एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. या तरुंगात काम करणाऱ्या एका तरुण महिला प्रोबेशन ऑफिसरने एका कैद्यासोबत अवैध संबंध असल्याची कबुली देऊन खळबळ उडवून दिली आहे (प्रिझन ऑफिसर स्कँडल). तिने म्हटले आहे की, "हो! तुरुंगात माझे एका धोकादायक कैद्यासोबत अवैध संबंध होते." तिच्या खुलाशामुळे तुरुंग प्रशासन आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

वृत्तानुसार, 27 वर्षीय बेथानी डेंट-रेनोल्ड्स ही आग्नेय लंडनच्या फॉरेस्ट हिल परिसरातील रहिवासी आहे. ती वूलविचमधील एचएमपी बेलमार्श तुरुंगात प्रोबेशन ऑफिसर म्हणून तैनात होती. हे तुरुंग ब्रिटनमधील सर्वात सुरक्षित तुरुंग मानले जाते, जिथे देशातील सर्वात धोकादायक गुन्हेगार राहतात. यामध्ये साउथपोर्ट हत्येचा आरोपी अ‍ॅक्सेल रुडाकुबाना आणि मँचेस्टर अरेना बॉम्बस्फोटाचा कट रचणारा हाशेम अबेदी अशी कुप्रसिद्ध नावे आहेत.

बेथानीने तिच्या न्यायालयात हजेरी दरम्यान सार्वजनिक पदावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप कबूल केला. फेब्रुवारी 2024 ते मे 2024 दरम्यान, तिने तुरुंगातील कैदी किरन रॉबिन्सनसोबत बेकायदेशीर संबंध प्रस्थापित केले , ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वास भंग झाला आणि तिच्या पदाचा गैरवापर झाला, असा आरोप तिच्यावर होता. याव्यतिरिक्त, त्याच्यावर अधिक गंभीर आरोप होता. तुरुंगातील संगणक सॉफ्टवेअर "एंडेलियस रेकॉर्ड्स" वापरून परवानगीशिवाय संवेदनशील डेटामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणे. हा संगणक गैरवापर कायदा १९९० अंतर्गत गुन्हा आहे. तथापि, न्यायालयाने हा आरोप नोंदविण्याचा आदेश दिला, म्हणजेच पुढील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

बेथानीने दुसरा आरोप फेटाळला, ज्यामध्ये मार्च 2024 ते एप्रिल 2024 दरम्यान तिचे किरन रॉबिन्सनसोबत प्रेमसंबंध आणि अवैध संबंध असल्याचा आरोप होता. दुसऱ्या सुनावणीच्या तारखेभोवती असलेल्या विसंगती आणि गोंधळामुळे न्यायालयाने हा आरोप फेटाळून लावला. वूलविच क्राउन कोर्टात सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी तिला बिनशर्त जामीन मंजूर केला. तिची पुढील शिक्षेची सुनावणी 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी होईल. ब्रिटनमध्ये तुरुंग अधिकारी आणि कैद्यांमधील संबंधांची प्रकरणे यापूर्वीही नोंदवली गेली आहेत, परंतु उच्च सुरक्षा असलेल्या तुरुंगात अशा घटना दुर्मिळ आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अशा घटनांमुळे तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. या घटनेमुळे तुरुंग प्रशासन अधिक कठोर कारवाई करण्यास प्रवृत्त होऊ शकते. बेथानीचे प्रकरण आता संपूर्ण ब्रिटनमध्ये चर्चेचा विषय आहे. तथापि, हा खुलासा सार्वजनिक पदावर असताना आपल्या जबाबदाऱ्या विसरणाऱ्यांसाठी धडा आहे. बेथानीचे प्रकरण आता संपूर्ण ब्रिटनमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे आणि येत्या काळात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Prisoner illicit relationshipA shocking twist on one of Britain's most secure and notorious prisonsब्रिटनमहिला पोलिस अधिकाऱ्याचे प्रेमसंबध

इतर बातम्या

पुण्यात फ्लॅटचा दरवाजा उघडताच जे दिसले ते पाहून पोलिस हादर...

पुणे