नेपाळनंतर आता 'या' देशात भयानक हंगामा! 1 लाख लोक रस्त्यावर उतरले; 82 हजार पोलिस तैनात

Protests In France Over Pm Ouster Budget Cuts : नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. अर्थसंकल्पातील कपातीविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बुधवारी एक लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. गृहमंत्र्यांनी निदर्शकांवर बंडाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. फ्रान्स बंदची हाक डाव्या पक्षांनी दिली आहे. या निदर्शनाला 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' असे नाव देण्यात आले. सरकारने 80 हजार पोलिस तैनात केले आहेत. आतापर्यंत 200 हून अधिक दंगलखोरांना अटक करण्यात आली आहे.
फ्रान्समध्ये पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांच्या सरकारच्या पतनानंतर एका दिवसाने राजधानी पॅरिस आणि इतर ठिकाणी निदर्शकांनी रस्ते अडवले आणि जाळपोळ केली. पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराचे गोळे सोडले. देशव्यापी निदर्शनाच्या पहाटे सुमारे 200 जणांना अटक केल्याची माहिती फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी दिली. फ्रान्सचे गृहमंत्री ब्रुनो रिटेललेऊ म्हणाले की, पश्चिमेकडील रेनेस शहरात एका बसला आग लावण्यात आली आणि नैऋत्येकडील वीज वाहिनीला नुकसान झाल्यामुळे गाड्या विस्कळीत झाल्या. त्यांनी आरोप केला की निदर्शक "बंडाचे वातावरण" निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. उन्हाळ्यात 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' सुरू झाले. टिकटॉक आणि एक्स सारख्या सोशल मीडियाद्वारे या चळवळीला गती मिळाली. याद्वारे विद्यार्थी, कामगार आणि कार्यकर्त्यांना संप, बहिष्कार आणि रस्त्यावर निदर्शने करण्याचे आवाहन करण्यात आले. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की फ्रेंच सरकारला ते दडपणे कठीण होत आहे.
दरम्यान, मंगळवारी रात्री उशिरा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संरक्षण मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. देशाला सुमारे एका वर्षात चौथ्यांदा नवीन पंतप्रधान मिळाला आहे. लेकोर्नू (वय 39 वर्षे) हे फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात तरुण संरक्षण मंत्री आहेत. 2017 मध्ये मॅक्रॉनच्या मध्यममार्गी चळवळीत सामील झालेले लेकोर्नू यांनी यापूर्वी विविध पदांवर काम केले आहे. सोमवारी, फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात अपयशी ठरले, त्यानंतर त्यांचे सरकार पडले.
बायरोच्या सरकारच्या बाजूने 194 तर विरोधात 364 मते पडली. मॅक्रॉन यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बायरोची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. सरकार पडल्यानंतर, बायरो घटनात्मकदृष्ट्या मॅक्रॉन यांना राजीनामा सादर करण्यास बांधील असतील.
