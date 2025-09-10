English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेपाळनंतर आता 'या' देशात भयानक हंगामा! 1 लाख लोक रस्त्यावर उतरले; 82 हजार पोलिस तैनात

फ्रान्समध्ये नेपाळसारखा गोंधळ झाला आहे. आता 200 हून अधिक निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे. निदर्शकांनी या आंदोलनाला 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' असे नाव दिले आहे. ते पोलिसांवर हल्ला करत आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 07:36 PM IST
Protests In France Over Pm Ouster Budget Cuts : नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. अर्थसंकल्पातील कपातीविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बुधवारी एक लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. गृहमंत्र्यांनी निदर्शकांवर बंडाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. फ्रान्स बंदची हाक डाव्या पक्षांनी दिली आहे. या निदर्शनाला 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' असे नाव देण्यात आले.  सरकारने 80 हजार पोलिस तैनात केले आहेत. आतापर्यंत 200 हून अधिक दंगलखोरांना अटक करण्यात आली आहे.

फ्रान्समध्ये पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांच्या सरकारच्या पतनानंतर एका दिवसाने राजधानी पॅरिस आणि इतर ठिकाणी निदर्शकांनी रस्ते अडवले आणि जाळपोळ केली. पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराचे गोळे सोडले. देशव्यापी निदर्शनाच्या पहाटे सुमारे 200 जणांना अटक केल्याची  माहिती फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी दिली. फ्रान्सचे गृहमंत्री ब्रुनो रिटेललेऊ म्हणाले की, पश्चिमेकडील रेनेस शहरात एका बसला आग लावण्यात आली आणि नैऋत्येकडील वीज वाहिनीला नुकसान झाल्यामुळे गाड्या विस्कळीत झाल्या. त्यांनी आरोप केला की निदर्शक "बंडाचे वातावरण" निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. उन्हाळ्यात 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' सुरू झाले. टिकटॉक आणि एक्स सारख्या सोशल मीडियाद्वारे या चळवळीला गती मिळाली. याद्वारे विद्यार्थी, कामगार आणि कार्यकर्त्यांना संप, बहिष्कार आणि रस्त्यावर निदर्शने करण्याचे आवाहन करण्यात आले. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की फ्रेंच सरकारला ते दडपणे कठीण होत आहे.

लेकोर्नू यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती

दरम्यान, मंगळवारी रात्री उशिरा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संरक्षण मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. देशाला सुमारे एका वर्षात चौथ्यांदा नवीन पंतप्रधान मिळाला आहे. लेकोर्नू (वय 39 वर्षे) हे फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात तरुण संरक्षण मंत्री आहेत. 2017 मध्ये मॅक्रॉनच्या मध्यममार्गी चळवळीत सामील झालेले लेकोर्नू यांनी यापूर्वी विविध पदांवर काम केले आहे. सोमवारी, फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात अपयशी ठरले, त्यानंतर त्यांचे सरकार पडले. 
बायरोच्या सरकारच्या बाजूने 194 तर विरोधात 364 मते पडली. मॅक्रॉन यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बायरोची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. सरकार पडल्यानंतर, बायरो घटनात्मकदृष्ट्या मॅक्रॉन यांना राजीनामा सादर करण्यास बांधील असतील.

FAQ

1 फ्रान्समध्ये निदर्शने का सुरू झाली आहेत?
फ्रान्समध्ये अर्थसंकल्पातील कपातींविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली आहेत. डाव्या पक्षांनी 'फ्रान्स बंद'ची हाक दिली असून, या चळवळीला 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' असे नाव देण्यात आले आहे.

2 निदर्शनांमध्ये किती लोक सहभागी झाले?
बुधवारी १ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले आणि निदर्शने केली.

3. सरकारने निदर्शनांना कसा प्रतिसाद दिला?
सरकारने निदर्शनांना नियंत्रित करण्यासाठी ८० हजार पोलिस तैनात केले. पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे सोडले आणि आतापर्यंत २०० हून अधिक दंगलखोरांना अटक केली आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

