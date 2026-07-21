/वर्षानुवर्षे DP बदलणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? संशोधनात व्यक्तिमत्वाबाबत चकित करणारा खुलासा

मानसशास्त्र: सोशल मीडियावरील प्रोफाइल पिक्चर अर्थात DP ही प्रत्येकाची डिजीटल ओळख बनली आहे. अनेक जण सतत आपला DP बदलत असतात. तर, काही जण वर्षानुवर्षे आपला डीपी बदलत नाहीत. वर्षानुवर्षे DP बदलणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? एका संशोधनात व्यक्तिमत्वाबाबत चकित करणारा खुलासा समोर आला आहे.
मानसशास्त्रानुसार सवयीवरून व्यक्तीचा स्वभाव कसा असेल याचा अंदाज वर्तवला जातो. आता डिजीटल युगात सोशल मिडियाचा वापर लोक कशा प्रकारे करतात. अगदी बेसीक गोष्ट म्हणजे आपला DP कशा किती वेळा बदलतात यावरुन देखील व्यक्तीमत्व कशा प्रकारचे आहे याचा अंदाज लावता येतो.
जे लोक वर्षानुवर्षे DP बदलत नाही त्यांचे व्यक्तिमत्व कसे असते?
जे लोक आपला डीपी वारंवार बदलत नाहीत, त्यांना वारंवार होणारे बदल आवडत नाहीत. त्यांच्या सवयीत फरा बदल होत नाही. निर्णयांमध्ये ते स्थिर असतात. एकदा त्यांना एखादी गोष्ट आवडली की, ते दीर्घकाळ त्यालाच पसंती देतात. त्यामुळे, त्यांना आपला प्रोफाइल पिक्चर वारंवार बदलावासा गरज वाटत नाही असे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात. अनेक जण सोशल मीडियाचा वापर फक्त संवाद आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी करतात. यामुळेत त्या वारंवार आपला डीपी बदलण्याची गरज वाटत नाही. अशा व्यक्ती आपल्या ऑनलाइन इमेजपेक्षा ऑफलाईन अर्थात आपले काम, कुटुंब किंवा वास्तविक जीवनाला प्राधान्य देतात.
अनेकांना प्रायव्हसी खूप महत्वाची असते. यामुळेच वैयक्तिक आयुष्य जास्त सार्वजनिक करायचे नसते. सोशल मीडियावर नवीन फोटो शेअर करणे किंवा आयुष्यात घडत असलेल्या प्रत्येक अपडेट शेअर करणे टाळतात. त्यामुळेच अनेक जण त्यांचा डीपी बराच काळ बदलत नाहीत. अनेकजण फक्त कामापुरता सोशल मिडियाचा वापर करतात. यामुळेच त्यांना प्रोफाइल पिक्चर बदलण्याची गरज वाटत नाही. जे लोक इतरांच्या मतांनी फारसे प्रभावित होत नाहीत, त्यांना त्यांचा DP वारंवार अपडेट करण्याची गरज वाटत नाही.
अनेक लोक एखाद्या खास आठवणी, यश किंवा प्रिय व्यक्तीशी संबंधित असलेले फोटो शेअर करतात. हा फोटो त्यांच्या भावनिक ओढीसह निगडीत असतो यामुळेच अनेकजण अशा प्रकारचे DP असेल तर तो लवकर बदलत नाहीत. जर एखादी व्यक्ती डीपी वारंवार बदलत नसेल, तर ती व्यक्ती कंटाळवाणी, दुःखी किंवा अंतर्मुख असावी असे बोलले जाते. मात्र, याचा अर्थ असा होत नाही. असा प्रकारच्या व्यक्ती एकाच विचारांच्या खाजगी आयुष्य जपणाऱ्या असतात.