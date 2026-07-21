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वर्षानुवर्षे DP बदलणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? संशोधनात व्यक्तिमत्वाबाबत चकित करणारा खुलासा

Psychology Facts: लोकांच्या DP न बदलण्याच्या सवयीवरुन त्यांचा स्वभाव कसा आहे हे जाणून घेता येवू शकते.  जे लोक वर्षानुवर्षे DP बदलत नाहीत त्यांचे व्यक्तिमत्व कसे असते?  संशोधनात  चकित करणारी माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:24 PM IST
वर्षानुवर्षे DP बदलणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? संशोधनात व्यक्तिमत्वाबाबत चकित करणारा खुलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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वर्षानुवर्षे DP बदलणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो? संशोधनात व्यक्तिमत्वाबाबत चकित करणारा खुलासा
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