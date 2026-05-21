/पुलवामा हल्ल्याच्या मास्टरमाइंडचा पाकिस्तानात खात्मा, हमजा बुरहानची अज्ञान व्यक्तीकडून हत्या

2019 मधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंडची पाकिस्तानमध्ये हत्या करण्यात आली आहे. अज्ञात हल्लेखोराने पुलवामा दहशतावादी हल्ल्यातील प्रमुख हमजा बुरहानची हत्या करण्यात आली आहे.
पुलवामा हल्ल्यातील मास्टरमाइंड दहशतवादी हमजा बुरहानला पाकिस्तानमध्ये अज्ञात व्यक्तीने गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हमजा बुरहानला पाकिस्तानच्या मुजफ्फराबादमध्ये गोळी झाडण्यात आली आहे. मुजफ्फराबाद हा पाकिस्तानमधील अधिकृत कश्मीर आहे. दहशतवादी हमजा बुरहान 2019 मध्ये पुलवाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा मास्टरमाइंड होता. ही व्यक्ती पाकिस्तानात आपण शिक्षक असल्याच सांगत असे.
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा हल्ला झाला, जेव्हा दहशतवाद्यांनी लष्करी ताफ्याला लक्ष्य केले. या दहशतवादी हल्ल्यात 40 हून अधिक जवान शहीद झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुझफ्फराबादमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीने दहशतवादी हमजा बुरहानवर गोळीबार केला. ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा हा दहशतवादी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील त्याच्या कार्यालयात बसला होता.
हमजा बुरहान हा पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यातील कटात सहभागी होता. धक्कादायक बाब म्हणजे तो स्वतःला पाकिस्तानमध्ये शिक्षक असल्याच भासवत असे. 2019 नंतर घडलेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यात तो सहभागी होता. तो कटात सामील होता. त्याने पाकिस्तानात शिक्षक असल्याचा दावा केला होता आणि २०१९ पासून तो अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये सामील होता. तो पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) प्रदेशातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सामील होता. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने ऑपरेशन बालाकोट राबवले आणि पाकिस्तानात घुसून दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केला.
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफ (CRPF) च्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला हा भारताच्या इतिहासातील अत्यंत भीषण आणि काळा दिवस मानला जातो. या भ्याड आत्मघाती हल्ल्यात भारताचे 40 वीर जवान शहीद झाले होते. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी दुपारी अंदाजे 3.15 वाजता जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील अवंतीपोराजवळील लेथपोरा (पुलवामा जिल्हा) येथे हा हल्ला झाला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) 78 वाहनांमधून सुमारे 2500 पेक्षा जास्त जवान जम्मूवरून श्रीनगरला जात होते. आदिल अहमद डार नावाच्या 22 वर्षीय स्थानिक आत्मघाती दहशतवाद्याने स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कार (सुमारे १०० ते २०० किलो आयईडी स्फोटके) सीआरपीएफ जवानांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला धडकवली. यामुळे झालेल्या प्रचंड स्फोटात 76 व्या बटालियनची बस पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.