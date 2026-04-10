मोठी बातमी! पुतिन यांनीही युद्ध थांबवलं, पण...; युक्रेनकडून रशियाला 'इतकी'च अपेक्षा

Putin Announces Ceasefire In Russia Ukraine War: अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा झालेली असतानाच दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी देखील एक मोठी घोषणा केली आहे. रशियाने युक्रेनविरोधातील युद्ध दोन दिवस थांबवण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोन दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा रशियाकडून करण्यात आली आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ऑर्थोडॉक्स इस्टरनिमित्त दोन दिवसांच्या कालावधीसाठी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. युक्रेनने देखील युद्धविरामाचे पालन करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक्सवर याबाबत माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने जाहीर केल्यानुसार, “ऑर्थोडॉक्स इस्टरच्या येऊ घातलेल्या सणाच्या निमित्ताने, 11 एप्रिल रोजी दुपारी चार वाजल्यापासून ते 12 एप्रिल रोजी दिवसअखेरपर्यंत युद्धविराम जाहीर करण्यात येत आहे,” असे क्रेमलिनच्या घोषणेत म्हटले आहे. युक्रेन देखील रशियन फेडरेशनचे अनुसरण करेल, या आधारावर आम्ही पुढे जात आहोत, असेही क्रेमलिनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच पुतिन यांनी हे युद्ध थांबवलं असलं तरी ते केवळ दोन दिवसांसाठी थांबवलं आहे.
रशियाकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर संरक्षण मंत्री अँड्री बेलौसोव्ह यांनी रशियाचे सर्वोच्च कमांडर, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांना लष्करी कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, शत्रू राष्ट्राकडून कुठलाही प्रकारला हल्ला अथवा गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असेही संरक्षण मंत्री अँड्री बेलौसोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे. पण, रशियाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या युद्धविरामाबाबत युक्रेनकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तांत्रिकदृष्ट्या फेब्रुवारी 2014 पासून सुरु आहे. रशियाने क्रिमियावर ताबा मिळवल्याने या युद्धाला तोंड फुटलं. काही अंदाजानुसार, रशियन सैनिकांच्या जीवितहानीचा आकडा (मृत आणि जखमी मिळून) 10 ते 12 लाखांच्या वर गेला आहे. युक्रेनमधील अडीच ते सहा लाखांच्या आसपास सैन्य जखमी अथवा मरण पावलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) माहितीनुसार, 15 हजारांहून अधिक नागरिक मारले गेले असून 41 हजारांपेक्षा जास्त जखमी झाले आहेत. वास्तविक आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता आहे.