मोठी बातमी! पुतिन यांनीही युद्ध थांबवलं, पण...; युक्रेनकडून रशियाला 'इतकी'च अपेक्षा

Putin Announces Ceasefire In Russia Ukraine War: मागील दोन वर्षांहून अधिक काळापासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान युद्ध सुरु असून इऱाण आणि अमेरिकेने युद्धबंधीचा निर्णय घेतल्यानंतर पुतिन यांनीही एक मोठी घोषणा केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 08:59 AM IST
موठी بातमी! پوتین یانیही युद्ध थांबवलं, पण...; युक्रेनकडून रशियाला 'इतकी'च अपेक्षा
पुनित यांच्या सरकारनेच जारी केलं पत्रक (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स आणि एआयवरुन साभार)

Putin Announces Ceasefire In Russia Ukraine War: अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा झालेली असतानाच दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी देखील एक मोठी घोषणा केली आहे. रशियाने युक्रेनविरोधातील युद्ध दोन दिवस थांबवण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोन दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा रशियाकडून करण्यात आली आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ऑर्थोडॉक्स इस्टरनिमित्त दोन दिवसांच्या कालावधीसाठी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. युक्रेनने देखील युद्धविरामाचे पालन करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

क्रेमलिनने युद्धविरामाबाबत काय म्हटलंय?

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक्सवर याबाबत माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने जाहीर केल्यानुसार, “ऑर्थोडॉक्स इस्टरच्या येऊ घातलेल्या सणाच्या निमित्ताने, 11 एप्रिल रोजी दुपारी चार वाजल्यापासून ते 12 एप्रिल रोजी दिवसअखेरपर्यंत युद्धविराम जाहीर करण्यात येत आहे,” असे क्रेमलिनच्या घोषणेत म्हटले आहे. युक्रेन देखील रशियन फेडरेशनचे अनुसरण करेल, या आधारावर आम्ही पुढे जात आहोत, असेही क्रेमलिनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच पुतिन यांनी हे युद्ध थांबवलं असलं तरी ते केवळ दोन दिवसांसाठी थांबवलं आहे.

दोन दिवस लष्करी कारवाई बंद ठेवण्याचे आदेश

रशियाकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर संरक्षण मंत्री अँड्री बेलौसोव्ह यांनी रशियाचे सर्वोच्च कमांडर, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांना लष्करी कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, शत्रू राष्ट्राकडून कुठलाही प्रकारला हल्ला अथवा गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असेही संरक्षण मंत्री अँड्री बेलौसोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे. पण, रशियाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या युद्धविरामाबाबत युक्रेनकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.

कधीपासून सुरु आहे युद्ध आणि किती नुकसान झालं?

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तांत्रिकदृष्ट्या फेब्रुवारी 2014 पासून सुरु आहे. रशियाने क्रिमियावर ताबा मिळवल्याने या युद्धाला तोंड फुटलं. काही अंदाजानुसार, रशियन सैनिकांच्या जीवितहानीचा आकडा (मृत आणि जखमी मिळून) 10 ते 12 लाखांच्या वर गेला आहे. युक्रेनमधील अडीच ते सहा लाखांच्या आसपास सैन्य जखमी अथवा मरण पावलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) माहितीनुसार, 15 हजारांहून अधिक नागरिक मारले गेले असून 41 हजारांपेक्षा जास्त जखमी झाले आहेत. वास्तविक आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

