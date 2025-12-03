पुतिन यांच्या आजुबाजूला कोणी फिरकूही शकत नाही, फक्त 'यांना'च आहे परवानगी; काय आहे हा 'सिलोविकी' प्रकार?

Putin India Visit: रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यासाठी सज्ज झालेले असतानाच त्यांच्या या विशेष दौऱ्याची प्रचंड चर्चा राजकीय वर्तुळासह जनसामान्यांमध्येही होताना दिसत आहे. याच चर्चांमध्ये समोर आलेला एक मुद्दा म्हणजे रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या आजुबाजूला वावरणारी खास माणसं. याच माणसांना 'सिलोविकी' असं म्हटलं जातं.
हा शब्द त्या अधिकाऱ्यांसाठी वापरला जातो, जे आधी 'केजीबी'सारख्या गुप्तचर यंत्रणांमध्ये काम करत होते आणि आता पुतिन यांच्या आजुबाजूला वावरतात. ही मंडळी पुतिन यांना निर्णयांमध्ये सल्ले देतात. संरक्षण, राजकारण, राष्ट्रहित अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पुतिन यांच्या जवळच्या माणसांमध्ये दोन श्रेणीतील माणसं असतात. एक म्हणजे 'टेक्नोक्रेट्स', जे सरकारच्या अख्तयारित काम करतात पण संरक्षणपर गोष्टींमध्ये लक्ष घालत नाहीत. आणि 'सिलोविकी' जे पुतिन आणि देशाच्या संरक्षणासंदर्भातील प्रत्येक निर्णयात मोठी भूमिका बजावतात. (Putin Siloviki Inner Circle)