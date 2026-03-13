अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांना सापडले 20 कोटी वर्षांपूर्वीची डायनासोरची विचित्र प्रजाती; म्हणतात, 'मगरींचे पूर्वज...'

Rare Fossil Found In Arizona USA: कोटी-कोटी वर्षांपूर्वी या पृथ्वीवर डायनासोर सारख्या विशाल प्राण्यांचे अस्तित्व होते. याबाबत तुम्ही बऱ्याचवेळा ऐकले असेल. जगाच्या अनेक कानाकोपऱ्यात त्यांच्या असण्याचे पुरावे देखील वैज्ञानिकांच्या हाती लागले आहेत. जगभरात असे अनेक संग्रहायलय आहेत जिथे डायनासोरचे जीवाश्म पाहायला मिळतात. भारतातही गुजरातमधील बालासिनोर येथे रायओली हे डायनासोर जीवाश्म संग्रहालय आहे, जे जगातील तिसरे सर्वात मोठे हॅचरी म्हणून ओळखले जाते. दरम्यान अमेरिकेतील अॅरिझोनामध्ये शास्त्रज्ञांनी अलीकडेच एका दुर्मिळ जीवाश्माचा शोध घेतला आहे. सुमारे 20 कोटी वर्षांपूर्वी या जीवाश्माचे पृथ्वीवर राज्य होते असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. या जीवाश्माचा अभ्यास केला असता तो आजच्या युगातील मगरींचा पूर्वज होता असे मानले जात आहे. एवढेच काय तर हा प्राणी एखाद्या माणसासारखा त्याच्या मागच्या दोन पायांवर चालायचा. चला तर मग जाणून घेऊया हा कोणता प्राणी होता.
अमेरिकेन शास्त्रज्ञांना हे जीवाश्म अरिझोनामध्ये सापडले. जे अमेरिकेतील सहावे मोठे राज्य आहे. जिथे यापूर्वीही अनेक जीवाश्म सापडले आहेत. उत्खननावेळी, संशोधकांना हाडांचे अनेक मोठे तुकडे सापडले. या पुराव्यांचा जेव्हा अधिक खोलवर अभ्यास केला गेला तेव्हा समोर येणारी माहिती थक्क करणारी होती. यावेळी अशा प्राण्याच्या प्रजातीबद्दल समजले, जिची याआधी कधीही अधिक माहिती मिळाली नाही. अभ्यासादरम्यान, संशोधकांनी या प्राण्याच्या शरीराच्या रचनेचा आणि त्याच्या वयाचा अंदाज लावला. विशेष म्हणजे या प्राण्याच्या चालण्याची पद्धत लक्ष वेधणारी होती.
या जीवाश्माची शरीर रचना पाहता आजच्या युगातील मगरीशी त्याची तुलना केली असता, मगरी त्यांच्या चारही पायांवर चालतात. पण या प्राण्याचे मागचे पाय लांब आणि मजबूत होते. आणि पुढचे पाय लहान होते. त्यामुळे शास्त्रज्ञांच्या मते, हा प्राणी त्याच्या मागच्या दोन पायांवर चालू शकतो. तसेच सापडलेल्या जीवाश्माचा आकार पाहता तो प्राणी विशाल नसून एखाद्या लहान कुत्र्या एवढा लांब होता, असा अंदाज बांधला जात आहे. पण आकाराने लहान असूनही त्याची शारीरिक वैशिष्ट्ये फारच वेगळी होती. त्याच्या डोक्याचा आकार, डोळ्यांची जागा आणि हाडांची रचना पाहता तो त्या युगातील एक अद्वितीय सरपटणारा प्राणी होता.
हा प्राणी त्या युगातला आहे, ज्यावेळी पृथ्वीवर डायनासोरचे जीवन सुरू होत होते. त्यावेळी कित्येक प्रकारचे सरपटणारे प्राणी अस्तित्वात होते. ज्यामधील अधिक प्रजाती पुढील काळात पूर्णपणे नष्ट झाल्या. अशाप्रकारचे जीवाश्म वैज्ञानिक आणि शास्त्रज्ञांना कित्येक वर्षांपूर्वीच्या पृथ्वीचा अभ्यास करण्यास आणि शोध लावण्यास मदत करतात.