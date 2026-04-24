पुन्हा युद्धाचा भडका! भारतीयांना RBI चा इशारा, 'या' 4 गोष्टींवर सर्वाधिक परिणाम; सर्वसामान्यांचे हाल?

RBI Update US Iran War: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धाचा भारतावरही परिणाम होणार असल्याचा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नव्या आव्हानांचे सावट निर्माण होऊ शकते असं आरबीआयने म्हटलं आहे.
भारताच्या ऊर्जा खर्चात वाढ होणार असल्याचंही आरबीआयने म्हटलं आहे. उत्पादन खर्चावर ताण वाढणार असल्याचंही आरबीआयने म्हटलं आहे. व्यापार प्रवाहात अडथळे निर्माण होणार असून वित्तीय बाजारामधील अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याची शक्यता आरबीआयने व्यक्त केली आहे. युद्धामुळे महागाईचा धोका वाढला असल्याचेही आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
सध्या सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतासमोर कोणत्या क्षेत्रातील आव्हानं निर्माण होतील याबद्दल आरबीआयने वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त केल्यात. कोणत्या क्षेत्रांवर कसा परिणाम होणार हे आरबीआयने सांगितलं आहे. भारतासमोरील मुख्य आव्हानं कोणती असतील हे सांगताना आरबीआयने खालील मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे.
ऊर्जा संकट : अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत इंधन दरात वाढ होऊ शकते.
व्यापारावर परिणाम : आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील संकटामुळे मालाची ने-आण अधिक महाग होणार आहे. हा प्रवास अधिक वेळखाऊ होऊन त्यावरील खर्च वाढणार आहे.
उत्पादन खर्च वाढणार : कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि पर्यायाने याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
आर्थिक अस्थिरता : शेअर बाजार आणि परकीय चलन बाजारावर याचे थेट पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे या साऱ्या अस्थिरतेचा मोठा फटका देशातील नागरिकांना प्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्षपणे बसणार आहे.
अडथळा निर्माण करणाऱ्या इराणच्या छोट्या नौका दिसताच त्या गोळ्या घालून नष्ट करा असे आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या नौदलाला दिले आहेत. गुरुवारी सकाळी आपल्या 'टूथ सोशल' या एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अमेरिकेचे लष्कर होर्मुझच्या जलमार्गातील सुरुंग हटवण्याचे प्रयत्न अधिक वेगाने करत असल्याचाही दावाही त्यांनी केला.
ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सध्या नेतृत्वावरून मोठा गोंधळ सुरू असल्याचाही दावा केला. इराणला आपला नेता कोण आहे हे समजणे कठीण जात आहे. तेथील कट्टरपंथी आणि मवाळ गटांमधील अंतर्गत संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. युद्ध संपवण्यासाठी इराणने एक 'एकत्रित प्रस्ताव' द्यावा, यासाठी आपण शस्त्रसंधी वाढवल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
इराणसोबतच्या युद्धामुळे अनिश्चितता वाढल्याने गुरुवारी अमेरिकेच्या शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. 'एस अँड पी 500' 0.3 टक्क्यांनी, तर 'डाऊ जोन्स' 193 अंकांनी घसरला. तर कच्च्या तेलाच्या किमती 102.43 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. नौदल नाकेबंदीचे आव्हान तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांनी यापूर्वी व्हेनेझुएला आणि क्युबावर ज्याप्रमाणे नौदल नाकेबंदी केली होती, त्या तुलनेत इराणचे आव्हान वेगळे आहे. इराणच्या रणनीतीमुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे. येत्या निवडणुकांत पेट्रोलच्या किमती ट्रम्प यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या ठरू शकतात.