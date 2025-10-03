English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमेरिकेच्या कंपनीत काम करत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची फक्त 4 मिनिटात नोकरी गेली; सकाळी 9 वाजता लॉग इन केले, 11 वाजता...

अमेरिक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धक्कादायक अनुभव आला आहे. फक्त 4 मिनिटातं नोकरी गेली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 3, 2025, 08:09 PM IST
अमेरिकेच्या कंपनीत काम करत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची फक्त 4 मिनिटात नोकरी गेली; सकाळी 9 वाजता लॉग इन केले, 11 वाजता...

Reddit Layoff Story 2025: अलिकडेच, एका अमेरिकन कंपनीत काम करणाऱ्या एका भारतीय कर्मचाऱ्याने रेडिटवर अचानक काढून टाकल्याचा अनुभव शेअर केला. ही पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली. कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केले की त्याला आणि इतर अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांना चार मिनिटांच्या एका छोट्या व्हर्च्युअल बैठकीत कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय काढून टाकण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source

4 मिनिटांच्या ऑनलाइन बैठकीत त्याची नोकरी कशी गेली हे एका भारतीय कर्मचाऱ्याने उघड केले. त्या कर्मचाऱ्याने लिहिले, "तो एक सामान्य कामाचा दिवस होता. मी सकाळी 9 वाजता लॉग इन केले आणि सकाळी 11 वाजता सीओओसोबत अनिवार्य बैठकीसाठी कॅलेंडर आमंत्रण मिळाले. कॉल सुरू होताच, त्याने सर्व कॅमेरे आणि मायक्रोफोन बंद केले आणि बहुतेक भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येत असल्याची घोषणा केली. सीओओने असेही स्पष्ट केले की हे कामगिरीमुळे नाही तर कंपनीच्या अंतर्गत पुनर्रचना प्रक्रियेचा भाग म्हणून आहे.

सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांना प्रश्न कसे विचारायचे किंवा कोणतीही मदत कशी करायची याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. सीओओने प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत आणि लगेच फोन ठेवला. नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले की जर त्यांना कामावरून काढून टाकले तर त्यांना ईमेल द्वारे सूचना दिली जाईल.
कंपनीने त्यांना आश्वासन दिले की त्यांचा ऑक्टोबरचा पूर्ण पगार आणि उर्वरित सुट्टीचा पगार दिला जाईल. तथापि, कर्मचाऱ्याने त्याच्या भावना शेअर करत लिहिले, "मला पहिल्यांदाच कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि हा खरोखरच एक भयानक अनुभव आहे."

पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर, अनेकांनी सहानुभूती आणि पाठिंबा दर्शवणारे संदेश शेअर केले. काही वापरकर्त्यांनी कामाच्या संधी आणि संपर्क शेअर करण्याची ऑफरही दिली. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "तुम्ही कोणत्या प्रोफाइलवर आहात? मी मदत करू शकलो तर मला डीएम करा." दुसऱ्याने म्हटले: "भाऊ, तुमची भूमिका आणि अनुभव काय आहे? मला डीएम करा, कदाचित मी मदत करू शकेन." तिसऱ्या वापरकर्त्याने प्रोत्साहन दिले: "पुढच्या वेळी तुम्हाला काय करायचे आहे याचा विचार करण्यासाठी या संधीचा वापर करा. तुम्ही आधी करत असलेले तेच काम किंवा काहीतरी नवीन असू शकते. निराश होऊ नका, तुम्ही यातून अधिक मजबूत बाहेर पडाल. तुमच्या नेटवर्कशी कनेक्ट व्हा आणि नवीन संपर्क बनवा जे तुम्हाला तुमची पुढील नोकरी मिळविण्यात मदत करतील. दरम्यान, हा कर्मचारी कोणत्या कंपनीत कोणत्या पदावर कार्यरत होता याबाबतची कोणतीही माहिती त्याने नमूद केलेली नाही. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Reddit Layoff Story 2025Indian employees working in an American company lost their jobs in just 4 minutesIndian employees working in an American companyभारतीय कर्मचारी

इतर बातम्या

अंकिता वालावलकरची दसऱ्याच्या दिवशी खास घोषणा! 'मी आणि...

मनोरंजन