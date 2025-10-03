अमेरिकेच्या कंपनीत काम करत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची फक्त 4 मिनिटात नोकरी गेली; सकाळी 9 वाजता लॉग इन केले, 11 वाजता...

Reddit Layoff Story 2025: अलिकडेच, एका अमेरिकन कंपनीत काम करणाऱ्या एका भारतीय कर्मचाऱ्याने रेडिटवर अचानक काढून टाकल्याचा अनुभव शेअर केला. ही पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली. कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केले की त्याला आणि इतर अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांना चार मिनिटांच्या एका छोट्या व्हर्च्युअल बैठकीत कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय काढून टाकण्यात आले.
4 मिनिटांच्या ऑनलाइन बैठकीत त्याची नोकरी कशी गेली हे एका भारतीय कर्मचाऱ्याने उघड केले. त्या कर्मचाऱ्याने लिहिले, "तो एक सामान्य कामाचा दिवस होता. मी सकाळी 9 वाजता लॉग इन केले आणि सकाळी 11 वाजता सीओओसोबत अनिवार्य बैठकीसाठी कॅलेंडर आमंत्रण मिळाले. कॉल सुरू होताच, त्याने सर्व कॅमेरे आणि मायक्रोफोन बंद केले आणि बहुतेक भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येत असल्याची घोषणा केली. सीओओने असेही स्पष्ट केले की हे कामगिरीमुळे नाही तर कंपनीच्या अंतर्गत पुनर्रचना प्रक्रियेचा भाग म्हणून आहे.
सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांना प्रश्न कसे विचारायचे किंवा कोणतीही मदत कशी करायची याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. सीओओने प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत आणि लगेच फोन ठेवला. नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले की जर त्यांना कामावरून काढून टाकले तर त्यांना ईमेल द्वारे सूचना दिली जाईल.
कंपनीने त्यांना आश्वासन दिले की त्यांचा ऑक्टोबरचा पूर्ण पगार आणि उर्वरित सुट्टीचा पगार दिला जाईल. तथापि, कर्मचाऱ्याने त्याच्या भावना शेअर करत लिहिले, "मला पहिल्यांदाच कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि हा खरोखरच एक भयानक अनुभव आहे."
पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर, अनेकांनी सहानुभूती आणि पाठिंबा दर्शवणारे संदेश शेअर केले. काही वापरकर्त्यांनी कामाच्या संधी आणि संपर्क शेअर करण्याची ऑफरही दिली. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "तुम्ही कोणत्या प्रोफाइलवर आहात? मी मदत करू शकलो तर मला डीएम करा." दुसऱ्याने म्हटले: "भाऊ, तुमची भूमिका आणि अनुभव काय आहे? मला डीएम करा, कदाचित मी मदत करू शकेन." तिसऱ्या वापरकर्त्याने प्रोत्साहन दिले: "पुढच्या वेळी तुम्हाला काय करायचे आहे याचा विचार करण्यासाठी या संधीचा वापर करा. तुम्ही आधी करत असलेले तेच काम किंवा काहीतरी नवीन असू शकते. निराश होऊ नका, तुम्ही यातून अधिक मजबूत बाहेर पडाल. तुमच्या नेटवर्कशी कनेक्ट व्हा आणि नवीन संपर्क बनवा जे तुम्हाला तुमची पुढील नोकरी मिळविण्यात मदत करतील. दरम्यान, हा कर्मचारी कोणत्या कंपनीत कोणत्या पदावर कार्यरत होता याबाबतची कोणतीही माहिती त्याने नमूद केलेली नाही.