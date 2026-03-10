खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणचं 'ऑपरेशनल ट्रिगर'; जगभरात पाठवले मेसेज, अमेरिकेवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला होणार?

Iran Activated Sleeper Cells: इराण आणि इस्त्रायलमधील युद्ध 11 दिवस झाले तरी अद्याप थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांना प्रत्युत्तर दिलं जात असून, आक्रमकपणे हल्ले केले जात आहेत. यादरम्यान एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. वॉशिंग्टनने इंटरसेप्ट केलेल्या एका एन्क्रिप्टेड मेसेजनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलमधील लष्करी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर इराणने परदेशातील "स्लीपर अॅसेट्स" सक्रिय करण्यासाठी संभाव्य "ऑपरेशनल ट्रिगर" जारी केल्याचं वृत्त आहे.
मागील एका आठवड्यापासून अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हवाई केले जात आहेत. तर इराणने इस्रायल आणि आखाती देशांवर हल्ले करत प्रत्युत्तर दिलं आहे. दरम्यान, इस्रायल लेबनॉनमध्ये इराण समर्थित हिजबुल्लाहवरही हल्ले करत आहे, तर दहशतवादी गट इस्रायलमध्ये रॉकेट डागत आहे.
एबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, इंटरसेप्ट केलेल्या एन्क्रिप्टेड मेसेजनुसार, इराणने परदेशात 'स्लीपर अॅसेट्स' सक्रिय करण्यासाठी संभाव्य 'ऑपरेशनल ट्रिगर' पाठवला असावा. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणचे सुप्रीम लीडर अली खामेनी यांच्या निधनानंतर हा कोडेड सिग्नल प्रसारित करण्यात आला होता. या संदेशात 'कव्हर्ट ऑपरेटिव्ह किंवा स्लीपर अॅसेट्स' साठी निर्देश देण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे.
रोखण्यात आलेले ट्रान्समिशन एन्क्रिप्टेड होते आणि ते आवश्यक एन्क्रिप्शन की (encryption key) असलेल्यांसाठी होते. असे संदेश इंटरनेट किंवा मोबाइल नेटवर्कवर अवलंबून न राहता "गुप्त ऑपरेटिव्ह किंवा स्लीपर अॅसेट्स" ला सूचना देण्यासाठी डिझाइन केले जातात. अमेरिकेने दिलेल्या इशाऱ्यात म्हटलं आहे की, गुप्तचर संस्थांना एक प्रसारण केंद्र आढळलं आहे जे इराणच्या बाहेर अनेक देशांमध्ये वारंवार संदेश पाठवत आहे.
"या संदेशात नेमकं काय होतं हे निश्चित झालं नसलं तरी, आंतरराष्ट्रीय पुनर्प्रसारणसह अचानक नवीन स्टेशन दिसल्याने परिस्थितीबद्दल आम्ही जागरुक आहोत," असं मेमोमध्ये म्हटले आहे. अलर्टमध्ये असेही म्हटलं आहे की, "यामुळे विशिष्ट भागाशी कोणताही धोका जोडलेला नाही." तथापि, कायदा अंमलबजावणी संस्थांना असामान्य रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचे निरीक्षण वाढवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
इराण हल्ल्याचं प्रत्युत्तर देत सूड घेण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याने गुप्तचर विभागातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. "जर कधी हिजबुल्लाह सेल किंवा हमास सेल अमेरिकेत हिंसक मार्गाने कृत्य करणार असेल तर ते आताच होईल," असं माजी सहाय्यक एफबीआय संचालक क्रिस स्वेकर यांनी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर फॉक्स न्यूजला सांगितलं.
अमेरिकेने 28 फेब्रुवारीला इराणवर हल्ले केल्यानंतर, एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी एक्स वर लिहिलं होतं की, त्यांनी दहशतवादविरोधी आणि गुप्तचर पथकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक असलेल्या सर्व सहाय्यक सुरक्षा साधनांना एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जेव्हा इराण अमेरिकेच्या भूमीवर हल्ला करण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं की, "मला तसं वाटतं... आम्ही नेहमीच त्याबद्दल विचार करतो. आम्ही त्यासाठी योजना आखत आहोत. पण हो, तुम्हाला माहिती आहे, आम्हाला काही गोष्टींची अपेक्षा आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे, काही लोक मरतील. जेव्हा तुम्ही युद्धात जाता तेव्हा काही लोक मरतात."
लॉस एंजेलिस, मियामी आणि न्यू यॉर्क सारख्या प्रमुख अमेरिकन शहरांच्या नेत्यांनीही धार्मिक स्थळे, सांस्कृतिक केंद्रे आणि शाळांसह संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था उभारण्याचं जाहीर केलं आहे.