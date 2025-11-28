बाबा वेंगानंतर पाकिस्तानी धर्मगुरुची धडकी भरणारी भविष्यवाणी चर्चेत! जगाचा विनाश, कधी आणि कसा होणार पृथ्वीचा अंत

Riaz Ahmed Gohar Shahi Prediction : प्रसिद्ध भविष्यवेता बाबा वेंगाची भविष्यवाणी नेहमीच चर्चेत असते. बाबा वेंगानंतर पाकिस्तानी धर्मगुरुची धडकी भरणारी भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. लवकरच जगाचा विनाश होणार आहे. कधी आणि कसा होणार पृथ्वीचा अंत होणार याबाबत या पाकिस्तानी धर्मगुरुने भाकित केले आहे. पाकिस्तानी धर्मगुरुच्या दाव्यानुसार 2025 या वर्षाच्या अखेरीस पृथ्वीवर भयानय घटना घडणार आहे.
पाकिस्तानी धर्मगुरू रियाझ अहमद गोहर शाही यांनी केलेल्या भविष्यवाणीने 2025 च्या अखेरीस एक भयानक इशारा दिला आहे. मानवता आध्यात्मिक सत्यांपासून खूप दूर गेल्यामुळे परमेश्वर पृथ्वीवर आदळण्यासाठी एक धूमकेतू पाठवत आहे असा दावा गोहर शाही यांनी केला आहे. त्यांच्या भविष्यवाणीत या घटनेचे वर्णन "या जगाचा शेवटचा दिवस" असे केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या अनुयायांमध्ये खळबळ उडाली आहे. रियाझने "दैवी प्रेमाच्या" शिकवणींचा प्रसार करण्यासाठी अनेक संघटना स्थापन केल्या, ज्यात अंजुमन सरफरोशन-ए-इस्लाम आणि मसीहा फाउंडेशन इंटरनॅशनल (MFI) यांचा समावेश आहे.
गौहर शाही यांच्या 2000 च्या "द रिलिजन ऑफ गॉड" या पुस्तकात नोंदवलेली ही भविष्यवाणी स्पष्टपणे सांगते की, "विनाश घडवून आणण्यासाठी पृथ्वीवर एक धूमकेतू पाठवण्यात आला आहे. हा धूमकेतू पुढील 20-25 वर्षांत पृथ्वीवर पडण्याची अपेक्षा आहे. तो जगाचा शेवटचा दिवस असेल." मसीहा फाउंडेशन इंटरनॅशनल (MFI) मधील गौहर शाही यांच्या अनुयायांचा असा विश्वास आहे की हा धूमकेतू मोठ्या प्रमाणात भूकंप, त्सुनामी आणि व्यापक सामाजिक पतन घडवून आणेल, ज्यामुळे सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेचा अंत होईल. अनुयायांचा असा दावा आहे की हा खगोलीय निर्णय मानवतेच्या नैतिक अधोगतीमुळे उद्भवला आहे, ज्यामध्ये अणुशस्त्रांनी भरलेली अंतहीन युद्धे आणि किरकोळ मतभेदांवरून एकमेकांचा नाश यांचा समावेश आहे. तथापि, या भयानक इशाऱ्याला न जुमानता, नासा आणि इतर अंतराळ संस्थांनी 2026च्या सुरुवातीपूर्वी पृथ्वीजवळ कोणतेही धुमकेतू याणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नासाने अलीकडेच त्यांच्या यादीतून अनेक धूमकेतू आणि लघुग्रह काढून टाकले आहेत, ज्यात अपोफिस हा अंतराळ खडक देखील होता, ज्यांना पृथ्वीशी टक्कर होण्याची अगदी कमी शक्यता होती. त्यापैकी कोणीही लवकरच पृथ्वीवर पोहोचण्याचा अंदाज नाही. गौहर शाही यांनी दावा केला की या विनाशकारी धूमकेतूची चिन्हे सौर मंडळात आधीच दिसली आहेत, त्यांच्या दाव्याच्या दोन वर्षांपूर्वी आपल्या दूरच्या शेजारी असलेल्या गुरूशी एक तुकडा आदळल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी असा दावा केला आहे की "धूमकेतूचा एक तुकडा दोन वर्षांपूर्वी गुरूवर पडला होता. शास्त्रज्ञांना याची जाणीव आहे आणि धूमकेतूच्या आदळण्यापूर्वी ते चंद्रावर किंवा इतर ग्रहावर स्थिरावण्याची योजना आखत आहेत." तथापि, त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी गुरूवर झालेला एकमेव महत्त्वाचा परिणाम 1994 मध्ये झाला होता, जेव्हा धूमकेतू शूमेकर-लेव्ही 9 तुटला आणि महाकाय ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणाने तो ओढला गेला.
2025 आणि 2026 मध्ये आपल्या सूर्यमालेतून जाणारा आणखी एक उल्लेखनीय आंतरतारकीय पदार्थ म्हणजे ३I/ATLAS, जो 19 डिसेंबर रोजी पृथ्वीच्या सर्वात जवळ येईल तेव्हाही 170 दशलक्ष मैल दूर असल्याचा अंदाज आहे. गौहर शाहीची भविष्यवाणी खरी ठरेल याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे नसली तरी, अलीकडील अभ्यासात असा इशारा देण्यात आला आहे की शुक्र ग्रह सूर्यप्रकाशामुळे अदृश्य होणारे धोकादायक खडक लपवत असेल. गौहर शाही यांनी इमाम महदी, येशू ख्रिस्त आणि अगदी कल्की अवतार असल्याचा दावा केला आहे. पाकिस्तानमध्ये त्यांच्या दाव्यांमुळे ईशनिंदेचे आरोप झाले आणि २००० मध्ये त्यांच्या पुस्तकांवर आणि संस्थांवर देशभर बंदी घालण्यात आली. सप्टेंबर 2001 मध्ये लंडनमध्ये राहत असताना गौहर शाही रहस्यमयपणे गायब झाले, परंतु त्यांच्या अनुयायांचा असा विश्वास आहे की तो अजूनही जिवंत आहे आणि जगापासून लपलेला आहे.