Success Story: नेपाळमधील एकमेव अब्जाधीश, भारतातल्या गल्ली बोळातही विकला जातो याचा पदार्थ;तुम्हीही चाखली असेल चव!

Nepal Richest business:  3 कोटी लोकसंख्येच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक देशात त्यांनी ‘चौधरी ग्रुप’च्या माध्यमातून व्यवसायाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 9, 2025, 11:01 PM IST
विनोद चौधरी

Nepal Richest business: नेपाळचे एकमेव अब्जाधीश आणि त्यांचा यशस्वी प्रवासनेपाळमधील एकमेव अब्जाधीश: विनोद चौधरी हे नेपाळमधील एकमेव अब्जाधीश उद्योगपती आहेत, ज्यांची संपत्ती 1.8 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 16,700 कोटी रुपये) आहे. नेपाळसारख्या 3 कोटी लोकसंख्येच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक देशात त्यांनी ‘चौधरी ग्रुप’च्या माध्यमातून व्यवसायाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले. त्यांच्या यशामुळे ते नेपाळचे ‘एलोन मस्क’ म्हणून ओळखले जातात.

कौटुंबिक व्यवसायापासून वैश्विक विस्तार

काठमांडू येथील मारवाडी कुटुंबात जन्मलेल्या विनोद यांचे आजोबा राजस्थानमधून नेपाळला स्थलांतरित झाले आणि कपड्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या वडिलांनी ‘अरुण एम्पोरियम’ नावाचे दुकान उघडले, जे विनोद यांनी नेपाळचे पहिले डिपार्टमेंटल स्टोअर बनवले. वडिलांच्या आजारपणामुळे वयाच्या 18 व्या वर्षी त्यांनी शिक्षण सोडून व्यवसायाची जबाबदारी स्वीकारली.

‘वाई वाई’ नूडल्सची लोकप्रियता

विनोद चौधरी यांना खरी प्रसिद्धी ‘वाई वाई’ इन्स्टंट नूडल्समुळे मिळाली, ज्याने मॅगीला भारत आणि नेपाळमध्ये तगडी टक्कर दिली. थायलंडच्या सहलीवर नूडल्सची लोकप्रियता पाहून त्यांनी 1980 च्या दशकात ‘वाई वाई’ लाँच केले. कमी किंमत, चव आणि जलद तयारीमुळे हे नूडल्स नेपाळ आणि भारतातील गल्लीबोळांपासून मॉल्सपर्यंत पोहोचले.

विविध क्षेत्रांमधील विस्तार

चौधरी यांनी ‘सीजी कॉर्प ग्लोबल’च्या माध्यमातून नूडल्ससह बँकिंग, हॉटेल्स, रिअल इस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमा आणि किरकोळ क्षेत्रात व्यवसाय वाढवला. 1990 मध्ये सिंगापूरमध्ये ‘सिनोव्हेशन ग्रुप’ स्थापन केला आणि 1995 मध्ये नबिल बँकेत हिस्सा खरेदी केला. त्यांनी टाटा ग्रुपच्या ताज हॉटेल्ससह करार करून 100 हून अधिक देशांमध्ये 143 हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स चालवले.

चौधरींचं सामाजिक योगदान काय?

विनोद चौधरी केवळ उद्योगपतीच नाहीत, तर समाजसेवा, पुस्तक लेखन आणि चित्रपट निर्मितीतही सक्रिय आहेत. नेपाली काँग्रेसचे खासदार म्हणून त्यांनी राजकीय योगदान दिले आहे. त्यांच्या यशामागे परिश्रम, चिकाटी आणि व्यवसायातील दूरदृष्टी आहे, ज्यामुळे त्यांनी नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान दिले. मात्र, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखान्याच्या जमीन प्रकरणात त्यांच्यावर तपास सुरू आहे.

FAQ 

प्रश्न: विनोद चौधरी कोण आहेत आणि ते नेपाळमधील एकमेव अब्जाधीश का मानले जातात?

उत्तर: विनोद चौधरी हे नेपाळमधील एकमेव अब्जाधीश उद्योगपती आहेत, ज्यांची संपत्ती १.८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६,७०० कोटी रुपये) आहे. त्यांनी ‘चौधरी ग्रुप’च्या माध्यमातून नूडल्स, बँकिंग, हॉटेल्स, रिअल इस्टेट आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससह १०० हून अधिक देशांमध्ये व्यवसाय विस्तारला. नेपाळसारख्या छोट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक देशात त्यांचे यश त्यांना ‘नेपाळचे एलोन मस्क’ बनवते.

प्रश्न: विनोद चौधरी यांच्या ‘वाई वाई’ नूडल्सने कशी लोकप्रियता मिळवली?

उत्तर: विनोद चौधरी यांनी थायलंडमधील सहलीवर नूडल्सची लोकप्रियता पाहून १९८० च्या दशकात ‘वाई वाई’ इन्स्टंट नूडल्स लाँच केले. कमी किंमत, उत्कृष्ट चव आणि जलद तयारीमुळे ‘वाई वाई’ नेपाळ आणि भारतात घरोघरी पोहोचले. मॅगीला टक्कर देत या नूडल्सने स्वतःची खास ओळख निर्माण केली आणि चौधरी ग्रुपच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

प्रश्न: विनोद चौधरी यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा वाढवला आणि त्यांचे भारताशी काय नाते आहे?

उत्तर: विनोद चौधरी यांनी वडिलांचे ‘अरुण एम्पोरियम’ हे कपड्यांचे दुकान नेपाळमधील पहिल्या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये रूपांतरित केले. वयाच्या १८ व्या वर्षी त्यांनी शिक्षण सोडून व्यवसायाची जबाबदारी घेतली आणि ‘सीजी कॉर्प ग्लोबल’च्या माध्यमातून १००+ देशांमध्ये व्यवसाय पसरवला. त्यांचे आजोबा राजस्थानमधील सिकर येथून नेपाळला स्थलांतरित झाले होते, त्यामुळे त्यांचे मूळ भारताशी जोडलेले आहे. त्यांनी टाटा ग्रुपसोबत हॉटेल्स आणि पॅनासोनिकसोबत ऑटोमोबाईल क्षेत्रात भागीदारी केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

