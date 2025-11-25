11600000000000 रुपयांचा फायदा, 3500000000000 रुपयांचे नुकसान; क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणुक करणाऱ्यांना जबरदस्त झटका

Cryptocurrency Market Cap: मागील काही दिवसांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. गेल्या काही काळापासून त्यात सातत्याने घसरण होत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मागील आठवड्यात 36 तासांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅपमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, गुंतवणूकदारांचा आनंद अल्पकाळ टिकला. मार्केट कॅपमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर सहा तासांत मोठ्या प्रमाणात पैशांचे नुकसान झाले.
कॉइन मार्केट कॅपनुसार, 14 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप 2.86 ट्रिलियन डॉलर्स होते. त्यानंतर ते पुन्हा वाढले. 36 तासांनंतर, सोमवारी पहाटे 4 वाजता, हे मार्केट कॅप 2.99 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले. याचा अर्थ असा की गुंतवणूकदारांनी या 36 तासांत 0.13 ट्रिलियन डॉलर्स (अंदाजे 11.60 लाख कोटी रुपये) नफा कमावला. तथापि, ते पुन्हा घसरू लागले .
6 तासांत खूप मोठी रक्कम वाया गेली. सोमवारी पहाटे 4 ते 10 या सहा तासांत क्रिप्टोकरन्सीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. सकाळी 10 वाजता क्रिप्टो मार्केट कॅप 2.95 ट्रिलियन डॉलर्स होते. याचा अर्थ असा की या सहा तासांत क्रिप्टो मार्केट कॅप 0.04 ट्रिलियन डॉलर्सने (अंदाजे 3.50 लाख कोटी रुपये) घसरला. परिणामी, शनिवारी संध्याकाळपासून गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद गेल्या सहा तासांतच नाहीसा झाला.
मागील काही दिवसांत क्रिप्टोकरन्सीचे मूल्य घसरत आहे. गुंतवणूकदार काही प्रमाणात नफा कमवत असल्याचे दिसून येत असले तरी, बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीसाठी नफा एक टक्काही नाही. बिटकॉइन सुमारे 87,000 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत आहे. म्हणजेच 0.50 टक्के मूल्य झाले. इथेरियम 2,840 डॉलर, रिपल 2,000 आणि सोलाना 131 डॉलरवर व्यवहार करत होते.