English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

11600000000000 रुपयांचा फायदा, 3500000000000 रुपयांचे नुकसान; क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणुक करणाऱ्यांना जबरदस्त झटका

क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणुक करणाऱ्यांना जबरदस्त झटका बसला आहे. गुंतवणुकदारांना 11600000000000 रुपयांचा फायदा आणि 3500000000000 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 25, 2025, 10:59 AM IST
11600000000000 रुपयांचा फायदा, 3500000000000 रुपयांचे नुकसान; क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणुक करणाऱ्यांना जबरदस्त झटका

Cryptocurrency Market Cap: मागील काही दिवसांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. गेल्या काही काळापासून त्यात सातत्याने घसरण होत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.  मागील आठवड्यात 36 तासांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅपमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, गुंतवणूकदारांचा आनंद अल्पकाळ टिकला. मार्केट कॅपमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर सहा तासांत मोठ्या प्रमाणात पैशांचे नुकसान झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉइन मार्केट कॅपनुसार, 14 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप 2.86 ट्रिलियन डॉलर्स होते. त्यानंतर ते पुन्हा वाढले. 36 तासांनंतर, सोमवारी पहाटे 4 वाजता, हे मार्केट कॅप 2.99 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले. याचा अर्थ असा की गुंतवणूकदारांनी या 36 तासांत 0.13 ट्रिलियन डॉलर्स (अंदाजे 11.60 लाख कोटी रुपये) नफा कमावला. तथापि, ते पुन्हा घसरू लागले .

6 तासांत खूप मोठी रक्कम वाया गेली. सोमवारी पहाटे 4 ते 10 या सहा तासांत क्रिप्टोकरन्सीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. सकाळी 10 वाजता क्रिप्टो मार्केट कॅप 2.95 ट्रिलियन डॉलर्स होते. याचा अर्थ असा की या सहा तासांत क्रिप्टो मार्केट कॅप 0.04  ट्रिलियन डॉलर्सने (अंदाजे 3.50 लाख कोटी रुपये) घसरला. परिणामी, शनिवारी संध्याकाळपासून गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद गेल्या सहा तासांतच नाहीसा झाला.

कोणत्या क्रिप्टोची स्थिती काय आहे?

मागील काही दिवसांत क्रिप्टोकरन्सीचे मूल्य घसरत आहे. गुंतवणूकदार काही प्रमाणात नफा कमवत असल्याचे दिसून येत असले तरी, बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीसाठी नफा एक टक्काही नाही.  बिटकॉइन सुमारे 87,000 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत आहे.  म्हणजेच 0.50 टक्के मूल्य झाले.  इथेरियम 2,840 डॉलर,  रिपल 2,000 आणि सोलाना 131 डॉलरवर व्यवहार करत होते.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
A huge blow to cryptocurrency investorsCryptocurrency Market Capक्रिप्टोकरन्सीक्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुक

इतर बातम्या

भटक्या कुत्र्यांना वाटेल तिथे खावू घालणाऱ्यांना दणका; महारा...

महाराष्ट्र बातम्या