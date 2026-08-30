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'हिंदुत्व मुस्लिमांशिवायच्या भारताची कल्पनाच करत नाही, जर तुम्हाला...'; अमेरिकेत मोहन भागवत स्पष्टच बोलले

मोहन भागवत हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून या दौऱ्याला होणाऱ्या विरोधापासूनच तो चर्चेत होता. होय नाही म्हणता म्हणता अखेर हा कार्यक्रम भारतीय वेळेनुसार शनिवारी रात्री उशीरा पार पडला. या कार्यक्रमात भागवत आपल्या भाषणात काय म्हणाले जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:28 AM IST
'हिंदुत्व मुस्लिमांशिवायच्या भारताची कल्पनाच करत नाही, जर तुम्हाला...'; अमेरिकेत मोहन भागवत स्पष्टच बोलले
Image Credit: अमेरिकेतील कार्यक्रमात भाषणादरम्यान भागवतांचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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