'हिंदुत्व मुस्लिमांशिवायच्या भारताची कल्पनाच करत नाही, जर तुम्हाला...'; अमेरिकेत मोहन भागवत स्पष्टच बोलले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत सध्या अमेरिका दौऱ्यावर असून न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये त्यांनी भारतीयांशी संवाद साधला. जागतिक एकात्मता विषयावरील ‘युनिव्हर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ या कार्यक्रमात त्यांनी अमेरिकेतली भारतीय समुदायाला आणि विविध धर्माच्या नेत्यांना संबोधित केले. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी भारतातील एकता कशी आहे याबद्दल भाष्य करताना हिंदू- मुस्लिम ऐक्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
भागवत यांनी आपल्या भाषणात, "अमेरिकेबाबत बोलताना ‘प्लुरॅलिझम’ (बहुलतावाद) हा शब्द येतो, तर भारताबाबत ‘विविधतेत एकता’ हा शब्द येतो. भारतीयांसाठी ही एकता आणि विविधता दोन्ही त्यांच्या डीएनएमध्ये आहे. विविधता ही एकतेची शोभा आहे," असं म्हटलं. “तुम्ही अमेरिकेत आहात, अमेरिकेत राहता, अमेरिकेत कमावता. त्यामुळे तुम्हीच अमेरिका आहात आणि अमेरिकेच्या प्रति प्रामाणिक राहावे,” अशी अपेक्षात मोहन भागवत यांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांसमोर बोलताना व्यक्त केली. मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणामधून कर्मभूमि म्हणजेच आपण ज्या देशात राहतो तो देश आणि जन्मभूमि म्हणजेच अमेरिकी भारतीयांसाठी भारत यातील फरक स्पष्ट केला. कर्मभूमीच्या कर्तव्याची पूर्तता केल्यानंतर भारतासाठी काही करायचे असेल तर ते करता येते, असे त्यांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितले.
"धर्म वेगळे असू शकतात, पूजा करण्याच्या आणि भक्तीच्या पद्धती वेगळ्या असू शकतात, पण मानवता एक आहे. सत्य एक आहे, फक्त ते सांगणारा वेगळा असतो. सर्व मार्ग एकाच अंतिम सत्याकडे जातात," असंही भागवत यांनी मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमधील भाषणात आवर्जून नमूद केलं.
भागवत यांनी भाषणामध्ये, 2018 च्या एका कार्यक्रमाचा उल्लेख करत, काही मुस्लिम बांधवांनी विचारले होते की हिंदू राष्ट्र म्हटले तर आमचे काय होईल, आम्हाला बाहेर काढाल का? असा प्रश्न आपल्याला विचारण्यात आल्याची आठवण सांगितली. यावर भागवत यांनी काय उत्तर दिलेलं हे सांगताना, "हे हिंदुत्व नाही," असं आपण म्हणालो होतो असंही नमूद केलं. "जर एखादा हिंदू असा विचार करतो की भारतात मुस्लिम नसावेत, तर तो हिंदू राहत नाही," असं भागवत म्हणाले. "हिंदुत्व मुस्लिमांशिवायच्या भारताची कल्पनाच करत नाही, जर तुम्हाला स्वतःला हिंदू म्हणवून घ्यायचे असेल, तर तुम्ही हे देखील स्वीकारले पाहिजे की सर्वांचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. धार्मिक शिस्त आणि उपासना पद्धती भिन्न असू शकतात, परंतु अंतिम सत्य आणि मानवता एकच आहे. माणसांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही," असं भावगत म्हणाले. हिंदू होण्यासाठी सर्व मार्ग एकाच ध्येयाकडे जातात हे मान्य करावे लागते, असंही भागवत यांनी भाषणात म्हटलं.
"If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you call yourself Hindu, you must believe all paths are leading to the same goal," says RSS Chief Mohan Bhagwat in New York pic.twitter.com/W7u0uvQrS6— Shashank Mattoo (@MattooShashank) August 29, 2026
व्यक्ती, समाज आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याची गरज भागवत यांनी आपल्या भाषणामधून अधोरेखित केली. सेवाभावी वृत्ती आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेवर त्यांनी आपल्या भाषणातून भर दिला.