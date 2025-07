8.8 रिक्टर स्केलचा भूंकप, देश हादरला... पण रशियाच्या डॉक्टरांचं का होतंय कौतुक, Watch Video

Russia earthquake: बुधवारी रशियाला जगातील सर्वात शक्तिशाली भूकंपांपैकी एक भूकंप आला. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील कामचटका द्वीपकल्पात झालेल्या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.८ होती. या भूकंपामुळे रशियापासून जपान आणि अमेरिकेपर्यंत किनारी भागात त्सुनामी आली. दरम्यान, भूकंप आणि त्सुनामी दरम्यानचे दृश्य कसे होते हे दाखवणारे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर येत आहेत. असाच एक व्हिडिओ कामचटका येथील एका रुग्णालयातून आला आहे जिथे शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांची मजबूत मानसिकता दाखवली आणि शक्तिशाली भूकंपाच्या वेळीही ते शांत राहिले. संपूर्ण रुग्णालयात भूकंपाचे धक्के जाणवत असतानाही डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया थांबवली नाही. रशियन आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णाची प्रकृती ठीक आहे. हा व्हिडिओ प्रादेशिक आरोग्य मंत्री ओलेग मेलनिकोव्ह यांनी त्यांच्या अधिकृत टेलिग्राम चॅनेलवर पोस्ट केला आहे.

रशियाच्या सुदूर पूर्वेतील या भूकंपामुळे पॅसिफिक प्रदेशात चार मीटर (१२ फूट) पर्यंत त्सुनामी आली आणि अमेरिकेतील हवाईपासून जपानपर्यंत किनारी भागातून लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, रशियाच्या दुर्गम कामचटका द्वीपकल्पातील पेट्रोपाव्लोव्स्क येथे सकाळी ८.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला आणि तो आतापर्यंतच्या १० सर्वात मोठ्या भूकंपांपैकी एक होता. रशियन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भूकंपानंतर त्सुनामी आली आणि सेवेरो-कुरिलस्क बंदर शहर पूरग्रस्त झाले, तर स्थानिक माध्यमांनी सांगितले की कामचटका येथील एलिओझोव्स्की जिल्ह्यात तीन ते चार मीटर उंचीच्या लाटा नोंदल्या गेल्या.

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery

They stayed with the patient until the end

The patient is doing well, according to the Health Ministry pic.twitter.com/swtdBFSpm5

— RT (@RT_com) July 30, 2025