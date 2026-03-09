इराण-अमेरिका युद्धात रशिया मालामाल, काहीही न करता भरतायत तिजोरी; चीनचं सर्वाधिक नुकसान, 400 अरब डॉलर्स बुडाले

Iran Israel War: रशिया-युक्रेन आणि इस्त्रायल-गाजा यांच्यातील युद्धादरम्यानही अशी स्थिती निर्माण झाली नव्हती जशी इराण-अमेरिका/इस्त्रायलमुळे झाली आहे. मध्यपूर्वैतील युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती आकाशाला भिडत आहेत. शेअर बाजारही कोसळत आहेत. जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाल्याने अनेक गोष्टींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जर युद्ध लवकर संपलं नाही तर अनके देशांना देशांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल. युद्धावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च झाले असताना रशियाला मात्र सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. युद्धामुळे रशियाची तिजोरी भरली जात आहे. तर चीनला सर्वात जास्त नुकसान सहन करावे लागत आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात तेल आणि गॅसच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 110 डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्याने रशियन तेलाची मागणी वाढली आहे. याआधी रशियन तेल निर्यातीवर बंदी घालणारी अमेरिका आता भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास परवानगी देत आहेत.
युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनी रशियन तेल निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशिया आपल्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात सवलती देत होता. भारत आणि चीनसारख्या देशांनी रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्यासाठी या सवलतींचा पुरेपूर फायदा घेतला. नंतर, अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर 25 टक्के कर लादला. इराण युद्धामुळे अमेरिका-युक्रेन संघर्षामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या रशियन तेलाची मागणी वाढली आहे. जागतिक तेल पुरवठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी, अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदी आणि विक्रीवरील निर्बंध देखील उठवले आहेत.
रशिया देखील या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत आहे. त्याने आपल्या तेलावर देण्यात येणारी सवलत कमी केली आहे. 28 फेब्रुवारीपूर्वी रशियन तेल प्रति बॅरल 10 ते 13 डॉलर्सच्या सवलतीत उपलब्ध होते, जे आता फक्त 4 ते 5 डॉलर्सपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. भारतीय तेल कंपनी एचपीसीएलने फेब्रुवारीमध्ये रशियन तेलाचे दोन कार्गो 13 डॉलर्सच्या सवलतीत खरेदी केले होते. परंतु आता ही सवलत भारतीय रिफायनरीजना उपलब्ध राहणार नाही. हे केवळ भारतालाच नाही तर इतर देशांनाही लागू होते. याचा अर्थ असा की हे युद्ध रशियाच्या सरकारी तिजोरीत भर घालेल. रशियन तेलाची मागणी वाढत आहे. केवळ भारतच नाही तर युरोपीय देशही रशियाकडून तेल खरेीद करत आहेत.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे चीनचं सर्वात मोठं नुकसान होताना दिसत आहे. चीन इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत होता. मोठ्या सवलतीत कच्चे तेल खरेदी केलं जात होतं. इराणचे 90 टक्के तेल चीनपर्यंत पोहोचले, परंतु युद्धानंतर, तेलाचा हा स्रोत बंद करण्यात आला आहे. इराणकडून मिळणारे स्वस्त तेलच बंद झालं नाही तर 400 अब्ज डॉलर्सचे तेलही रोखण्यात आले आहे. गेल्या काही दशकांपासून, चीन अमेरिकेचे शत्रुत्व असलेल्या देशांशी मैत्री करत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, त्याने इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक देखील केली आहे.
इराण हे चीनसाठी एक प्रमुख धोरणात्मक केंद्र आहे. मार्च 2021 मध्ये, चीन आणि इराणने एक मोठी भागीदारी केली. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत इराणमध्ये पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा गुंतवणूकीत 400 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. परंतु अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे चीनची संपूर्ण योजना उधळली आहे. चीनने तेल आणि गुंतवणूक दोन्हीही गमावली आहे.
अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक असलेल्या चीनमध्ये महागाईची लाट आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये चीनचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 1.3 टक्क्क्य़ांवर पोहोचला, जो तीन वर्षातील सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये महागाईचा सर्वात मोठा घटक म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमती ठरत आहेत. चीनच्या तेलाच्या वाढत्या आयात बिलामुळे तिजोरीवर ताण येत आहे.